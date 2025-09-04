hangulatindexMNBGKI

Hónapok óta nem volt ilyen pozitív a hangulat, a lakosság és a vállalkozások is bizakodva tekintenek a jövőbe

Augusztusban négyhavi csúcsra emelkedett a GKI konjunktúraindexe. A lakosság és a vállalatok körében egyaránt hangulatjavulás tapasztalható, a Magyar Nemzeti Bank negyedéves jelentése alapján a háztartások is derűlátóbban tekintenek saját pénzügyi helyzetükre, és 2024 szeptembere óta először az inflációs várakozás is mérséklődött.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 13:17
család
Illusztráció Forrás: Shutterstock
A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban 2 ponttal emelkedett, ezzel visszakapaszkodva a júniusi szintre. Bár nem óriási ugrásról van szó, a jelzés így is egyértelmű: a korábbi megtorpanás után most mind a négy vizsgált szektorban javult a hangulat. Az építőipar továbbra is a legvisszafogottabb, míg az üzleti szolgáltatások szereplői a legderűlátóbbak. Így augusztusban négyhavi csúcsára ért fel a GKI konjunktúraindexe.

GKI, családok, konjunktúra
 Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint is a háztartások kissé derűlátóbban tekintenek saját pénzügyi helyzetükre (Fotó: Pexels)

Külön figyelemre méltó, hogy megtört egy hosszú, több mint egy éve tartó negatív trend: javultak a vállalkozások foglalkoztatási kilátásai. Augusztusban a cégek már nem olyan borúlátók, mint korábban – a következő három hónapban minden tizennegyedik cég munkaerő-bővítést tervez, míg körülbelül minden nyolcadik a létszám csökkentését fontolgatja. Az ipar és a szolgáltatások mutatják most a legtöbb optimizmust. A GKI szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott.

Az árak frontján júliusban megtorpant a hosszú hónapok óta tartó csökkenés, és augusztusban sem látszik érdemi változás – derül ki az Index cikkéből. A vállalkozások körében most minden hatodik cég tervez áremelést a következő három hónapban, míg körülbelül minden tizennegyedik inkább árcsökkentésre készül. 

A vásárlók számára biztató fejlemény, hogy éppen a kereskedelemben – ahol a mindennapi kosarunk telik meg – zuhantak tizenöt havi mélypontra az áremelési szándékok. Ez egyfajta enyhülést jelezhet az árak terén, még ha a teljes kép nem is mutat drámai változást.

A háztartások is derűlátóbbak, mérséklődtek az inflációs várakozások

Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint is a háztartások kissé derűlátóbban tekintenek saját pénzügyi helyzetükre. Sőt, 2024 szeptembere óta először mérséklődtek az inflációs várakozások – igaz, még mindig magas szinten ragadtak. 

A megtakarítási kedv továbbra is erős: sok család inkább félretesz, mintsem hogy nagyobb költekezésbe kezdjen. Azonban a családi adókedvezményt kapók kétharmada úgy tervezi, hogy a pluszpénzt fogyasztásra fordítja. A nyugdíjasok körében pedig egyre kevesebben látják borúsan a jövőt – bár ők is óvatosak, a megtakarítás szándéka körükben is kitart.

A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban

 – olvasható a GKI elemzésében. 

Hozzátették: a nagyértékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése is javult. A lakosság inflációs várakozása enyhén emelkedett, a munkanélküliségtől való félelem pedig csökkent az év hetedik hónapjához képest.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

