Hónapok óta nem volt ilyen pozitív a hangulat, a lakosság és a vállalkozások is bizakodva tekintenek a jövőbe

A GKI üzleti bizalmi indexe augusztusban 2 ponttal emelkedett, ezzel visszakapaszkodva a júniusi szintre. Bár nem óriási ugrásról van szó, a jelzés így is egyértelmű: a korábbi megtorpanás után most mind a négy vizsgált szektorban javult a hangulat. Az építőipar továbbra is a legvisszafogottabb, míg az üzleti szolgáltatások szereplői a legderűlátóbbak. Így augusztusban négyhavi csúcsára ért fel a GKI konjunktúraindexe.

Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint is a háztartások kissé derűlátóbban tekintenek saját pénzügyi helyzetükre (Fotó: Pexels)

Külön figyelemre méltó, hogy megtört egy hosszú, több mint egy éve tartó negatív trend: javultak a vállalkozások foglalkoztatási kilátásai. Augusztusban a cégek már nem olyan borúlátók, mint korábban – a következő három hónapban minden tizennegyedik cég munkaerő-bővítést tervez, míg körülbelül minden nyolcadik a létszám csökkentését fontolgatja. Az ipar és a szolgáltatások mutatják most a legtöbb optimizmust. A GKI szerint a gazdálkodási környezet kiszámíthatósága is enyhén javult, öthavi csúcsra jutott.

Az árak frontján júliusban megtorpant a hosszú hónapok óta tartó csökkenés, és augusztusban sem látszik érdemi változás – derül ki az Index cikkéből. A vállalkozások körében most minden hatodik cég tervez áremelést a következő három hónapban, míg körülbelül minden tizennegyedik inkább árcsökkentésre készül.

A vásárlók számára biztató fejlemény, hogy éppen a kereskedelemben – ahol a mindennapi kosarunk telik meg – zuhantak tizenöt havi mélypontra az áremelési szándékok. Ez egyfajta enyhülést jelezhet az árak terén, még ha a teljes kép nem is mutat drámai változást.

A háztartások is derűlátóbbak, mérséklődtek az inflációs várakozások

Ráadásul a Magyar Nemzeti Bank második negyedéves jelentése szerint is a háztartások kissé derűlátóbban tekintenek saját pénzügyi helyzetükre. Sőt, 2024 szeptembere óta először mérséklődtek az inflációs várakozások – igaz, még mindig magas szinten ragadtak.

A megtakarítási kedv továbbra is erős: sok család inkább félretesz, mintsem hogy nagyobb költekezésbe kezdjen. Azonban a családi adókedvezményt kapók kétharmada úgy tervezi, hogy a pluszpénzt fogyasztásra fordítja. A nyugdíjasok körében pedig egyre kevesebben látják borúsan a jövőt – bár ők is óvatosak, a megtakarítás szándéka körükben is kitart.

A lakosság az elmúlt 12 hónapban tapasztalt pénzügyi helyzetét érezhetően, míg a következő 12 hónapra vonatkozó pénzügyi kilátásait enyhén javulónak értékelte. Emellett az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét is kedvezőbbnek várták, mint tették azt júliusban

– olvasható a GKI elemzésében.