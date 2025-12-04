Rendkívüli

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról, kövesse nálunk élőben!

kiskereskedelem forgalomNemzetgazdasági Minisztériumfogyasztás

Októberben is többet vásároltak a magyar családok

Három százalék felett nőtt a kiskereskedelmi forgalom.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 8:52
bevásárlás,vásárlás,kocsi,bevásárlókocsi
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,1 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig 0,5 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,2 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 2,9 százalékkal bővült tavaly októberhez képest. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom októberben elérte az 1.762 milliárd forintot. 2025 január-októberében a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,9 százalékkal emelkedett 2024 első tíz hónapjához képest – jelezte csütörtöki adatközlésében a Központi Statisztikai Hivatal. 

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1.300 milliárd forintot venne el a családoktól. A Tiszával ellentétben a kormány a magyar emberek pártján áll, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre: adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége – hívja fel a figyelmet az adatok kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium. 

A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította, 2. lépéseként december 1-től további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést. 

A kormány azonban itt nem állt meg: a családok anyagi mozgásterének további bővítése és a rendelkezésre álló összegek hasznosítása érdekében átmenetileg kiterjesztette a Szép-kártya felhasználási lehetőségeinek körét, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. Ezáltal a kormány a Szép-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.

Karácsony közeledtével a családok nemcsak egyre több pénzből és kedvezőbb áron, hanem egyre biztonságosabban tudnak vásárolni, ugyanis a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alatt álló Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ünnepi időszakban is mindent megtesz a fogyasztók védelme érdekében, miközben a lehető legnagyobb szigorral, határozottan fellép a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben – hangsúlyozták. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekLendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.