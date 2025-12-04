Októberben is többet vásároltak a magyar családok

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,1 százalékkal, az előző hónaphoz képest pedig 0,5 százalékkal nőtt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 1,2 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 2,9 százalékkal bővült tavaly októberhez képest. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom októberben elérte az 1.762 milliárd forintot. 2025 január-októberében a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,9 százalékkal emelkedett 2024 első tíz hónapjához képest – jelezte csütörtöki adatközlésében a Központi Statisztikai Hivatal.

A Tisza Párt kiszivárgott, baloldali adóemelési terve 1.300 milliárd forintot venne el a családoktól. A Tiszával ellentétben a kormány a magyar emberek pártján áll, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtja végre: adómentes lett a CSED, a GYED és az örökbefogadói díj, teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége – hívja fel a figyelmet az adatok kapcsán a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben. Ennek első lépéseként 2026. február 28-ig meghosszabbította, 2. lépéseként december 1-től további 13 termékre kiterjesztette az árréscsökkentést.

A kormány azonban itt nem állt meg: a családok anyagi mozgásterének további bővítése és a rendelkezésre álló összegek hasznosítása érdekében átmenetileg kiterjesztette a Szép-kártya felhasználási lehetőségeinek körét, így 2025. december 1. és 2026. április 30. között ismét lehet SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. Ezáltal a kormány a Szép-kártyán keresztül nemcsak a hazai turizmust, hanem átmeneti jelleggel a kiskereskedelmi forgalom bővülését és a családok mindennapi vásárlásait is támogatja.