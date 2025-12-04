Rendkívüli

Átszaladtak a vevők az élelmiszerdiszkontból a plázába

Tovább nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 8:32
Júliusban is növekedést mutatott a kiskereskedelem Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet
Októberben a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal erősödött – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal gyorstájékoztatójából. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2, az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal bővült az értékesítés. A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit. 2025. január–októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal nőtt.

Az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent. Vagyis most ez a terület inkább visszahúzta a teljes adatot. 

Ugyanakkor tény az, hogy az október inkább a nem élelmiszer jeleggű termékeknél szokott kiugró növekedést produkálni.

A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,6 százalékkal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,6 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3, a használtcikk-üzletekben két százalékkal csökkent.

