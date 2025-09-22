Az Európai Parlamentnek követni kellene az Országgyűlés példáját a mentelmi jogok felfüggesztése ügyében

Hat momentumos képviselő és Tordai Bence mentelmi jogát is felfüggesztette hétfőn este az Országgyűlés.

Tordai Bence mentelmi jogát is megvonta a parlament (Fotó: Polyák Attila)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője friss Facebook-posztjában reagált a döntésre. Emlékeztetett, hogy tavasszal

tömegesen kezdődtek eljárások a képviselők ellen a gyülekezési törvény és a pride betiltása ellen szervezett illegális hídfoglalások, füstgyertyázások és parlamenti blokád miatt.

Bedő Dávid mentelmi jogát összesen hat, Lőcsei Lajosét négy ügyben adta ki a parlament a legfőbb ügyész kérésére.

Az Országgyűlés előtt 18 mentelmi ügy szerepelt, ezek a tavaszi ellenzéki demonstrációkkal kapcsolatosak, amelyekben a hatóságok gyülekezési joggal visszaélés, pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés – füstgyertya gyújtása –, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, illetve a helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés miatt indítottak eljárásokat a képviselők ellen.

Hargitai János, a mentelmi bizottság elnöke ismertette: a 18 mentelmi ügyben közös, hogy mindegyik a legfőbb ügyész indítványa, a közvádló mind a 18 esetben szabálysértési ügyben fordult a mentelmi bizottsághoz.

A szabálysértésben eljáró hatóság mindig egy rendőrkapitányság, amely a képviselők mentelmi joga miatt nem tudja az eljárást lefolytatni. Megjegyezte: a képviselők megkapták a lehetőséget arra, hogy lemondjanak a mentelmi jogukról, de nem éltek vele, ezért a legfőbb ügyész az Országgyűlés elé hozta az ügyet. Minden ügy ez év áprilisában történt.

Deák Dániel szerint a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát is fel kellene függeszteni az Európai Parlamentben:

Magyar Péterét még mindig nem adják ki Brüsszelben, ezzel fogják!

– mutatott rá az elemző.

Korábban Deutsch Tamás beszélt arról, hogy Magyar Péter „fogott ember”, a brüsszeli „mentorai és politikai tartótisztjei” politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.