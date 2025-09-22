mentelmi jogMomentumTordai BenceHargitai JánosDeák DánielMagyar Péter

Az Európai Parlamentnek követni kellene az Országgyűlés példáját a mentelmi jogok felfüggesztése ügyében

Felfüggesztette az Országgyűlés több momentumos és egy párbeszédes képviselő mentelmi jogát, Deák Dániel szerint ezt kellene tennie az EP-nek is Magyar Péter ügyében.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 21:28
Fotó: Polyák Attila
Hat momentumos képviselő és Tordai Bence mentelmi jogát is felfüggesztette hétfőn este az Országgyűlés

Országgyűlés plenáris Parlament Tordai Bence
Tordai Bence mentelmi jogát is megvonta a parlament (Fotó: Polyák Attila)

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője friss Facebook-posztjában reagált a döntésre. Emlékeztetett, hogy tavasszal

tömegesen kezdődtek eljárások a képviselők ellen a gyülekezési törvény és a pride betiltása ellen szervezett illegális hídfoglalások, füstgyertyázások és parlamenti blokád miatt. 

Bedő Dávid mentelmi jogát összesen hat, Lőcsei Lajosét négy ügyben adta ki a parlament a legfőbb ügyész kérésére.

Az Országgyűlés előtt 18 mentelmi ügy szerepelt, ezek a tavaszi ellenzéki demonstrációkkal kapcsolatosak, amelyekben a hatóságok gyülekezési joggal visszaélés, pirotechnikai termékkel kapcsolatos szabálysértés – füstgyertya gyújtása –, közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, illetve a helyszín biztosításával kapcsolatos szabálysértés miatt indítottak eljárásokat a képviselők ellen.

Hargitai János, a mentelmi bizottság elnöke ismertette: a 18 mentelmi ügyben közös, hogy mindegyik a legfőbb ügyész indítványa, a közvádló mind a 18 esetben szabálysértési ügyben fordult a mentelmi bizottsághoz. 

A szabálysértésben eljáró hatóság mindig egy rendőrkapitányság, amely a képviselők mentelmi joga miatt nem tudja az eljárást lefolytatni. Megjegyezte: a képviselők megkapták a lehetőséget arra, hogy lemondjanak a mentelmi jogukról, de nem éltek vele, ezért a legfőbb ügyész az Országgyűlés elé hozta az ügyet. Minden ügy ez év áprilisában történt.

Deák Dániel szerint a Tisza Párt elnökének mentelmi jogát is fel kellene függeszteni az Európai Parlamentben: 

Magyar Péterét még mindig nem adják ki Brüsszelben, ezzel fogják!

– mutatott rá az elemző.

Korábban Deutsch Tamás beszélt arról, hogy Magyar Péter „fogott ember”, a brüsszeli „mentorai és politikai tartótisztjei” politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent – mondta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője.

Deutsch Tamás annak kapcsán, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden dönthet, miszerint javasolja-e három EP-képviselő, köztük Magyar Péter és Dobrev Klára mentelmi jogának felfüggesztését, emlékeztetett: 

a Tisza Párt vezetőjének azután vált fontossá a saját mentelmi jogának kérdése, hogy tavaly nyáron egy budapesti diszkóban részegen erőszakoskodott, majd ellopta és a Dunába dobta az egyik vendég telefonját.

A büntetőjogi felelősségre vonás elől csak mentelmi jogának fenntartásával tud elmenekülni, ebben a törekvésében támogatókra talált az Európai Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereiben és magában a néppárt vezetőjében, Manfred Weberben, akik ezt a segítséget meg akarják adni neki – hangsúlyozta a fideszes politikus. Elmondta: holnap egy olyan döntés várható, ami után napnál is világosabbá válik, hogy Magyar Péter egy „fogott ember”, számíthat brüsszeli mentorainak támogatására, viszonzásként pedig az elmúlt egy évhez képest is még nagyobb lelkesedéssel fogja Brüsszel minden elképzelését képviselni és „alázatos szolgájaként” működni.


Borítókép: Ülésezik a magyar országgyűlés (Fotó: Polyák Attila)
 

 

