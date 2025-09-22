Az Alkotmányíróság nyugalmazott elnöke tölti be mostantól az alapvető jogok biztosának posztját

Hat évre az alapvető jogok biztosává választotta Juhász Imrét az Országgyűlés hétfőn.

Az alapvető jogok biztosává választott Juhász Imre volt alkotmánybíró, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnöke és az alapvető jogok biztosa Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megválasztott Gyeney Laura Zsuzsanna az eskütételen, az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A képviselők

a titkos szavazás során 134 igen, 10 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatták Juhász Imre volt alkotmánybírót, az Alkotmánybíróság nyugalmazott elnökét,

akit Sulyok Tamás köztársasági elnök július elején jelölt a posztra, miután Kozma Ákos ombudsmant júniusban alkotmánybíróvá választotta a parlament.

Az Országgyűlés szintén titkos szavazással – 135 igen, 10 nem és 1 tartózkodás mellett – az alapvető jogok biztosa Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesének megválasztotta Gyeney Laura Zsuzsannát.

Az ombudsman és helyettese esküt tett az Országgyűlés előtt.

