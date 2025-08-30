Vlagyimir Putyin vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába, amely Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnere. A két ország között kereskedelmi forgalom tavaly rekordösszegű, 245 milliárd dollár volt. Az orosz elnök egy interjúban kiemelte a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és ipari együttműködés előrehaladását.
Putyin először a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozóján vesz részt az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban.
A biztonságra összpontosító SCO-nak, amelyet 2001-ben alapítottak, jelenleg tíz állandó tagja van, köztük Irán és India is. A találkozó kapcsán az orosz államfő annak a reményének adott hangot, hogy közös erőfeszítésekkel minőségileg új dinamikát tudnak adni az SCO-nak, korszerűsítve azt a kor követelményeinek megfelelően. Vlagyimir Putyin ezután Pekingbe utazik, hogy tárgyaljon Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és részt vegyen azon a katonai díszszemlén, amellyel a második világháború végét jelentő hivatalos japán kapitulációra emlékeznek. Az orosz elnök azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó.
Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik
– fogalmazott. A kínai hírügynökségnek adott írásos interjúban Vlagyimir Putyin megköszönte Kínának, hogy gondosan őrzi a Vörös Hadsereg katonáinak emlékére állított emlékműveket.
A katonák életüket adták a Kína felszabadításáért vívott harcokban
– jelezte, hozzátéve:
Az ilyen őszinte, felelősségteljes hozzáállás a múlthoz feltűnően eltér egyes európai országok gyakorlatától, ahol a szovjet katonák, felszabadítók obeliszkjeit és sírjait barbár módon meggyalázzák és megsemmisítik, a kényelmetlen történelmi tényeket pedig retusálják. Azt látjuk, hogy számos nyugati országban a második világháború eredményeit ténylegesen felülvizsgálják, a nürnbergi és a tokiói törvényszék ítéleteit pedig nyíltan figyelmen kívül hagyják.