Putyin Kínába megy, elmondta, mire számít

Az Oroszország és Kína közötti politikai és gazdasági kapcsolatokról, valamint nemzetközi kérdésekről is nyilatkozott a kínai Hszinhua hírügynökségnek Vlagyimir Putyin orosz államfő.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 10:53
Vlagyimir Putyin Fotó: PAVEL BYRKIN Forrás: POOL
Vlagyimir Putyin vasárnap utazik négynapos látogatásra Kínába, amely Oroszország legfontosabb kereskedelmi partnere. A két ország között kereskedelmi forgalom tavaly rekordösszegű, 245 milliárd dollár volt. Az orosz elnök egy interjúban kiemelte a két ország közötti gazdasági, kereskedelmi és ipari együttműködés előrehaladását. 

Putyin és Hszi Csinping kínai elnök
Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök. Fotó: Mihail Metzel

Putyin először a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) kétnapos csúcstalálkozóján vesz részt az észak-kínai Tiencsin kikötővárosban. 

A biztonságra összpontosító SCO-nak, amelyet 2001-ben alapítottak, jelenleg tíz állandó tagja van, köztük Irán és India is. A találkozó kapcsán az orosz államfő annak a reményének adott hangot, hogy közös erőfeszítésekkel minőségileg új dinamikát tudnak adni az SCO-nak, korszerűsítve azt a kor követelményeinek megfelelően. Vlagyimir Putyin ezután Pekingbe utazik, hogy tárgyaljon Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és részt vegyen azon a katonai díszszemlén, amellyel a második világháború végét jelentő hivatalos japán kapitulációra emlékeznek. Az orosz elnök azt mondta, hogy Pekingben a kétoldalú kapcsolatok valamennyi aspektusáról, továbbá az aktuális regionális és nemzetközi kérdésekről lesz szó. 

Az orosz–kínai stratégiai kapcsolat stabilizáló tényezőként működik

– fogalmazott. A kínai hírügynökségnek adott írásos interjúban Vlagyimir Putyin megköszönte Kínának, hogy gondosan őrzi a Vörös Hadsereg katonáinak emlékére állított emlékműveket. 

A katonák életüket adták a Kína felszabadításáért vívott harcokban

– jelezte, hozzátéve: 

Az ilyen őszinte, felelősségteljes hozzáállás a múlthoz feltűnően eltér egyes európai országok gyakorlatától, ahol a szovjet katonák, felszabadítók obeliszkjeit és sírjait barbár módon meggyalázzák és megsemmisítik, a kényelmetlen történelmi tényeket pedig retusálják. Azt látjuk, hogy számos nyugati országban a második világháború eredményeit ténylegesen felülvizsgálják, a nürnbergi és a tokiói törvényszék ítéleteit pedig nyíltan figyelmen kívül hagyják.

Kitért arra is, hogy 

képzeletbeli orosz és kínai fenyegetések ürügyén újjáéled a japán militarizmus, és Európában, beleértve Németországot is, nem szégyellve semmilyen történelmi párhuzamot, a kontinens remilitarizálásának útját tűzik ki.

Gazdasági kérdésekről szólva kiemelte, hogy az Oroszország és Kína közötti elszámolások szinte teljes mértékben nemzeti valutában történnek, a dollár és az euró részesedése a statisztikai hibahatárra csökkent. 

A két ország közötti kereskedelmi forgalom növekedésére térve rámutatott arra, hogy Oroszország vezető szerepet tölt be a Kínába irányuló olaj- és gázexportban, a Szibéria Ereje vezetéken keresztül szállított teljes mennyiség már meghaladta a százmilliárd köbmétert, és egy újabb gázvezeték üzembe helyezését tervezik 2027-ben. 

Megjegyezte, hogy Oroszország és Kína támogatja az ENSZ reformját, különösen azt, hogy a Biztonsági Tanács demokratikusabb jelleget kapjon azáltal, hogy tagjai közé ázsiai, afrikai és latin-amerikai államokat is bevonjanak. 

Emellett Moszkva és Peking a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank reformja mellett áll

 – fűzte hozzá az orosz elnök, aki szerint fontos kizárni a pénzügyi szféra neokolonialista célokra való felhasználását, amelyek ellentmondanak a világ többsége alapvető érdekeinek. 

Épp ellenkezőleg, az egész emberiség javát szolgáló fejlődésre van szükségünk

– szögezte le az interjúban Vlagyimir Putyin, amelyet az MTI szemlézett.

 

Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)

