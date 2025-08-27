Hszi Csin-ping: A kínai–orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat

Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.
A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért.
A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen
– fogalmazott.
Hszi kiemelte: a törvényhozói kapcsolatok a kínai–orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik. A jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között – tette hozzá.
Vologyin, aki hivatalos látogatást tett Pekingben, kijelentette: az orosz–kínai kapcsolatok a két államfő „iránymutatása mellett elmélyültek” és kézzelfogható eredményeket hoztak.
Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére
– mondta.
Az orosz házelnök felidézte: nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen.
Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért
– fogalmazott.
Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Xinhua via AFP)