Hszi Csin-ping: A kínai–orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat

Hszi Csin-pingOroszországKína

Hszi Csin-ping: A kínai–orosz a legstabilabb nagyhatalmi kapcsolat

A kínai–orosz kapcsolatok a mai világban a legstabilabb, legérettebb és stratégiai szempontból a legjelentősebb nagyhatalmi viszonyt jelentik – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő Pekingben. Hszi Vjacseszlav Vologyint, az orosz Állami Duma (parlamenti alsóház) elnökét fogadta a kínai fővárosban – közölte szerdán a kínai állami média.

Munkatársunktól
2025. 08. 27. 20:58
Hszi Csin-ping kínai elnök Fotó: Xinhua via AFP
Hszi felidézte: májusban Moszkvában részt vett a második világháborús győzelem 80. évfordulóján tartott díszszemlén. Hozzátette: jövő héten Pekingben is megemlékezést rendeznek a második világháború ázsiai lezárásáról.

Hszi Csin-ping és Vjacseszlav Vologyin
Hszi Csin-ping és Vjacseszlav Vologyin (Fotó: Xinhua via AFP)

A kínai elnök emlékeztetett: Kína és a Szovjetunió súlyos áldozatokat hozott a fasizmus és a militarizmus legyőzéséért. 

A két félnek fenn kell tartania a hagyományos barátságot, erősítenie kell a kölcsönös bizalmat, és bővítenie kell az együttműködést minden területen

– fogalmazott.

Hszi kiemelte: a törvényhozói kapcsolatok a kínai–orosz stratégiai partnerség elengedhetetlen részét jelentik. A jogalkotási tapasztalatok megosztása szilárdabb alapot adhat az együttműködésnek az új körülmények között – tette hozzá.

Vologyin, aki hivatalos látogatást tett Pekingben, kijelentette: az orosz–kínai kapcsolatok a két államfő „iránymutatása mellett elmélyültek” és kézzelfogható eredményeket hoztak. 

Az Állami Duma kész a parlamenti együttműködés erősítésére és a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztésére

– mondta.

Az orosz házelnök felidézte: nyolcvan éve a szovjet és a kínai nép együtt harcolt a fasizmus ellen. 

Moszkva kész Kínával közösen megemlékezni a győzelemről, tisztelegni a hősök előtt és együtt dolgozni egy fényesebb jövőért

– fogalmazott.

Borítókép: Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: Xinhua via AFP)

Donald Trump

Donald Trump elrendelte a nemzeti zászlók félárbocra eresztését a minneapolisi iskolai lövöldözés áldozatainak tiszteletére

A rendelet alapján a tisztelet jeleként a Fehér Házon és minden szövetségi épületen, katonai létesítményen, ideértve a haditengerészet egységeit, valamint az Egyesült Államok minden külképviseletét és a külföldön szolgáló amerikai katonai egységek létesítményeit, félárbocra engedik az amerikai zászlót augusztus 31-e éjfélig.

