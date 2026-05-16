Washington nem támogatja Tajvan függetlenségi törekvéseit

Vang Ji beszámolt Pekingben Donald Trump amerikai elnök hivatalos látogatásának az eredményeiről. Ennek kapcsán a kínai külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Washington tisztában van Kína Tajvannal kapcsolatos álláspontjával és nem támogatja a sziget függetlenségi törekvéseit. Vang Ji emellett beszélt a két nagyhatalom orosz–ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjáról is.

Magyar Nemzet
2026. 05. 16. 8:10
Fotó: IORI SAGISAWA Forrás: POOL
Vang Ji emellett beszélt az Ukrajnában zajló háborúról is, amely kapcsán kiemelte, hogy Kína és az Egyesült Államok egyaránt az ukrajnai háború mielőbbi lezárását kívánja, és mindkét fél erőfeszítéseket tett a béketárgyalások előmozdítása érdekében. Hozzátette: az összetett problémákra nincsenek egyszerű megoldások, és a béketárgyalások sem hozhatnak azonnali eredményt.

 

A külügyminiszter kiemelte, hogy Peking és Washington kész folytatni a párbeszédet, és konstruktív szerepet vállalni a válság politikai rendezésében.

Az ukrajnai háború mellett a felek a közel-keleti helyzetet is megvitatták. Vang Ji szerint Kína álláspontja változatlan: a válság katonai eszközökkel nem rendezhető; Peking a párbeszéd folytatását, a Hormuzi-szoros mielőbbi újranyitását és a tartós tűzszünet megteremtését támogatja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
