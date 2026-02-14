Kína szorosabb EU-együttműködést és közös fellépést sürget a globális kihívások ellen

Vang rámutatott arra, hogy a világ a második világháború óta nem látott változásokon megy keresztül, és hangsúlyozta: a hazája és az EU közötti kapcsolatokat a kölcsönös tisztelet, a közös érdekek szem előtt tartása, illetve a kölcsönös előnyökkel járó együttműködés elvére kell alapozni a stabilitás megteremtése érdekében.

Öt évtized együttműködése bizonyítja, hogy egyrészt Kína és Európa partnerek, nem pedig riválisok, másrészt azt, hogy az egymásrautaltság nem kockázatos, mert az érdekek egybeesése nem jelent fenyegetést, illetve azt, hogy a nyitottság és az együttműködés nem veszélyeztetni a biztonságot

– szögezte le.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Kína fejlődése Európa számára is lehetőséget jelent, valamint aláhúzta: Európa kihívásai nem Kínából jönnek. Reményét fejezte ki továbbá, hogy a felek észszerű és gyakorlatias Kína-politika mellett foglalnak állást és elkötelezettek maradnak a partnerség irányában.

Wadephul a maga részéről a párbeszéd fontosságát hangoztatta, amelyre, mint mondta, a bizalomépítés érdekében nagyobb szükség van, mint valaha. Kiemelte, hogy Németország fontosnak tartja Kína szerepét a globális ügyekben, és kész mélyíteni az együttműködést Pekinggel. Leszögezte azt is, hogy Berlin és Párizs az egy Kína elvét vallják, és hangoztatta: Németország és Franciaország támogatja a szabadkereskedelmet, és kész megbeszélés útján rendezni a kereskedelmi feszültségeket.