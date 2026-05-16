Súlyos büntetés a kihagyott tizenegyesért: nem mehet a vb-re a korábbi Fradi-játékos

Keretet hirdetett Sabri Lamouchi, Tunézia szövetségi kapitánya a 2026-os labdarúgó-vb-re. Mindössze hat játékos maradt hírmondónak a négy évvel ezelőtti csapatból, Aissa Laidouni és Mohamed Ali Ben Romdán is kimaradt, akiket a Fradinál töltött időszakuk miatt a magyar szurkolók is jól ismerhetnek. A selejtezőbeli házi gólkirály, Ben Romdán kihagyását a keret legnagyobb meglepetései között említik: minden bizonnyal a januári, Afrikai Nemzetek Kupája-nyolcaddöntőn kihagyott sorsdöntő tizenegyeséért fizet súlyos árat. Friss „igazolásként” szerepel a keretben a német válogatottal világbajnok Sami Khedira öccse, Rani Khedira, aki az Union Berlinben Schäfer András csapattársa.

2026. 05. 16. 9:25
Mohamed Ali Ben Romdán két éven át volt a Fradi játékosa, játszott a 2022-es labdarúgó-vb-n is, a 2026-os tornára viszont nem került a tunéziai keretbe Fotó: Ladóczki Balázs
Laidouni már az ANK-n sem vett részt a tunéziai csapattal, s most sem tagja a keretnek, noha a vb-selejtező során még ő is alapembernek számított.

Khedira végre beadta a derekát

Egyetlen vb-selejtezőn sem játszott viszont Rani Khedira, ő mégis utazhat a vb-re. A német válogatottal 2014-ben világbajnok Sami Khedira öccse utánpótlásszinten bátyját követve német nemzeti mezt viselt, s noha a felnőtt válogatottságra Németországban nem volt esélye, többször is visszautasította édesapja hazája, Tunézia meghívóját.

Lamouchi a kinevezése után újra megkereste a már 32 éves középpályást, aki az Union Berlinben Schäfer András csapattársa, s Khedira végre beadta a derekát, márciusban bemutatkozott a tunéziai válogatottban, s utazik a világbajnokságra is.

Hasonló torna előtti honosításnak köszönhetően idén is részt vesz Fradi-játékos is a világbajnokságon: Lenny Joseph Haiti 26 fős keretének a tagja.

Melyik a 2026-os labdarúgó-vb halálcsoportja?

Visszatérve Tunéziára: az arab ország az idei világbajnokság egyik legnehezebbnek tűnő csoportjában szerepel két európai válogatott, Hollandia és a Gyökeres Viktorral érkező Svédország, valamint Ázsia legerősebb képviselője, Japán társaságában.

Lamouchinak ez lesz a második világbajnoksága szövetségi kapitányként, s az elsőn a most is rivális Japán ellen győzelmet ünnepelhetett, ennek ellenére 2014-ben Elefántcsonparttal nem jutott tovább a csoportkörből.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
