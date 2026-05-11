Union BerlinszurkolókSchäfer AndrásBundesliga

Idáig tűrtek Schäferék szurkolói, félbeszakították a csapat történelmi meccsét

Noha az Union Berlin 3-1-re nyert vasárnap a Mainz otthonában a Bundesliga 33. fordulójában, a vendégszurkolók így is tüntettek, igaz, még az első félidőben. A 17. percben teniszlabdákat és karórákat dobáltak a pályára, ezzel tüntetve a vasárnap késő esti kezdési időpont ellen. Csak Mainzba hatórás kocsiút eljutni Berlinből, mindezt úgy, hogy a mérkőzés vasárnap 19.30-kor kezdődött.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 8:13
Az Union Berlin szurkolói keményen beleállt a mérkőzések kezdési időpontjaiba, ami őket érinti az egyik legrosszabbul a mostani idényben
Az Union Berlin szurkolói keményen beleállt a mérkőzések kezdési időpontjaiba, ami őket érinti az egyik legrosszabbul a mostani idényben Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Union Berlin győzelmével feljött a 12. helyre az utolsó forduló előtt. Schäferék május 16-án, szombaton az Augsburg ellen hazai pályán zárják az idényt.

Bundesliga, 33. forduló: 

Péntek:

  • Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt 3-2 (2-1)
    Szombat:
  • VfL Wolfsburg-Bayern München 0-1 (0-0) 
  • FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach 3-1 (2-0) 
  • TSG 1899 Hoffenheim-Werder Bremen 1-0 (1-0) 
  • RB Leipzig-St. Pauli 2-1 (1-0) 
  • VfB Stuttgart-Bayer Leverkusen 3-1 (2-1)
    Vasárnap: 
  • Hamburger SV-SC Freiburg 3-2 (1-1) 
  • 1. FC Köln-1. FC Heidenheim 1-3 (1-2) 
  • FSV Mainz 05-Union Berlin 1-3 (0-1) 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu