Az Union Berlin győzelmével feljött a 12. helyre az utolsó forduló előtt. Schäferék május 16-án, szombaton az Augsburg ellen hazai pályán zárják az idényt.
Idáig tűrtek Schäferék szurkolói, félbeszakították a csapat történelmi meccsét
Noha az Union Berlin 3-1-re nyert vasárnap a Mainz otthonában a Bundesliga 33. fordulójában, a vendégszurkolók így is tüntettek, igaz, még az első félidőben. A 17. percben teniszlabdákat és karórákat dobáltak a pályára, ezzel tüntetve a vasárnap késő esti kezdési időpont ellen. Csak Mainzba hatórás kocsiút eljutni Berlinből, mindezt úgy, hogy a mérkőzés vasárnap 19.30-kor kezdődött.
