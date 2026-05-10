Willi OrbánSt. PauliRB LeipzigBundesliga

Az edzőjük őrült éjszakába küldte a lipcseieket, Willi Orbán kivételt tett

A német labdarúgó Bundesliga 33. fordulója előtt még voltak kérdőjelek, de szombaton eldőlt, hogy az RB Leipzig bronzérmesként zárja az idényt, és ősszel ismét a Bajnokok Ligájában szerepelhet. Willi Orbán volt a St. Pauli elleni bajnoki hőse, ő szerezte a győztes gólt a 2-1-re végződött mérkőzésen. A magyar válogatott védő a lefújás után elárulta, hatalmas ünneplésre készül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 10. 8:27
Willi Orbán fontos gólt szerzett az RB Leipzig színeiben Fotó: DPA/Jan Woitas
– A modern labdarúgásban ritkán adódik lehetőség arra, hogy valóban kiengedjünk, csapjunk egy jó csapatbulit, és esetleg meg is igyunk valamit – örömködött a nem éppen a bulizásról ismert Willi Orbán, aki a klub egy korábbi nagy sikerének, a 2016-os feljutásnak is részese volt. A mérkőzés előtt ennek a csapatnak a kiválóságait köszöntötték, a 33 éves futballista most őket is bevonná a pezsgőzésbe. 

– Az csodálatos lenne, ha mindenki beférne egy helyre, és együtt ünnepelhetnénk. Megpróbálom összehozni a társaságot.

Valamilyen szinten tartozunk is a srácoknak, ők is részesei voltak ennek a történetnek, és akkoriban sem volt könnyű idényünk. Egyszerűen látni akarom az öreg rókákat, Fabio Coltortit és a többieket – nyilatkozta Orbán.

Az RB Leipzig vezetőedzője, Ole Werner az ünneplésben is utat mutathat a játékosainak. Németországban többek között a vad bulijairól is ismert.

– Már nem vagyok edzésben, szóval nem akarok nagy ígéreteket tenni, de ahogy mindig, most is mindent beleadok, és ezen a téren is megpróbálok bizonyítani – fogalmazott Werner, aki arra biztatta a futballistáit, csapjanak egy őrült éjszakát. Lassan ő maga is kiereszti a gőzt. – Egyelőre inkább csak megkönnyebbülést érzek amiatt, hogy elértük a célunkat, de majd eljön az a pillanat is, amikor igazán felszabadult leszek.

Az RB Leipzig jövő szombaton az Európa-liga-döntős Freiburg otthonában zárja a Bundesliga-idényt.

 

