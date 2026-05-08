Szoboszlaiéknak rossz, Tóth Alexéknek viszont jó hír, ami csütörtök este történt az Európa-ligában

Spanyol–angol párharc a Konferencialigában

Az angolok mind a három sorozatban képviselik magukat a döntőben, korábban az Arsenal már bejutott a BL-be, és csütörtökön hasonlóan tett a Crystal Palace is a harmadik számú sorozatban, a Konferencialigában. A londoni alakulat kettős győzelemmel ejtette ki a hazájában hétvégén akár már bajnoki címet ünneplő Sahtar Donecket. A lipcsei döntőben a spanyolok becsületét megmenteni igyekvő Rayo Vallecano lesz a Palace ellenfele, mindkét együttesnek ez lesz az első európai kupadöntője.