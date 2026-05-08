Szoboszlaiéknak rossz, Tóth Alexéknek viszont jó hír, ami csütörtök este történt az Európa-ligában

Aston Villa–Freiburg döntőt rendeznek a labdarúgó Európa-ligában május 20-án. A Villa fináléba jutása azonban az angol futballra is komoly hatással van: míg a Liverpool mérkőzése a birminghamiek ellen új időpontot kapott, addig a Bournemouth akár még a Bajnokok Ligájában is indulhat a következő idényben. Csütörtökön azonban nemcsak az Európa-ligában, hanem a Konferencialigában is kialakult a döntő mezőnye.

2026. 05. 08. 7:32
Fotó: DARREN STAPLES Forrás: AFP
Spanyol–angol párharc a Konferencialigában

Az angolok mind a három sorozatban képviselik magukat a döntőben, korábban az Arsenal már bejutott a BL-be, és csütörtökön hasonlóan tett a Crystal Palace is a harmadik számú sorozatban, a Konferencialigában. A londoni alakulat kettős győzelemmel ejtette ki a hazájában hétvégén akár már bajnoki címet ünneplő Sahtar Donecket. A lipcsei döntőben a spanyolok becsületét megmenteni igyekvő Rayo Vallecano lesz a Palace ellenfele, mindkét együttesnek ez lesz az első európai kupadöntője. 

A Rayo továbbjutása egyúttal azt is jelenti, hogy nem a németek, hanem a spanyolok kapják meg a plusz egy helyet a BL-ben. Jelenleg a Real Betis az ötödik, négy körrel a vége előtt hat pont az előnye a hatodik Celta Vigóval szemben.

Európa-liga, elődöntő, visszavágók:

  • SC Freiburg (német)-SC Braga (portugál) 3-1 (2-0), továbbjutott a Freiburg 4-3-as összesítéssel
  • Aston Villa (angol)-Nottingham Forest (angol) 4-0 (1-0) továbbjutott az Aston Villa 4-1-es összesítéssel.

Konferencialiga, elődöntő, visszavágók:

  • Crystal Palace (angol)-Sahtar Donyeck (ukrán) 2-1 (1-1), továbbjutott a Crystal Palace kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel.
  • Strasbourg (francia)-Rayo Vallecano (spanyol) 0-1 (0-1) , továbbjutott a Rayo Vallecano kettős győzelemmel, 2-0-s összesítéssel.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
