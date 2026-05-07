harry kaneBajnokok Ligájala ligaBundesliga

Mennyit ért Harry Kane gólja? Egy nappal a meccs után kiderülhet

Miután a Bajnokok Ligája elődöntőjében a német Bayern München és a spanyol Atlético Madrid is egy-egy döntetlennel, illetve vereséggel búcsúzott, már csak az Európa-liga-elődöntőben érdekelt Freiburg és a Konferencialiga-fináléért hajtó Rayo Vallecano teljesítményén múlik, hogy a következő idényre a La Liga vagy a Bundesliga kap-e ötödik BL-helyet. A spanyolok állnak jobban, de Harry Kane 94. perces, PSG elleni visszavágón lőtt gólja még sokat érhet a németeknek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 13:44
Harry Kane gólja a Bayern Münchenen már nem segített a PSG ellen, de a Bundesliga ötödik BL-helye szempontjából még fontos lehet Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Tom Weller
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az viszont még mindig nem dőlt el, hogy a Premier League mellett a Bundesliga vagy a La Liga jut-e öt BL-helyhez a 2026/27-es kiírásra. A BBC elemzése rámutatott: Harry Kane gólja még segíthet a németeken, bár így is a spanyolok vannak jobb helyzetben.

Ha a Rayo Vallecano csütörtök este megnyeri a Strasbourg elleni visszavágót, azzal eldől, hogy a spanyolok a németek előtt végeznek a versenyfutásban.

Ugyanígy a Freiburg kiesése is pontot tenne a versenyfutás végére. Ha viszont a Freiburg megfordítja a saját párharcát, a Rayo pedig kiesik, a Bundesliga kerül ki győztesen a koefficienspont-gyűjtésből. Ez az a helyzet, amelyben sorsdöntő lehet Kane gólja, hiszen anélkül ebben a helyzetben még nem lenne meg a német előzés.

Létezik ugyanakkor olyan forgatókönyv is, hogy csak a május 27-i lipcsei Konferencialiga-döntő zárja le az extra BL-hely kérdését. Ha a Rayo nem nyer a visszavágón, de továbbjut, s a Freiburg is El-döntőt vívhat, akkor a két csapat döntőbeli szereplésén múlik majd, hogy a németek vagy a spanyolok örülhetnek-e az ötödik BL-helynek.

Európa-liga, elődöntő, visszavágók

  • Aston Villa (angol)–Nottingham Forest (angol) 21.00 (a párharc állása: 0-1)
  • Freiburg (német)–Braga (portugál) 21.00 (a párharc állása: 1-2)

Konferencialiga, elődöntő, visszavágók

  • Crystal Palace (angol)–Sahtar Doneck (ukrán) 21.00 (a párharc állása: 3-1)
  • Strasbourg (francia)–Rayo Vallecano (spanyol) 21.00 (a párharc állása: 0-1)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu