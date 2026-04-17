A Real Madrid kettős veresége után jöttek az újabb pofonok

Amikor az UEFA két éve teljesen átalakította a nemzetközi kupasorozatok lebonyolítását, bevezetett két rugalmas BL-kvótát, amelyeket nem a hagyományos, öt idény teljesítményét összesítő koefficienslista alapján, hanem a legutóbbi idény teljesítményének megfelelően oszt ki. 2024 őszén az olasz és a német, az aktuális kiírásban az angol és a spanyol ligának jutott így ötödik Bajnokok Ligája-hely is a hosszú évek munkájával megalapozott négy mellé. Az már eldőlt, hogy a Premier League idei ötödik helyezettje is BL-indulási jogot szerez a 2026/27-es idényre, a másik kvótáért ádáz csatát vív Németország és Spanyolország. A negyeddöntők előtt a spanyolok egyértelműen jobban álltak, de többek között a BL-ben a Bayern München Real Madrid elleni, illetve az Európa-ligában a Freiburg Celta Vigo elleni kettős győzelme átírta az esélyeket.
Igaz, egyelőre még mindig a spanyolok állnak a megszerzett pontokat tekintve a második helyen, de a La Liga előnye minimálisra csökkent a Bundesliga előtt.
Hogyan szerepeltek a német és a spanyol klubok?
Németországnak és Spanyolországnak ugyanúgy két képviselője maradt versenyben az európai porondon: a BL-ben a Bayern München és az Atlético Madrid is játszhat a fináléba jutásért, az Európa-ligában a Freiburg jutott a legjobb négy közé, míg a Konferencialigában a Varga Barnabással felálló AEK Athént kiejtő Rayo Vallecano érdekelt még.
