A Real Madrid kettős veresége után jöttek az újabb pofonok

Kialakult az Európa-liga elődöntőjének mezőnye: az egyik ágon angol rangadót (Aston Villa–Nottingham Forest) rendeznek a fináléba jutásért, a másikon a német Freiburg és a korábban a Fradit is megállító Braga egy-egy spanyol klub kiejtése után feszül egymásnak. A Freiburg Celta Vigo elleni kettős győzelme a német futballnak nagyon értékes a spanyolok ellen vívott párharcban: az egyik országnak szinte biztosan jut egy ötödik BL-hely is a következő idényre.

Koczó Dávid
2026. 04. 17. 10:35
A Bayern München Real Madrid elleni kettős győzelme a német futballnak fontos siker volt a spanyol labdarúgással szemben az ötödik BL-helyért folyó küzdelemben
Amikor az UEFA két éve teljesen átalakította a nemzetközi kupasorozatok lebonyolítását, bevezetett két rugalmas BL-kvótát, amelyeket nem a hagyományos, öt idény teljesítményét összesítő koefficienslista alapján, hanem a legutóbbi idény teljesítményének megfelelően oszt ki. 2024 őszén az olasz és a német, az aktuális kiírásban az angol és a spanyol ligának jutott így ötödik Bajnokok Ligája-hely is a hosszú évek munkájával megalapozott négy mellé. Az már eldőlt, hogy a Premier League idei ötödik helyezettje is BL-indulási jogot szerez a 2026/27-es idényre, a másik kvótáért ádáz csatát vív Németország és Spanyolország. A negyeddöntők előtt a spanyolok egyértelműen jobban álltak, de többek között a BL-ben a Bayern München Real Madrid elleni, illetve az Európa-ligában a Freiburg Celta Vigo elleni kettős győzelme átírta az esélyeket.

A Freiburg a Celta Vigo elleni kettős győzelmével sokat segített a németeknek a spanyolok elleni csatában, de saját BL-helyet csak Európa-liga-győzelemmel szerezhet
A Freiburg a Celta Vigo elleni kettős győzelmével sokat segített a németeknek a spanyolok elleni csatában, de saját BL-helyet csak Európa-liga-győzelemmel szerezhet.

Igaz, egyelőre még mindig a spanyolok állnak a megszerzett pontokat tekintve a második helyen, de a La Liga előnye minimálisra csökkent a Bundesliga előtt.

Hogyan szerepeltek a német és a spanyol klubok?

Németországnak és Spanyolországnak ugyanúgy két képviselője maradt versenyben az európai porondon: a BL-ben a Bayern München és az Atlético Madrid is játszhat a fináléba jutásért, az Európa-ligában a Freiburg jutott a legjobb négy közé, míg a Konferencialigában a Varga Barnabással felálló AEK Athént kiejtő Rayo Vallecano érdekelt még.

A németek öröme sem lehet teljes a héten, a Kl-ben a Mainz kétgólos előnyről esett ki a francia Strasbourg ellen, a spanyolok csalódásához viszont a Real Madrid és a Celta Vigo kiesésén túl a Real Betis búcsúja is hozzájárult, amely a portugáliai döntetlen után hiába vezetett 2-0-ra hazai pályán, végül 4-2-re kikapott a Braga ellen, amely így a Ferencváros után újabb zöld-fehér klubot ejtett ki.

A Football Meets Data esélylatolgatása alapján immár a német előzésre nagyobb az esély, mint arra, hogy Spanyolország megtartsa az extra BL-kvótát érő második helyét.

Minimális esély van még arra is, hogy Portugália kapjon a meglévő kettő mellé harmadik BL-kvótát ezen az úton, de miután a Sporting mellett a Nottingham elleni El-párharcban saját magát hihetetlen öngóllal, majd a visszavágón nyolcadik perces piros lappal kivégző Porto is kiesett a héten, ennek immár tényleg semmiféle realitása nincs.

Európa-liga, negyeddöntők, visszavágók

  • Real Betis–Braga 2-4, továbbjutott a Braga, 5-3-as összesítéssel
  • Celta Vigo–Freiburg 1-3, továbbjutott a Freiburg, 6-1-es összesítéssel
  • Nottingham Forest–Porto 1-0, továbbjutott a Nottingham, 2-1-es összesítéssel
  • Aston Villa–Bologna 4-0, továbbjutott a Villa, 7-1-es összesítéssel

 

Hat BL-hely? Angol és német lehetőség

Míg a Real Betis a La Liga pillanatnyi ötödik helyezettjeként duplán saját magával szúrhatott ki a búcsújával, a Freiburg inkább a Leverkusennek, esetleg a Hoffenheimnek kaparhatja ki a gesztenyét.

Más helyzetet teremtene persze, ha a Freiburg meg sem állna az El-trófeáig: Európa-liga-győztesként kvalifikálna a BL-be, ahol ebben az esetben jó eséllyel hat német klub is indulhatna ősszel.

Idén az angoloknak jutott hat BL-hely a Tottenham tavalyi El-címével, s a Premier League akár ismételhet, ha a Nottingham nyeri idén a második számú sorozatot. Az Aston Villa viszont jó eséllyel a bajnoki szereplésével szerez BL-indulási jogot, a birminghamiek El-sikere esetén az így szerezhető kvótát másik csapat nem örökölné meg, helyette egyébként selejtezőre kárhoztatott BL-indulót emelnének fel a főtáblára.

Ha a nemzeti rangsor alapján nem is, a Braga El-győzelme esetén lenne jövőre három portugál BL-induló, hiszen a klubnak a portugál bajnokságban már elméleti esélye sincs Bajnokok Ligája-helyen végezni.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu