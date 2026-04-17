Hiába Kovács Bendegúz okos gólpassza, magyarázkodhatott az AZ Alkmaar edzője + videó

Már az első meccs után lehetett sejteni, hogy megpecsételődött az AZ Alkmaar sorsa: a holland csapat 3-0-s vereséget szenvedett a Sahtar Doneck ellen, innen kellett volna hazai pályán fordítania Leeroy Echteld csapatának. Kovács Bendegúz az első meccsen a kispadon ült, a visszavágón pedig a tizenkilenc éves magyar támadó bemutatkozása is eljött, s Kovács nem is okozott csalódást.

Leeroy Echteld, az AZ Alkmaar vezetőedzője dicséret helyett kritikát kapott Hollandiában, amiért Kovács Bendegúz és más fiatalok játszottak a Sahtar elleni Kl-negyeddöntőben. Fotó: NurPhoto via AFP/Marcin Golba

Kovács Bendegúz: debütálás gólpasszal a Kl-ben

A magyar csatárt a 63. percben, nem sokkal azután cserélte be Echteld, hogy az AZ Alkmaar a visszavágón is hátrányba került, így összesítésben már 4-0 volt a Sahtar előnye.

Kovács Bendegúz alaposan meghálálta a bizalmat: fejjel adott okos gólpasszát és az abból született Sin-találatot az UEFA is kiemelte.

Ezzel a góllal már 2-1-re a hollandok vezettek, felcsillant egy csodaszerű fordítás esélye is, nagyjából három percig, amikor a Sahtar egyenlített. Az ukránok a 2-2-es döntetlennel, összesítésben 5-2-vel jutottak az elődöntőbe, ahol a Crystal Palace lesz az ellenfelük.

Hogy játszott Kovács Bendegúz?

Bár a kiesést nyilván Kovács Bendegúz sem ünnepli, a saját karrierjében nagyon fontos meccsen van túl. Bemutatkozása a felnőtt csapatban remekül sikerült, ráadásul egy európai kupa kései szakaszában.

Az Eredmények.com adatalapú osztályzatai alapján Kovács Bendegúz (7,2) a holland csapat második legjobb játékosa volt a visszavágón az első gólt szerző Jensen (8,3) mögött.

S talán még többet is hozzátehetett volna a játékhoz, ha pontosabb felívelések érkeznek felé a csapattársaktól.

Miért került Kovács máris Parrott elé?

Marco Rossi szövetségi kapitány legfontosabb kikötése volt, amikor Kovács Bendegúz esetleges meghívásáról beszélt, hogy a támadó az AZ Alkmaar első számú csapatában játsszon. A magyar támadó kiváló bemutatkozáson esett át, persze ennél több meccsre lesz szüksége ahhoz, hogy Rossi tényleg számolhasson vele.

A hollandok egyébként nem voltak elragadtatva attól, hogy Kovács játszott, míg az ír gólvágó, Troy Parrott a kispadon ragadt: a meccs utáni sajtótájékoztatón nekiestek Echteldnek, hogy lejáratta a holland futballt, amiért B csapatot küldött pályára a nemzetközi porondon.