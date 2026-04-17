Kovács BendegúzKonferencialigaAZ AlkmaarSahtar DoneckMarco Rossi

Hiába Kovács Bendegúz okos gólpassza, magyarázkodhatott az AZ Alkmaar edzője + videó

Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland AZ Alkmaar első számú csapatában, s a tizenkilenc éves magyar támadó okos gólpasszal tette le a névjegyét a Sahtar Doneck elleni Konferencialiga-negyeddöntő visszavágóján. Kovács Bendegúz az osztályzatokat tekintve is csapata legjobbjai közé tartozott, mégis az ő pályára küldése miatt is nekiestek a Troy Parrottot a padon jegelő Leeroy Echteld vezetőedzőnek a hazai 2-2-es döntetlen után, amellyel 5-2-es összesítéssel esett ki a holland csapat.

Koczó Dávid
2026. 04. 17. 7:02
Kovács Bendegúz jól játszott, gólpasszt is adott első felnőtt meccsén, az AZ Alkmaar vezetőedzőjének döntésére Marco Rossi is felkaphatta a fejét Fotó: AFP/ANP/Koen van Weel
Már az első meccs után lehetett sejteni, hogy megpecsételődött az AZ Alkmaar sorsa: a holland csapat 3-0-s vereséget szenvedett a Sahtar Doneck ellen, innen kellett volna hazai pályán fordítania Leeroy Echteld csapatának. Kovács Bendegúz az első meccsen a kispadon ült, a visszavágón pedig a tizenkilenc éves magyar támadó bemutatkozása is eljött, s Kovács nem is okozott csalódást.

Leeroy Echteld, az AZ Alkmaar vezetőedzője dicséret helyett kritikát kapott Hollandiában, amiért Kovács Bendegúz és más fiatalok játszottak a Sahtar elleni Kl-negyeddöntőben.

Kovács Bendegúz: debütálás gólpasszal a Kl-ben

A magyar csatárt a 63. percben, nem sokkal azután cserélte be Echteld, hogy az AZ Alkmaar a visszavágón is hátrányba került, így összesítésben már 4-0 volt a Sahtar előnye.

Kovács Bendegúz alaposan meghálálta a bizalmat: fejjel adott okos gólpasszát és az abból született Sin-találatot az UEFA is kiemelte.

Ezzel a góllal már 2-1-re a hollandok vezettek, felcsillant egy csodaszerű fordítás esélye is, nagyjából három percig, amikor a Sahtar egyenlített. Az ukránok a 2-2-es döntetlennel, összesítésben 5-2-vel jutottak az elődöntőbe, ahol a Crystal Palace lesz az ellenfelük.

 

Hogy játszott Kovács Bendegúz?

Bár a kiesést nyilván Kovács Bendegúz sem ünnepli, a saját karrierjében nagyon fontos meccsen van túl. Bemutatkozása a felnőtt csapatban remekül sikerült, ráadásul egy európai kupa kései szakaszában.

Az Eredmények.com adatalapú osztályzatai alapján Kovács Bendegúz (7,2) a holland csapat második legjobb játékosa volt a visszavágón az első gólt szerző Jensen (8,3) mögött.

S talán még többet is hozzátehetett volna a játékhoz, ha pontosabb felívelések érkeznek felé a csapattársaktól.

 

Miért került Kovács máris Parrott elé?

Marco Rossi szövetségi kapitány legfontosabb kikötése volt, amikor Kovács Bendegúz esetleges meghívásáról beszélt, hogy a támadó az AZ Alkmaar első számú csapatában játsszon. A magyar támadó kiváló bemutatkozáson esett át, persze ennél több meccsre lesz szüksége ahhoz, hogy Rossi tényleg számolhasson vele.

A hollandok egyébként nem voltak elragadtatva attól, hogy Kovács játszott, míg az ír gólvágó, Troy Parrott a kispadon ragadt: a meccs utáni sajtótájékoztatón nekiestek Echteldnek, hogy lejáratta a holland futballt, amiért B csapatot küldött pályára a nemzetközi porondon.

– Nem gondolom, hogy szégyent hoztunk volna a holland labdarúgásra. Mindent megtettünk, hogy fordítsunk. Nem kerültünk hozzá nagyon közel, de vezettünk 2-1-re – reagált a szakember, de azt elismerte: több játékosát pihentette a vasárnapi, NEC elleni Holland Kupa-döntőre.

Bár konkrét játékosokról nem esett szó, úgy tűnik, egyelőre csak stratégiai megfontolásból került Kovács Bendegúz Troy Parrott elé a sorban. De ahogy élt a lehetőséggel, az alapján joggal reménykedhet abban, hogy az idény utolsó heteiben még több játékpercet kap Echteldtől.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
