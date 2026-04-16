varga barnabásKonferencialigaaekluka jovicsmarko nikolicsrayo vallecanorazvan marin

Varga Barnabás csapata tragikusan esett ki a Konferencialigában

A labdarúgó Konferencialigában az AEK Athén a negyeddöntős párharca visszavágóján csütörtök éjjel hazai pályán 3-1-re győzött a Rayo Vallecano ellen, de 4-3-as összesítéssel kiesett. Az AEK csapatában Varga Barnabás végig a pályán volt. A görögök ledolgozták az első meccsen összeszedett háromgólos hátrányukat, mégis búcsúztak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 23:04
Varga Barnabás az AEK nagyon nehéz helyzetben várta Rayo Vallecano elleni visszavágót
Forrás: Instagram.com/aekfc_official
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az AEK egy hete 3-0-ra kikapott a Rayo Vallecano ellen idegenben, és azon a meccsen Varga Barnabás a 71. percig volt pályán, a spanyolok 2-0-s vezetésénél cserélte le Marko Nikolics vezetőedző. A görögök nehéz helyzetben várták a visszavágót, ráadásul csapatuk legeredményesebb játékosa, a szerb Luka Jovics nem léphetett pályára eltiltása miatt – nagyon rosszkor jött az egy hete begyűjtött sárga lapja. Varga Barnabás természetesen most is ott volt a kezdőcsapatban.

Varga Barnabás ezúttal is ott volt az AEK kezdőcsapatában
Forrás: X/AEK F. C.

Az AEK és így Varga Barnabás is elköszönt a Konferencialigától

Az AEK remekül kezdett, a 13. Zini (a görögöknek Zine) egy nagy bedobás után talált be, a 36. percben pedig Razvan Marin belőtt egy 11-est, félidőben 2-0-ra vezetett a házigazda. Fordulás után pedig az 51. percben az angolai Zini közelről befejelte a görögök harmadik gólját, így összesítésben 3-3-ra áltak a felek. A 60. percben aztán a vendégek kontrája végén Isi Palazón bevette az AEK kapuját, így a spanyolok álltak jobban. A 70. percben Varga remekül ívelt középre, Zini fejese után a gólvonal elől vágták ki a labdát. Maradt a 3-1, így 4-3-as összesítéssel a Rayo Vallecano jutott az elődöntőbe. Pedig 3-0-nál, amikor még csak az 51. percben jártunk, Varga Barnabásék hihettek abban, hogy sikerül csodát tenniük.

Konferencialiga, negyeddöntő, visszavágók:

  • AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 3-1 (2-0), gól: Zini (13., 51.), Marin (36., 11-esből), illetve Palazon (60.). Továbbjutott: a Rayo Vallecano, 4-3-as összesítéssel.
  • Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol) 2-1 (1-1), gól: Gudmundsson (30., 11-esből), Ndour (53.), illetve Sarr (17.). Továbbjutott: a Crystal Palace, 4-2-es összesítéssel.
  • Strasbourg (francia)–FSV Mainz (német) 4-0 (2-0), gól: Nanasi (26.), Ouatarra (35.), Ensico (69.), Emegha (74.). Továbbjutott: a Strasbourg, 4-2-es összesítéssel.
  • AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 2-2 (0-0), gól: Jensen (73.), Sin (80.), illetve Alisson (58.), Luca Meirelles (83.). Továbbjutott: a Sahtar Donyeck, 5-2-es összesítéssel.

Az elődöntőben Rayo Vallecano–Strasbourg és Sahtar Donyeck–Crystal Palace párharcok jönnek.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
