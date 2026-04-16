Varga Barnabás csapata tragikusan esett ki a Konferencialigában

Az AEK egy hete 3-0-ra kikapott a Rayo Vallecano ellen idegenben, és azon a meccsen Varga Barnabás a 71. percig volt pályán, a spanyolok 2-0-s vezetésénél cserélte le Marko Nikolics vezetőedző. A görögök nehéz helyzetben várták a visszavágót, ráadásul csapatuk legeredményesebb játékosa, a szerb Luka Jovics nem léphetett pályára eltiltása miatt – nagyon rosszkor jött az egy hete begyűjtött sárga lapja. Varga Barnabás természetesen most is ott volt a kezdőcsapatban.

Varga Barnabás ezúttal is ott volt az AEK kezdőcsapatában Forrás: X/AEK F. C.

Az AEK és így Varga Barnabás is elköszönt a Konferencialigától

Az AEK remekül kezdett, a 13. Zini (a görögöknek Zine) egy nagy bedobás után talált be, a 36. percben pedig Razvan Marin belőtt egy 11-est, félidőben 2-0-ra vezetett a házigazda. Fordulás után pedig az 51. percben az angolai Zini közelről befejelte a görögök harmadik gólját, így összesítésben 3-3-ra áltak a felek. A 60. percben aztán a vendégek kontrája végén Isi Palazón bevette az AEK kapuját, így a spanyolok álltak jobban. A 70. percben Varga remekül ívelt középre, Zini fejese után a gólvonal elől vágták ki a labdát. Maradt a 3-1, így 4-3-as összesítéssel a Rayo Vallecano jutott az elődöntőbe. Pedig 3-0-nál, amikor még csak az 51. percben jártunk, Varga Barnabásék hihettek abban, hogy sikerül csodát tenniük.