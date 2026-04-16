Kovács Bendegúz parádésan mutatkozott be a Konferencialigában

A labdarúgó Konferencialiga negyeddöntős párharcaiban a holland AZ Alkmaar csütörtökön hazai pályán 2-2-re végzett a Sahtar Doneck ellen, így 5-2-es összesítéssel búcsúzott a sorozattól. A 19 éves Kovács Bendegúz számára azonban pozitív hozadéka is volt a meccsnek: a 63. percben csereként beállva debütált az AZ Alkmaar együttesében, nem sokkal később pedig gólpasszt jegyzett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 20:56
Kovács Bendegúz bemutatkozott az AZ Alkmaar csapatában Forrás: X/AZ Alkmaar
Egy hete a Sahtar Doneck pályaválasztóként Krakkkóban 3-0-ra nyert az AZ Alkmaar ellen. Azon a találkozón a 19 éves magyar támadó, Kovács Bendegúz először ülhetett a hollandok első csapatának kispadján nemzetközi kupameccsen. Kovács Bendegúz eddig az AZ Alkmaar utánpótlásában ontotta a gólokat, többek között az ifjúsági BL-ben is. Holland bajnokin is bekerült már az első csapat meccskeretébe, de a debütálásra még vár. Csütörtökön viszont a Konferencialigában az AZ Alkmaar negyeddöntős párharcának visszavágóján beállhatott: a 63. percben cserélték be, amikor az ukránok 1-0-ra vezettek.

Az AZ Alkmaar kezdőcsapata a Sahtar ellen. Szünet után Kovács Bendegúz is beállt Forrás: X/AZ

A hollandok a 73. percben egyenlítettek, a 80. percben pedig megszerezték a vezetést, és ehhez a találathoz Kovács Bendegúz adta a gólpasszt: egy jobb oldali beadást a 16-oson belül remekül fejelt le a cseh Matij Sin elé, aki belőtte az ukrán kapuba. Nem sokkal később a vendégek egyenlítettek, és a 2-2 a végeredmény is lett. Így a Sahtar 5-2-es összesítéssel megnyerte a párharcot.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi korábban nem titkolta, hogy stábjával együtt figyelemmel követi Kovács Bendegúz fejlődését, a támadó azonban márciusban még nem a felnőtt-, csupán az U19-es válogatottba kapott meghívót.

Konferencialiga, negyeddöntő, visszavágók:

AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Donyeck (ukrán) 2-2 (0-0), gól: Jensen (73.), Sin (80.), illetve Alisson (58.), Luca Meirelles (83.), továbbjutott: a Sahtar Donyeck, 5-2-es összesítéssel.

Később (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

  • Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol) 21.00 (0-3)
  • Strasbourg (francia)–FSV Mainz (német) 21.00 (0-2)
  • AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 21.00 (0-3)

