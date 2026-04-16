Pécsi Ármin nagy dicséretet kapott, és megszellőztették, hogy a La Ligába igazolhat

Spanyol sajtóhír szerint Pécsi Ármin klubot válthat, és a spanyol élvonalban, a La Ligában folytathatja a pályafutását. A magyar U21-es labdarúgó-válogatott kapusa a Liverpool akadémiájáról a Sevilla csapatához kerülhet. Az As dicséri Pécsi Ármint.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 18:49
Pécsi Ármin és a liverpooli kapustársak - Fotó: OLI SCARFF / AFP
A spanyol As a cikkében kiemeli, hogy a 21 éves Pécsi Ármin a Liverpool akadémiájának egyik legnagyobb értéke, s ugyan már Arne Slot a felnőttcsapat keretébe is meghívta, itt még nem mutatkozhatott be tétmeccsen. A két sztár, Alisson és Mamardasvili, valamint a rutinos Woodman jelentette konkurencia egyelőre bezárta előtte az utat az első csapathoz az Anfielden, ugyanakkor teljes a bizalom iránta. Logikus lépés lenne a kölcsönadása, hogy tapasztalatot szerezzen, s rákerült a Sevilla „radarjára”.

A Sevilla két kapust is igazolna, az egyik Pécsi Ármin lehet

A Sevillánál júniusban lejár a norvég Orjan Nyland szerződése, és nagy valószínűséggel a görög Odiszéasz Vlahodímosz sem marad. A Sevilla utóbbit szívesen megtartaná, de magas a fizetése, s ő kölcsönben van a Newcastle Unitedtől, az angol klub pedig üzletet lát benne.  A Sevillának van egy saját nevelésű kapusa, Alberto Flores, de így is szüksége van két kapusra, és az egyik Pécsi Ármin lehetne, aki egy tapasztaltabb hálóőrrel érkezne. Ám minden attól függ, a Sevillának sikerül-e bennmaradnia a La Ligában. A csapat jelenleg a 16. helyen áll, de csak két ponttal gyűjtött többet, mint a 18., már kieső helyen álló Elche.

Az As Pécsi Árminról közli, hogy 2005-ben Ausztriában született, és Magyarországon minden korosztályos válogatottban szerepelt. A Puskás Akadémiában nevelkedett, majd a 2023–23-as idényben kölcsönben játszott a másodosztályban szereplő Csákvárnál, a Liverpool pedig 2025 nyarán szerződtette körülbelül kétmillió euróért. Az egyik legolvasottabb spanyol sportnapilap dicséri a 190 centi magas kapust: kiemelkedően teljesít a levegőben érkező labdák hárításánál, de a gólvonalon is mozgékony, és jó a lábbal való játéka is – írja az As.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
