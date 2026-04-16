Olise szelfis videója megforgatja a kést a Real Madrid szurkolóinak szívében

Amint arról beszámoltunk, a Bayern München a Real Madrid elleni kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A spanyolok a müncheni BL-visszavágón háromszor is vezettek, de végül 4-3-ra kikaptak. A bajorok negyedik gólját Michael Olise szerezte, s az UEFA neki ítélte a meccs legjobbját megillető trófeát. A Real Madrid játékosai nehezen viselték a történteket, a lefújás után a lecserélt Arda Güler piros lapot is kapott reklamálásért Slavko Vincic játékvezetőtől.

A Bayern München–Real Madrid meccsen Michael Olise nyújtotta a legjobb teljesítményt Forrás: UEFA

A Real Madrid játékosai vitatkoztak, Olise szelfizett

Miközben a pályán még állt a bál, Olise már megkapta a trófeát, és szelfizett vele. Az X-en 1,2 millió követővel rendelkező Footy Humour sírva nevetős hangulatjellel megtoldott videós posztja szerint a Real Madrid játékosai vitatkoznak a bíróval, eközben pedig Michael Olise az év legjobb szelfijét készíti. Nos, ez a poszt még megforgatja a kést a Real Madrid szurkolóinak szívében...