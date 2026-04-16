Olise szelfis videója megforgatja a kést a Real Madrid szurkolóinak szívében

Nehezen emésztette meg a Real Madrid, hogy szerda éjjel kiesett a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, miután 4-3-ra kikapott a Bayern München otthonában. A lefújás után a Real Madrid játékosai rátámadtak Slavko Vincic játékvezetőre, Arda Güler piros lapot kapott, miközben a bajoroktól Michael Olise a meccs legjobbját megillető trófeával szelfizett.

Magyar Nemzet
2026. 04. 16. 17:32
Michael Olise és a Bayern München ünnepelhet, a Real Madrid szomorkodhat Fotó: TOM WELLER Forrás: DPA
Amint arról beszámoltunk, a Bayern München a Real Madrid elleni kettős győzelemmel jutott a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A spanyolok a müncheni BL-visszavágón háromszor is vezettek, de végül 4-3-ra kikaptak. A bajorok negyedik gólját Michael Olise szerezte, s az UEFA neki ítélte a meccs legjobbját megillető trófeát. A Real Madrid játékosai nehezen viselték a történteket, a lefújás után a lecserélt Arda Güler piros lapot is kapott reklamálásért Slavko Vincic játékvezetőtől.

Forrás: UEFA

A Real Madrid játékosai vitatkoztak, Olise szelfizett

Miközben a pályán még állt a bál, Olise már megkapta a trófeát, és szelfizett vele. Az X-en 1,2 millió követővel rendelkező Footy Humour sírva nevetős hangulatjellel megtoldott videós posztja szerint a Real Madrid játékosai vitatkoznak a bíróval, eközben pedig Michael Olise az év legjobb szelfijét készíti. Nos, ez a poszt még megforgatja a kést a Real Madrid szurkolóinak szívében...

 

 

A BL-elődöntő párosítása:

  • Paris Saint-Germain–Bayern München
  • Atlético Madrid–Arsenal

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
