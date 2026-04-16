Szörnyű balesetben elhunyt a Liverpool korábbi válogatott kapusa, Jürgen Klopp játékosa

A 33-szoros osztrák válogatott Alex Manninger a Red Bull Salzburg mellett többek között az Arsenal, a Fiorentina és a Juventus játékosa is volt, majd 2012 és 2016 között az Augsburg kapuját védte. 2016. július 22-én a Liverpool játékosa lett, 2017. május 25-én is a Vörösök állományában volt, amikor bejelentette a visszavonulását. Jürgen Klopp a Premier League-ben nem vetette be.

Alex Manninger a Liverpool csapatából vonult vissza Forrás: X/Sky Sport Austria

A Salzburg, az Arsenal, a Juventus és a Liverpool is gyászol

Alex Manninger halálhírét csütörtökön a Red Bull Salzburg jelentette be: „Gyászoljuk korábbi kapusunkat, Alexander Manningert, aki tragikus módon egy közlekedési balesetben vesztette életét. Gondolataink a családjával és barátaival vannak. Nyugodj békében, Alexander.”

Alex Manninger 1998-ben Premier League-t és FA-kupát nyert az Arsenal csapatával, 2012-ben pedig olasz bajnok lett a Juventusszal.

Az osztrák média arról ír, Manninger Nussdorf am Haunsbergben veszítette az éltét, amikor az autója – amelyben egyedül tartózkodott – egy vasúti átjáróban vonattal ütközött. Az újraélesztési kísérletek sikertelenek voltak, Manninger a helyszínen meghalt.