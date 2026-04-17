Varga Barnabásék kiesésének súlyos következménye az egész görög futballra kihat

Varga Barnabás és társai nem jártak messze attól, hogy teljesítsék a lehetetlen küldetést. Az AEK Athén az idegenbeli 3-0-s vereség után a hazai visszavágó második félidejének elején ledolgozta hátrányát, ám végül csak 3-1-re nyert a Rayo Vallecano ellen. Varga Barnabásék hősies küzdelme tehát a győztes búcsúra volt elég, a továbbjutásra nem.
Ahogy arra sem, hogy Görögország Csehország elé lépjen az UEFA-nemzetek koefficiens-rangsorában, pedig az a bizonyos tizedik hely nagyon értékes.
Varga Barnabás csapata selejtezőn keresztül juthat a BL-főtáblára
A Football Meets Data X-oldal hívta fel rá a figyelmet, hogy a nemzetközi porondon legtovább versenyben maradt görög klub búcsújával az országok rangsorában az idény végén Csehország 0,113 ponttal előzi meg Görögországot. Ezzel ugyanúgy, ahogy 2026-ban, 2027-ben is a cseh bajnok indulhat majd selejtező nélkül a Bajnokok Ligája-főtáblán, míg a görög aranyérmesre akkor is BL-selejtező vár.
Varga Barnabásék búcsúja tehát nemcsak az AEK szurkolóinak, hanem valamennyi görög futballrajongónak fájhat, s magának a magyar támadónak is, aki idén januárban hosszú távú megállapodást írt alá az athéni csapattal.
Igaz, Varga még így is messze jobb helyzetből indulhat neki a BL-selejtezőnek, mint a Ferencváros játékosaként tehette az elmúlt idényekben: ha az AEK Athén megőrzi az első helyét a görög Szuperligában, mindössze egy selejtezős párharcot kell sikerrel megvívnia, hogy ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhessen.
