Varga Barnabásék kiesésének súlyos következménye az egész görög futballra kihat

Varga Barnabás csapata, az AEK Athén az idegenbeli 3-0-s vereség után hazai pályán ugyan vezetett 3-0-ra, de végül csak 3-1-re nyert, így kiesett a Rayo Vallecano ellen a Konferencialiga negyeddöntőjében. A búcsú után Varga Barnabásék egyetlen megmaradt feladata az idényre, hogy megőrizzék első helyüket a görög bajnokságban, ami BL-selejtezős indulást érne. Görögország közel járt ahhoz, hogy 2027-ben már automatikus BL-főtáblás legyen a bajnokcsapata, de az AEK kiesésével elveszett erre az esély.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 8:49
Spanyol öröm, görög bánat: Varga Barnabás csapata, az AEK Athén nem tudta megfordítani a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-negyeddöntőt Fotó: SOOC via AFP/Andreas Papakonstantinou
Varga Barnabás és társai nem jártak messze attól, hogy teljesítsék a lehetetlen küldetést. Az AEK Athén az idegenbeli 3-0-s vereség után a hazai visszavágó második félidejének elején ledolgozta hátrányát, ám végül csak 3-1-re nyert a Rayo Vallecano ellen. Varga Barnabásék hősies küzdelme tehát a győztes búcsúra volt elég, a továbbjutásra nem.

Varga Barnabás nem szerzett gólt a Rayo Vallecano elleni Konferencialiga-párharcban, az AEK Athén kiesése, az elmaradt BL-előrelépés miatt egész Görögország szomorkodhat. Fotó: NorthFoto/AFP7 via ZUMA Press Wire/Dennis Agyeman

Ahogy arra sem, hogy Görögország Csehország elé lépjen az UEFA-nemzetek koefficiens-rangsorában, pedig az a bizonyos tizedik hely nagyon értékes.

 

Varga Barnabás csapata selejtezőn keresztül juthat a BL-főtáblára

A Football Meets Data X-oldal hívta fel rá a figyelmet, hogy a nemzetközi porondon legtovább versenyben maradt görög klub búcsújával az országok rangsorában az idény végén Csehország 0,113 ponttal előzi meg Görögországot. Ezzel ugyanúgy, ahogy 2026-ban, 2027-ben is a cseh bajnok indulhat majd selejtező nélkül a Bajnokok Ligája-főtáblán, míg a görög aranyérmesre akkor is BL-selejtező vár.

Varga Barnabásék búcsúja tehát nemcsak az AEK szurkolóinak, hanem valamennyi görög futballrajongónak fájhat, s magának a magyar támadónak is, aki idén januárban hosszú távú megállapodást írt alá az athéni csapattal.

Igaz, Varga még így is messze jobb helyzetből indulhat neki a BL-selejtezőnek, mint a Ferencváros játékosaként tehette az elmúlt idényekben: ha az AEK Athén megőrzi az első helyét a görög Szuperligában, mindössze egy selejtezős párharcot kell sikerrel megvívnia, hogy ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhessen.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
