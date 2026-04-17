Varga Barnabásék kiesésének súlyos következménye az egész görög futballra kihat

Varga Barnabás és társai nem jártak messze attól, hogy teljesítsék a lehetetlen küldetést. Az AEK Athén az idegenbeli 3-0-s vereség után a hazai visszavágó második félidejének elején ledolgozta hátrányát, ám végül csak 3-1-re nyert a Rayo Vallecano ellen. Varga Barnabásék hősies küzdelme tehát a győztes búcsúra volt elég, a továbbjutásra nem.

Ahogy arra sem, hogy Görögország Csehország elé lépjen az UEFA-nemzetek koefficiens-rangsorában, pedig az a bizonyos tizedik hely nagyon értékes.

Varga Barnabás csapata selejtezőn keresztül juthat a BL-főtáblára

A Football Meets Data X-oldal hívta fel rá a figyelmet, hogy a nemzetközi porondon legtovább versenyben maradt görög klub búcsújával az országok rangsorában az idény végén Csehország 0,113 ponttal előzi meg Görögországot. Ezzel ugyanúgy, ahogy 2026-ban, 2027-ben is a cseh bajnok indulhat majd selejtező nélkül a Bajnokok Ligája-főtáblán, míg a görög aranyérmesre akkor is BL-selejtező vár.

✅ CONFIRMED



🇨🇿 Czech champions in 2027 will enter 🔵 UCL directly as 🇨🇿 CZE secured a Top 10 finish!



🇬🇷 Greece came up short by only 0.113 pts.



🇺🇦 Ukraine secured a Top 23 finish which means their champions will start from 🔵 UCL Q2 for as long as 🇷🇺 Russia remains suspended.… pic.twitter.com/UfY1bTtfXY — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 16, 2026

Varga Barnabásék búcsúja tehát nemcsak az AEK szurkolóinak, hanem valamennyi görög futballrajongónak fájhat, s magának a magyar támadónak is, aki idén januárban hosszú távú megállapodást írt alá az athéni csapattal.

Igaz, Varga még így is messze jobb helyzetből indulhat neki a BL-selejtezőnek, mint a Ferencváros játékosaként tehette az elmúlt idényekben: ha az AEK Athén megőrzi az első helyét a görög Szuperligában, mindössze egy selejtezős párharcot kell sikerrel megvívnia, hogy ősszel a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhessen.