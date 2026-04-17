Varga BarnabásRayo VallecanoKonferencia-ligaAEK Athén

Varga Barnabás és egy tyúkól hibája az AEK drámája? Az edző megvédte, az elnök kiakadt

Hősként estek ki az AEK Athén futballistái a Konferencialiga negyeddöntőjében a spanyol Rayo Vallecano ellen csütörtök este. Varga Barnabás végig a pályán volt a madridiak ellen 3-1-re megnyert meccsen, ami azonban kevés volt az idegenbeli 3-0-s vereség után a továbbjutáshoz. A görög dráma felemelő pillanata volt, hogy a spanyol játékosok megtapsolták Vargáékat. A magyar csatárt kritizálták a görögök, az edző megvédte, az AEK elnöke pedig kiakadt, és tyúkólról beszélt.

Magyar Nemzet
2026. 04. 17. 6:46
Varga Barnabásnak rossz napja volt a görög lap szerint, miután az AEK kiesett a Konferencia-ligából Forrás: Facebook / AEK Athén
Az AEK Athén szinte reménytelen helyzetből várta a Rayo Vallecano elleni hazai visszavágót, miután Madridban 3-0-s vereséget szenvedett az első meccsen. A görögök mégis közel kerültek a csodás fordításhoz, hiszen a második félidő elején már 3-0-ra vezettek, és hosszabbításra álltak. Csakhogy a Rayo Vallecano a 60. percben betalált, a 3-1 pedig a meccset végigjátszó Varga Barnabás csapatának kiesését és a görög dráma betetőzését jelentette.

Forrás: Facebook/AEK Athén

A magyar csatártól gólokat vártak a görögök a meccs előtt, aminek ezúttal nem tudott megfelelni: Varga Barnabás csak helyzetekig jutott, illetve egy sárga lappal került be a jegyzőkönyvbe, amit a 30. percben kapott egy belépő matt.

 

Varga Barnabás rossz napot fogott ki a görögök szerint

A görög sajtóban Varga Barnabás kritikát kapott, az Oraspor.gr című lap egyenként értékelte az AEK játékosainak a teljesítményét, és a magyar válogatott gólvágó elpuskázott helyzeteit emelték ki.

Sok párharcot vívott a Rayo védőivel. Sok első labdát megnyert. Ennek ellenére nem volt jó napja a befejezéseket illetően. Két fejese kiváló helyzetből sem talált kaput. Viszont sokat presszingelt és nagyon keményen küzdött

– írták kritikusan Varga Barnabásról.

Ugyanakkor az AEK Athén edzője, Marko Nikolics megvédte a magyar csatárt. Ugyan ezúttal a támadók közül a két gólt szerző Zini volt a hős, a korábbi fehérvári tréner Vargát is kiemelte mint fontos láncszemet a csapatban. – Abban, amit játszani szeretnénk, a csatárok nagyon fontosak – mondta Nikolics a Sportal.gr cikke szerint. – A szezon egy pontján csak Luka Jovicsunk volt, most Varga és Zini is felnőtt mellé, és van verseny. Mindannyian fontosak, különböző tulajdonságokkal rendelkeznek, ami kellemes egy edző számára.

 

Varga ilyet még nem élt át, miközben az AEK elnöke tyúkólról beszélt

A meccs lefújása után gyönyörű jelenet játszódott le az athéni stadionban: a továbbjutást ünneplő Rayo Vallecano játékosai abbahagyták az örömködést, és megtapsolták az AEK játékosait, akik a meccset megnyerték, mégis elbuktak. Varga Barnabás ilyet még aligha élt át pályafutása alatt.

Eközben az AEK elnöke nem volt ilyen sportszerű, Máriosz Iliopulosz nagyon kiakadt a kiesés miatt, és a Rayo Vallecano stadionját kezdte el szapulni.

– Megérdemeltük volna, hogy ma továbbjusson, és igazságtalan volt az első meccsen a 3-0 egy olyan tyúkólban – fakadt ki az AEK elnöke. – Az egy másod- vagy harmadosztályú stadion. Nincs infrastruktúra, nincs rendes pálya. A játéktér elfogadhatatlan volt. Nem azért mondom, hogy lebecsüljek bármit, de ha a Rayo görög csapat lenne, soha nem kapna UEFA-licencet.

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Nekünk Mohács kell?

