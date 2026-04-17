A topligák címvédői közül a Liverpool bukta a legnagyobbat

A 2025/2026-os bajnoki szezon a hajrájához közeledik, és az európai topligákban is érdekesen alakul a bajnoki címért, a nemzetközi kupaindulásért és a kiesés elkerüléséért folyó harc. Az öt nagy bajnokság közül egyben, a Premier League-ben nem lesz bajnoki címvédés – a Liverpool még trófeát sem nyer ebben az idényben –, míg Olaszországban csodának kellene történnie, hogy a jelenleg 2. helyen álló Napoli ledolgozza a kilenc pontos hátrányát az Interrel szemben. Mindössze egy topligában, a Bundesligában dőlhet el a mostani hétvégén, hogy a rekorder Bayern München zár ismételten aranyérmesként, míg a másik négy esetében a következő hetekben várható a bajnokavatás. Ugyanakkor maximum a Premier League-ben lehet meg hétfő estig az első kieső(k), ugyanis mind a Wolverhampton, mind pedig a Burnley már öt fordulóval a vége előtt másodosztályú csapatnak mondhatja magát. Összeállításunkban a topbajnokságok – Bundesliga, Premier League, LA Liga, Serie A és a Ligue 1 – izgalmas hajráját igyekszünk bemutatni olvasóinknak.

Sok öröme nem volt az idei szezonban Szoboszlaiéknak, a Liverpool trófea nélkül marad Fotó: ANDY BUCHANAN / AFP

A Liverpool hatalmas bukása, az Arsenal és a Manchester City versenyfutása

A Premier League bajnoki hajrája lesz minden valószínűség szerint a legizgalmasabb, amiben sorsdöntő lesz a vasárnap délután a tabella első két helyén álló Arsenal és a Manchester City rangadója. Jelenleg az Ágyúsok ugyan hat ponttal vezetnek az Égszínkékek előtt – utóbbiak egy meccsel kevesebbet játszottak –, így a manchesteri összecsapás igazi hatpontos meccs lesz.

Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben. Ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok, olyan játékosokkal a soraiban, mint Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires és Dennis Bergkamp. A londoni fanatikusok azóta sóvárognak az újabb elsőségre, de vajon mentálisan készen áll-e az Arsenal arra, hogy véget vessen a bajnoki címre való 22 éves várakozásnak.

Ám a londoniakat kísérti a múlt szelleme, hiszen többször is nagy előnyből végül Pep Guardiola csapata mögött végeztek a második helyen. Ráadásul a City éppen az Arsenalt győzte le 2-0-ra a Ligakupa döntőjében, ugyanakkor, amíg a londoniak a Bajnokok Ligájában, addig a manchesteriek az FA Kupában elődöntősök, azaz ez a szezon róluk szól.