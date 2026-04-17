A topligák címvédői közül a Liverpool bukta a legnagyobbat

A nyári labdarúgó-világbajnokság miatt május 24-re valamennyi topbajnokságban befejeződnek a küzdelmek, és akkorra már pontosan tudható lesz, hogy a következő szezonban kik szerepelhetnek a nemzetközi kupákban, illetve mely csapatok kényszerülnek alacsonyabb osztályba. Az már viszont most tudható, hogy a Premier League bajnoki címvédője, a Liverpool botrányos idényt teljesít, ugyanis trófea nélkül marad, míg a német rekorder, a Bayern München akár már a hétvégén megszerezheti a klub történetének 35. bajnoki aranyát.

Molnár László
2026. 04. 17. 4:45
A Liverpool szurkolói nagyon bosszúsak lehetnek, kedvenceik a tavalyi bajnoki cím és Ligakupa-döntő után most trófea nélkül maradnak
A 2025/2026-os bajnoki szezon a hajrájához közeledik, és az európai topligákban is érdekesen alakul a bajnoki címért, a nemzetközi kupaindulásért és a kiesés elkerüléséért folyó harc. Az öt nagy bajnokság közül egyben, a Premier League-ben nem lesz bajnoki címvédés – a Liverpool még trófeát sem nyer ebben az idényben –, míg Olaszországban csodának kellene történnie, hogy a jelenleg 2. helyen álló Napoli ledolgozza a kilenc pontos hátrányát az Interrel szemben. Mindössze egy topligában, a Bundesligában dőlhet el a mostani hétvégén, hogy a rekorder Bayern München zár ismételten aranyérmesként, míg a másik négy esetében a következő hetekben várható a bajnokavatás. Ugyanakkor maximum a Premier League-ben lehet meg hétfő estig az első kieső(k), ugyanis mind a Wolverhampton, mind pedig a Burnley már öt fordulóval a vége előtt másodosztályú csapatnak mondhatja magát. Összeállításunkban a topbajnokságok – Bundesliga, Premier League, LA Liga, Serie A és a Ligue 1 – izgalmas hajráját igyekszünk bemutatni olvasóinknak.

Sok öröme nem volt az idei szezonban Szoboszlaiéknak, a Liverpool trófea nélkül marad
Sok öröme nem volt az idei szezonban Szoboszlaiéknak, a Liverpool trófea nélkül marad

A Liverpool hatalmas bukása, az Arsenal és a Manchester City versenyfutása

A Premier League bajnoki hajrája lesz minden valószínűség szerint a legizgalmasabb, amiben sorsdöntő lesz a vasárnap délután a tabella első két helyén álló Arsenal és a Manchester City rangadója. Jelenleg az Ágyúsok ugyan hat ponttal vezetnek az Égszínkékek előtt – utóbbiak egy meccsel kevesebbet játszottak –, így a manchesteri összecsapás igazi hatpontos meccs lesz. 

Szinte hihetetlen, de igaz: a legendás Arsene Wenger irányításával az Arsenal legutóbbi, összességében 13. angol bajnoki címét a 2003–2004-es idényben nyerte a Premier League-ben. Ez volt a híres „Invincibles” (Verhetetlenek) csapat, amely veretlenül, 38 mérkőzés alatt 26 győzelemmel és 12 döntetlennel lett bajnok, olyan játékosokkal a soraiban, mint Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pires és Dennis Bergkamp. A londoni fanatikusok azóta sóvárognak az újabb elsőségre, de vajon mentálisan készen áll-e az Arsenal arra, hogy véget vessen a bajnoki címre való 22 éves várakozásnak. 
Ám a londoniakat kísérti a múlt szelleme, hiszen többször is nagy előnyből végül Pep Guardiola csapata mögött végeztek a második helyen. Ráadásul a City éppen az Arsenalt győzte le 2-0-ra a Ligakupa döntőjében, ugyanakkor, amíg a londoniak a Bajnokok Ligájában, addig a manchesteriek az FA Kupában elődöntősök, azaz ez a szezon róluk szól.

A Manchester City-Arsenal Ligakupa-döntő összefoglalója

Az Arsenal és a Manchester City bajnoki sorsolása a hátralévő 6 fordulóban

  • Manchester City–Arsenal
  • Newcastle (otthon), illetve Burnley (idegenben)
  • Fulham (otthon), illetve Everton (idegenben)
  • West Ham (idegenben), illetve Brentford (otthon)
  • Burnley (otthon), illetve Bournemouth (idegenben)
  • Crystal Palace (idegenben), illetve Aston Villa (otthon)

A 2025/26-os idény legnagyobb vesztese a bajnoki címvédő Liverpool. A két magyart – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos – is a soraiban tudó Vörösök ugyanis nemhogy trófeát nem nyernek a szezonban, de némi túlzással még az is előfordulhat, hogy a következő kiírásban nem rendeznek majd nemzetközi kupameccset az Anfielden. 

Ugyan Arne Slot csapata jelenleg az 5., még BL-szereplést jelentő helyen áll a bajnokságban, de ha kikap a vasárnapi városi derbin, akkor bizony izzasztó hajrá vár a Pool gárdájára.

Ami a kiesést illeti, a Wolverhampton (20. hely 17 pont) és a Burnley (19. hely 20 pont) sorsa szinte megpecsételődött. Ugyanis amennyiben a két csapat vereséget szenved a hétvégén – előbbi a Leeds, utóbbi a szintén kiesés ellen hajtó Nottingham otthonában lép pályára –, és a West Ham győzni tud hétfőn a Crystal Palace ellen, akkor matematikailag is elbúcsúznak az első osztálytól. A harmadik kieső hely elkerüléséért hatalmas a harc a Tottenham (18. hely 30 pont), a West Ham (17. hely 32 pont) és a Nottingham Forest (16. hely 33 pont) között. 

A Premier League állása itt tekinthető meg.

Michael Olise, a Bayern München játékosa csapattársával, Harry Kane-nel, valamint a képről hiányzó Luis Díazzal félelmetes csatársort alkot
Michael Olise, a Bayern München játékosa csapattársával, Harry Kane-nel, valamint a képről hiányzó Luis Díazzal félelmetes csatársort alkot

A Bayern már a hétvégén megvédheti a bajnoki címét

A Bundesliga rekordbajnoka a 2024/2025-ös szezonban hódította vissza a bajnoki címet a Bayer Leverkusentől, ezzel megszerezve története 34. elsőségét. Ebből a sikerszériából 33 címet a Bundesliga 1963-as alapítása óta értek el, az elsőt pedig még 1932-ben. Most akár a 35. is meglehet, ugyanis 12 pontos előnnyel vezetik a tabellát a Borussia Dortmund előtt, így ha a bronzért küzdő Stuttgart gárdáját legyőzik, és a dortmundiak nem szereznek pontot, máris ünnepelhetnek a bajnoki idényben 105 gólt szerző bajorok.

A Bayern München főbb trófeái:

  • Német bajnokság (Bundesliga): 34 alkalommal (rekord)
  • Német kupa (DFB-Pokal): 20 alkalommal (rekord)
  • Bajnokok Ligája / BEK: 6 alkalommal (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)
  • Német szuperkupa: 12 alkalommal (legutóbb 2025-ben)

Ráadásul a müncheniek szuperszezonjának alapját éppen Európa legeredményesebb támadótriója jelenti, akik nemcsak a bajnokságban repítette az élre a bajorokat, hanem a Bajnokok Ligájában is a legjobb négy között járnak már, többek között a Real Madrid elleni kettős győzelemmel. Mindhárom játékos kiemelkedő statisztikákkal rendelkezik az idei szezonban, ahol Luis Díaz és Harry Kane a gólszerzésben, Michael Olise pedig a gólpasszok terén vezeti a toplistákat.

Harry Kane statisztikája

  • Bundesliga: 26 meccs, 31 gól, 5 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 11 meccs, 12 gól, 1 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 6 gól
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Összesen: 42 meccs, 50 gól, 6 gólpassz

Luis Díaz statisztikája

  • Bundesliga: 27 meccs, 15 gól, 14 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 10 meccs, 6 gól, 3 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 1 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs, 1 gól
  • Összesen: 42 meccs, 24 gól, 18 gólpassz

Michael Olise statisztikája

  • Bundesliga: 27 meccs, 12 gól, 20 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 11 meccs, 4 gól, 7 gólpassz
  • Német Kupa: 4 meccs, 2 gól, 2 gólpassz
  • Szuperkupa: 1 meccs
  • Összesen: 43 meccs, 18 gól, 29 gólpassz

A bajnokságban vélhetően a Dortmund lesz a második – jelenleg nyolc pont az előnye a Stuttgart előtt –, míg a másik két BL-helyért a stuttgartiakon kívül a Wili Orbánt és Gulácsi Pétert is a soraiban tudó RB Leipzig, a tavalyelőtti bajnok Leverkusen valamint a Hoffenheim küzd, a négy csapat között mindössze 5pont a különbség, ami a hárompontos rendszerben nem sok.

A kiesés elleni csatában nagy hátrányba került a Heidenheim és a Dárdai Bencét foglalkoztató Wolfsburg, a kiesőhelyeken álló két csapat hátránya az osztályozós pozíciót birtokló St. Pauli mögött hat és négy pont, míg a biztos bennmaradást érő 15. helyen álló Werder előnye további három egység.

A Bundesliga állása itt tekinthető meg.

Lamine Yamal az egyik fő letéteményese annak, hogy a Barcelona megvédheti a bajnoki címét
Lamine Yamal az egyik fő letéteményese annak, hogy a Barcelona megvédheti a bajnoki címét

A spanyoloknál és a franciáknál címvédés, az olaszoknál visszahódítás

A LA Liga bajnoki címéért folyó küzdelme sok szakember és a fogadóirodák szerint is eldőlni látszik, ugyanis a Barcelona magabiztosan, 9 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot a Real Madrid előtt. A szuperszámítógépes modellek szerint több mint 73%-os esélyük van a katalánoknak a címvédésre, míg a madridiak esélye a bajnoki aranyra – noha matematikailag még bőven van esélyük – 27% körülire csökkentek. Amire talán egyik gigaklub sem számított, kizárólag a bajnokságra kell koncentrálniuk, ugyanis mindkét gárda kiesett a BL-negyeddöntőben. Ennek ellenére van spanyol csapat a legjobb négy között, ugyanis éppen a katalánokat búcsúztató Atlético Madrid akár a trófeát is begyűjtheti.

A spanyol La Liga 2025/2026-os szezonjából 7 forduló van hátra, és a két óriás mögött hatalmas a csata a dobogóért és a Bajnokok Ligája indulást érő helyekért, ahol összesen négy spanyol klub indulhat. 

A jelenlegi állás szerint a Barcelona és a Real Madrid mellett a Villarreal (61 pont) és a már említett Atlético (57 pont) lesz a befutó, 

ugyanis a Matracosok előnye az ötödik Betis előtt már 11 pont, aminek ledolgozásához szinte csoda kellene. Ugyanakkor a sevillai zöld-fehérek mellett az Európa-liga negyeddöntőjében kettős vereséggel kieső Celta Vigo, a Real Sociedad és a Getafe küzd a nemzetközi kupaindulásért.

A kiesés elleni harc rendkívül szoros a tabella alján, több csapat is mindössze pár pontra van egymástól. Jelenleg a remekül hajrázó, az utolsó négy bajnokijából hármat megnyerő Real Oviedo (27 pont), valamint a háromból egyaránt kettőt-kettőt nyerő Levante (29 pont) és az Elche (32 pont) áll a kieső helyeken, ám a Konferencialigában vitézkedő Rayo Vallecano (35 pont) sem érezheti magát biztonságban.

Kylian Mbappé mindent megtesz a Real sikeréért, nem rajta múlik, hogy a királyiak vélhetően trófea nélkül maradnak
Kylian Mbappé mindent megtesz a Real sikeréért, nem rajta múlik, hogy a királyiak vélhetően trófea nélkül maradnak

A spanyol La Liga góllövőlistáját a 2025/2026-os szezon 31. fordulója után Kylian Mbappé vezeti 23 góllal, átlagosan 0,88 gólt szerez mérkőzésenként, ami a legmagasabb mutató a mezőnyben.. A mindössze 18 éves Lamine Yamal nemcsak a góllövésben jeleskedik, hanem 11 gólpasszával a liga egyik legjobb előkészítője is egyben.

A gólkirályi címért (Pichichi-trófea) folytatott verseny jelenlegi állása:

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid): 23 gól, 4 gólpassz
  2. Vedat Muriqi (Mallorca): 21 gól, 1 gólpassz
  3. Ante Budimir (Osasuna): 16 gól
  4. Lamine Yamal (FC Barcelona): 15 gól, 11 gólpassz
  5. Ferran Torres (FC Barcelona): 14 gól, 2 gólpassz

A LA Liga állása itt tekinthető meg.

Lautaro Martinez of FC Inter celebrates after a goal during the Italian Serie A football match between Inter FC Internazionale and Calcio Como at Giuseppe Meazza San Siro Stadium in Milan, Italy, on December 5, 2025. (Photo by Tiziano Ballabio/NurPhoto) (Photo by Tiziano Ballabio / NurPhoto via AFP)
Lautaro Martinez nemcsak az Inter vezéregyénisége, de ő vezeti az olasz bajnokság góllövőlistáját

Az olasz Serie A 2025/2026-os szezonjából még 6 forduló van hátra. A Bajnokok Ligájában csődöt mondó Inter gyakorlatilag kézzel fogható közelségbe került a címvédéshez, mert 9 pontos előnnyel vezeti a tabellát. A bajnoki cím sorsa akár már az elkövetkező hetekben eldőlhet, miután a címvédő Napoli vélhetően képtelen a csodára, ami a címvédéshez kellene. Pénteken a milánóiak a kiesőzóna fölött, mégis relatíve biztonságban poroszkáló Cagliari ellen léphetnek újra hatalmasat a Scudettóért, ráadásul otthon, a San Siro stadionban.

A nemzetközi kupaszereplést jelentő helyekért hatalmas a tülekedés, hiszen a két éllovas mögött ádáz csatát vív egymással az AC Milan, a Juventus, a szezon meglepetéscsapata, a Como, a Roma, valamint az Atalanta gárdája. A comóiak bravúros szerepléséhez igencsak hozzájárul, hogy két játékosuk követi az Inter csatárát, Lautaro Martinezt a góllövőlistán (16 gól): Anastasios Douvikas és Nico Paz, akik 11-11 gólt szereztek eddig, utóbbi ráadásul hat gólpasszt is a magáénak mondhat.

A tabella végén rendkívül szoros a mezőny, a bennmaradást érő 17. és a már kieső 18. helyezett között csak a gólkülönbség dönt a Cremonese és a Lecce között. Ugyan matematikailag még kiharcolhatja a Serie A-ban maradást a Verona és a Pisa, ám a cremonaiaktól 9 ponttal vannak lemaradva.

A Serie A állása itt tekinthető meg.

A francia Ligue 1 2025/2026-os szezonjából már csak 5 forduló van hátra. Franciaországból az első három helyezett közvetlenül a BL-csoportkörbe jut, a negyedik pedig selejtezőt játszhat. A második helyen áll Lenshez képest egy meccsel kevesebbet játszott, a francia bajnokság mellett a BL-ben is címvédő Paris Saint-Germain magabiztosan halad az újabb bajnoki cím felé, jelenleg 4 pont az előnyük a tabellán. A PSG ráadásul ismét bombaformába lendült, hiszen ott van a Bajnokok Ligájának elődöntőjében, mégpedig úgy, hogy kettős győzelemmel, kapott gól nélkül verte ki a Liverpoolt.

A két éllovas után LOSC Lille és az Olympique Marseille foglalja el a 3. és 4. helyet, de szorosan követi őket az Olympique Lyon, valamint a Rennes és a Monaco gárdája. A különbség minimális, hiszen a Lille és a Monaco között mindössze 4 pont a különbség, azaz 

szinte megjósolhatatlan, hogy a 2026/27-es szezonban kik képviselik majd Franciaországot a nemzetközi kupákban.

A francia bajnokság 18 csapatos mezőnyéből a 17. és 18. helyezett kiesik, a 16. pedig osztályozót játszik. Az utolsó Metz gárdája már-már kiesőnek számít, hiszen 9 pont a hátránya az osztályozós helyen álló AJ Auxerre-höz képest, míg 13 pontra van a biztos bennmaradást érő, 15. helyen álló Nice-tól. A 17. pozícióban lévő Nantes helyzete valamivel kedvezőbb, hiszen van egy elmaradt meccse, és így csak 5 pontra van az osztályozós helytől.

A Ligue 1 állása itt tekinthető meg.

A topligák két legértékesebb magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolt erősíti
A topligák két legértékesebb magyar játékosa, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolt erősíti

Magyar játékosok az 5 topligában

A 2025/2026-os szezonban a magyar labdarúgók piaci értéke és topligás szereplése történelmi csúcsokat döntöget, elsősorban a Premier League-ben és a Bundesligában mutatott formájuknak köszönhetően. Szoboszlai Dominik az első magyar labdarúgó, aki elérte a 100 millió eurós értéket a Transfermarkt becslései szerint.

Premier League

  • Szoboszlai Dominik (Liverpool): 100-108 millió euró
  • Kerkez Milos (Liverpool): 40-47 millió euró
  • Tóth Alex (Bournemouth): 12 millió euró

  • Loic Nego (Lev Havre): 600 ezer euró

A fenti táblázatból jól látható, hogy a 2025/26-os idényben két magyar válogatott alapember, Szoboszlai és Kerkez is a Liverpool FC keretét erősíti, ami egyedülálló a magyar futballtörténelemben. Tóth Alex (Bournemouth) értéke 12 millió euróra ugrott, ő lehet a következő magyar, aki tartósan megveti a lábát a Premier League-ben.

