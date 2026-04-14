Két magyarral próbál csodát tenni a PSG elleni BL-visszavágón a Liverpool – kövesse velünk élőben!

Ha létezik rendkívül nehéz, kis túlzással lehetetlennek tűnő feladat, akkor a Liverpool helyzete a Paris Saint-Germain elleni BL-visszavágó kapcsán valószínűleg ebbe a kategóriába esik. Arne Slot együttese a legutóbbi hét tétmérkőzéséből csupán kettőt nyert meg, a botlások között volt a franciák elleni odavágó is, amely során a PSG 2-0-ra nyert, de a látottak alapján örülhetett a Liverpool, hogy megúszta kétgólos különbséggel.

Kerkez Milos a visszavágón is ott van a Liverpool kezdőcsapatában

A visszavágót megelőzően több Pool-játékos is fogadkozott, hogy az anfieldi visszavágón fordít az angol csapat, ehhez azonban óriási bravúrra lett volna szükség, különös tekintettel a két gárda egymás elleni mérlegére: az eddigi mindkét párharcból, az 1996–1997-es Kupagyőztesek Európa-kupája-elődöntőből és az előző idénybeli BL-nyolcaddöntőből is a párizsiak mentek tovább, s noha a Liverpool az előző nyolc BL-negyeddöntőjéből hatszor továbbjutott, a 2022-es finálé óta nem voltak ott a sorozat elődöntőjében.

Hogy ez megváltozzon, arról Slot igyekezett tenni, a holland szakember visszatért a négyvédős játékrendszerhez a balul elsült párizsi kísérletet követően, ráadásul Alexander Isak december óta ismét ott lehetett a kezdőcsapatban – hasonlóan Szoboszlai Dominikhoz és a Fulham elleni bajnokit kihagyó Kerkez Miloshoz –, Mohamed Szalah viszont ezúttal is kimaradt.

A Liverpool feljavult az odavágóhoz képest

Nem kellett sokat várni az első lehetőségekre, Warren Zaire-Emery lövése Ibrahima Konaté fejéről pattant szögletre, majd Hvicsa Kvarachelia próbálkozását hárította Giorgi Mamardasvili. A túloldalon Szoboszlai szögletét követően fejelhetett Isak, Matvej Szafonovnak ez nem okozott nagy gondot – de már hét perc alatt többször találta el a kaput a Liverpool, mint az első mérkőzésen...

A svéd csatár negyedórával később is reflektorfénybe került, remek hazai összjáték végén találta magát ziccerben, ám Szafonov nagyot mentett lábbal a svéd helyzeténél, ráadásul kiderült, hogy a Liverpool játékosa lesről indult. Mindezzel együtt szépen kirajzolódott, hogy ez teljesen más találkozó, mint az egy héttel korábbi, az angolok ezúttal sokkal inkább egyenrangú ellenfelei voltak a PSG-nek, amely azért így is többször jelezte, nagyon kell figyelnie hátul Kerkezéknek.