Két magyarral próbál csodát tenni a PSG elleni BL-visszavágón a Liverpool – kövesse velünk élőben!

Rendkívül nehéz feladat előtt áll Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata. A Liverpool 2-0-s hátrányból igyekszik kiharcolni a továbbjutást a Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján. Kísérje figyelemmel a mérkőzés alakulását folyamatosan frissülő tudósításunk segítségével!

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 21:00
Szoboszlai Dominikék csodára készülnek a PSG ellen Fotó: Ibrahim Ezzat Forrás: NurPhoto/AFP
Ha létezik rendkívül nehéz, kis túlzással lehetetlennek tűnő feladat, akkor a Liverpool helyzete a Paris Saint-Germain elleni BL-visszavágó kapcsán valószínűleg ebbe a kategóriába esik. Arne Slot együttese a legutóbbi hét tétmérkőzéséből csupán kettőt nyert meg, a botlások között volt a franciák elleni odavágó is, amely során a PSG 2-0-ra nyert, de a látottak alapján örülhetett a Liverpool, hogy megúszta kétgólos különbséggel.

Kerkez Milos a visszavágón is ott van a Liverpool kezdőcsapatában Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto/AFP

A visszavágót megelőzően több Pool-játékos is fogadkozott, hogy az anfieldi visszavágón fordít az angol csapat, ehhez azonban óriási bravúrra lett volna szükség, különös tekintettel a két gárda egymás elleni mérlegére: az eddigi mindkét párharcból, az 1996–1997-es Kupagyőztesek Európa-kupája-elődöntőből és az előző idénybeli BL-nyolcaddöntőből is a párizsiak mentek tovább, s noha a Liverpool az előző nyolc BL-negyeddöntőjéből hatszor továbbjutott, a 2022-es finálé óta nem voltak ott a sorozat elődöntőjében.

Hogy ez megváltozzon, arról Slot igyekezett tenni, a holland szakember visszatért a négyvédős játékrendszerhez a balul elsült párizsi kísérletet követően, ráadásul Alexander Isak december óta ismét ott lehetett a kezdőcsapatban – hasonlóan Szoboszlai Dominikhoz és a Fulham elleni bajnokit kihagyó Kerkez Miloshoz –, Mohamed Szalah viszont ezúttal is kimaradt.

A Liverpool feljavult az odavágóhoz képest

Nem kellett sokat várni az első lehetőségekre, Warren Zaire-Emery lövése Ibrahima Konaté fejéről pattant szögletre, majd Hvicsa Kvarachelia próbálkozását hárította Giorgi Mamardasvili. A túloldalon Szoboszlai szögletét követően fejelhetett Isak, Matvej Szafonovnak ez nem okozott nagy gondot – de már hét perc alatt többször találta el a kaput a Liverpool, mint az első mérkőzésen...

A svéd csatár negyedórával később is reflektorfénybe került, remek hazai összjáték végén találta magát ziccerben, ám Szafonov nagyot mentett lábbal a svéd helyzeténél, ráadásul kiderült, hogy a Liverpool játékosa lesről indult. Mindezzel együtt szépen kirajzolódott, hogy ez teljesen más találkozó, mint az egy héttel korábbi, az angolok ezúttal sokkal inkább egyenrangú ellenfelei voltak a PSG-nek, amely azért így is többször jelezte, nagyon kell figyelnie hátul Kerkezéknek.

Ekitiké sérülése viszont nagyon nem jött jól, a labdáért mozduló francia félrelépett, és az első fél óra végéhez érve hordágyon kellett levinni a pályáról – a helyére Szalah érkezett. Az egyiptomi azonnal főszereplővé válhatott volna, a jobbról középre tett labdája Kerkez és Asraf Hakimi párharcából pattant tovább az ötösön belül középre, Marquinhos azonban óriásit mentett a gólra éhesen érkező Virgil van Dijkot megelőzve. Néhány perccel később a PSG is elveszített egy fontos játékost, a megsérült Nuno Mendest Lucas Hernandez váltotta.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Kedd

  • Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-0 – élő
  • Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1-2, gólszerzők: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Ferrán Torres (24.) – élő

Szerda

  • Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide kattintva nézheti meg.

 

Az első mérkőzés összefoglalója:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
