FC BarcelonaBajnokok LigájaAtletico Madrid

Vérfagyasztó jelenet után jött a fordulat, a Barcelona hiába nyert Madridban

Az FC Barcelona 2-1-re győzött az Atletico Madrid vendégeként, de 3-2-es összesítéssel elvesztette a párharcot, s nem jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A negyeddöntő visszavágóján szűk félóra alatt ledolgozták a hazai pályán összeszedett kétgólos hátrányukat Lamine Yamalék, ám az Atletico szépített, s összesítésben újra vezetett. A második félidőben csak lesről tudott a kapuba találni az FC Barcelona, amely ezúttal sem úszta meg piros lap nélkül. Az Atleti a budapesti döntőbe jutásért az Arsenal és a Sporting párharcának továbbjutójával küzdhet meg.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 14. 23:05
FC Barcelona 's Spanish midfielder #16 Fermin Lopez (L) gets a boot in his face from Atletico Madrid's Argentine goalkeeper #01 Juan Musso during the UEFA Champions League quarter final second leg football match between Club Atletico de Madrid and FC Barc
A látszat ellenére sportszerű meccset játszott az Atletico Madrid és az FC Barcelona Fotó: JAVIER SORIANO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tíz napon belül harmadszor csapott össze az FC Barcelona és Atletico Madrid. Április negyedikén emberelőnyben csikarta ki a 2-1-es győzelmet a Barca idegenben a bajnokságban, nyolcadikán hazai pályán kapott ki 2-0-ra emberhátrányban, s került nehéz helyzetbe a Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutásért zajló párharcban. Az odavágón kiállított Pau Cubarsira és a sérült Raphinhára nem számíthatott Hansi Flick, aki Robert Lewandowskit és Marcus Rashfordot is kihagyta a kezdőcsapatból. Az Atletit irányító Diego Simeone az első találkozón betaláló Alexander Sorlothot ezúttal is a cseresorba nevezte.

FC Barcelona
Lamine Yamal gyorsan vezetést szerzett az FC Barcelona számára Fotó: THOMAS COEX / AFP

Jól kezdő FC Barcelona

Már egy perc alatt gólhelyzetbe került a kosárlabdázó LeBron James 2016-os hőstettéből inspirációt merítő Lamine Yamal, azonban a jobb sarokra tartó lövését bravúrral szögletre ütötte Juan Musso. Sokáig nem bánkódott a 18 éves szélső. 

A negyedik percben az argentin kapus lábai között a kapuba gurítva megszerezte a vezetést a Barcelonának (0-1). A gól előtt az ex-barcás Clement Lenlglet ajándékozta az ellenfélnek a labdát.

Egy korábbi Barcelona játékos egyenlíthetett volna a félidő derekán, ám Antonie Griezmann közeli perdítését blokkolta a becsúszó Gerrard Martín. A játékvezető a bravúros mentést nem vette észre, elmaradt a szöglet. 

A 24. percben a Lewandowskit kiszorító Ferran Torres meghálálta a bizalmat: Olmo remek mélységi passza után lefordult, és ballal a hosszú sarokba lőtt (0-2). 

Pillanatokon belül átvehette volna az összesített vezetést a vendégcsapat, ám Yamal parádés, külsős beadását Fermín Lopez belefejelte Mussóba, akinek a lendülő lába úgy eltalálta, hogy ömlött a vér az fejéből. 

FC Barcelona
Vérfagyasztó jelenet az Atletico Madrid-FC Barcelona mérkőzésen Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Hogy a meccs előtt csalást kiáltó katalánokat mennyire zavarta meg ez a jelenet és az ápolás, nem tudni. Az viszont tény, hogy a 31. percben szépítettek a hazaiak, s ezzel a két meccs alapján ismét náluk volt az előny. 

Szélen és középen is lemaradtak a védők, Llorente begurítását Lookman belsőzte a kapu jobb oldalába (1-2). 

A 2024-es Európa-liga-döntőben triplájával az Atalantát győzelemre vezető nigériai a második félidő elején közel járt a duplázáshoz, távoli csavarása centikkel ment el a Barcelona kapuja mellett. Duplázott helyette más. Az 55. percben Ferran Torres belsőzött egy lepattanót a bal felső sarokba, csakhogy lesen állt, a gólt érvénytelenítették. 

Nem ezért, de az utolsó bő 20 percre a csatárt és Fermín Lopezt is lecserélte Hansi Flick, aki bevetette a Lewandowski-Rashford kettőst. Erre reagálva Diego Simeone beküldte Alexander Sorlothot. 

FC Barcelona
Alexander Sorloth (jobbra) ismét komoly szerepet vállalt az FC Barcelona ellen Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Ismét Barca-kiállítás

Percekig állt a játék, amikor Gavi könyöklése nyomán ezúttal a madridi Ruggeri fején szakadt fel a bőr. Gólkényszerben játszott a Barcelona, ehhez képest kis híján kapott egyet. Az előre húzódó Le Normand 7 méterről Joan Garcia lábát találta el, akár a párharcot is lezárhatta volna. A 78. percben sorsdöntő jelenetsor játszódott le: 

Sorloth kilépett, Eric Garcia összekoccantotta a bokáit. Clement Turpin sárga lapot akart adni, majd jelezte, les volt. Videózás után kiderült, hogy nem, a bírót kihívták, s végül kiállította a Barcelona védőjét. 

Ugyanúgy emberhátrányba kerültek a katalánok, ahogy hazai pályán. A 8 perces ráadásban Lewandowskinak, majd Araujónak is volt egy fejese, ám az előbbinél pont a kapus kezébe, utóbbinál a kapu fölé ment a labda. 

Az FC Barcelona hiába 2-1-re győzött az Atletico Madrid vendégeként, de 3-2-es összesítéssel elvesztette a párharcot, s nem jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A kilenc év után a négy közé kerülő Atleti a budapesti döntőbe jutásért az Arsenal és a Sporting párharcának továbbjutójával küzdhet meg.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.