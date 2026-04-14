Vérfagyasztó jelenet után jött a fordulat, a Barcelona hiába nyert Madridban

Tíz napon belül harmadszor csapott össze az FC Barcelona és Atletico Madrid. Április negyedikén emberelőnyben csikarta ki a 2-1-es győzelmet a Barca idegenben a bajnokságban, nyolcadikán hazai pályán kapott ki 2-0-ra emberhátrányban, s került nehéz helyzetbe a Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutásért zajló párharcban. Az odavágón kiállított Pau Cubarsira és a sérült Raphinhára nem számíthatott Hansi Flick, aki Robert Lewandowskit és Marcus Rashfordot is kihagyta a kezdőcsapatból. Az Atletit irányító Diego Simeone az első találkozón betaláló Alexander Sorlothot ezúttal is a cseresorba nevezte.

Lamine Yamal gyorsan vezetést szerzett az FC Barcelona számára Fotó: THOMAS COEX / AFP

Jól kezdő FC Barcelona

Már egy perc alatt gólhelyzetbe került a kosárlabdázó LeBron James 2016-os hőstettéből inspirációt merítő Lamine Yamal, azonban a jobb sarokra tartó lövését bravúrral szögletre ütötte Juan Musso. Sokáig nem bánkódott a 18 éves szélső.

A negyedik percben az argentin kapus lábai között a kapuba gurítva megszerezte a vezetést a Barcelonának (0-1). A gól előtt az ex-barcás Clement Lenlglet ajándékozta az ellenfélnek a labdát.

Egy korábbi Barcelona játékos egyenlíthetett volna a félidő derekán, ám Antonie Griezmann közeli perdítését blokkolta a becsúszó Gerrard Martín. A játékvezető a bravúros mentést nem vette észre, elmaradt a szöglet.

A 24. percben a Lewandowskit kiszorító Ferran Torres meghálálta a bizalmat: Olmo remek mélységi passza után lefordult, és ballal a hosszú sarokba lőtt (0-2).

Pillanatokon belül átvehette volna az összesített vezetést a vendégcsapat, ám Yamal parádés, külsős beadását Fermín Lopez belefejelte Mussóba, akinek a lendülő lába úgy eltalálta, hogy ömlött a vér az fejéből.

Vérfagyasztó jelenet az Atletico Madrid-FC Barcelona mérkőzésen Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Hogy a meccs előtt csalást kiáltó katalánokat mennyire zavarta meg ez a jelenet és az ápolás, nem tudni. Az viszont tény, hogy a 31. percben szépítettek a hazaiak, s ezzel a két meccs alapján ismét náluk volt az előny.

Szélen és középen is lemaradtak a védők, Llorente begurítását Lookman belsőzte a kapu jobb oldalába (1-2).

A 2024-es Európa-liga-döntőben triplájával az Atalantát győzelemre vezető nigériai a második félidő elején közel járt a duplázáshoz, távoli csavarása centikkel ment el a Barcelona kapuja mellett. Duplázott helyette más. Az 55. percben Ferran Torres belsőzött egy lepattanót a bal felső sarokba, csakhogy lesen állt, a gólt érvénytelenítették.