Mindent bevet a Real Madrid, sérültet is vitt magával Münchenbe

Kylian Mbappé is a fedélzeten volt, amikor a Real Madrid labdarúgócsapatát szállító repülőgép landolt Münchenben. A francia támadó múlt heti fejsérülése okot adott az aggodalomra, ám úgy tűnik, nem akadályozza abban, hogy pályára lépjen a Bayern elleni szerdai (21.00, München) sorsdöntő Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A spanyolok labdarúgója magán viseli még a pénteki bajnoki nyomait, ugyanakkor kulcsszerepe lehet a rekordgyőztes támadógépezetében.

Kylian Mbappé gólja adta vissza a reményt a Real Madridnak a Bayern München ellen. Fotó: NurPhoto

Kylian Mbappét kemény fából faragták. Hiába könyökölték le s kellett összevarrni a felszakadt szemöldökét pénteken, a Girona elleni (1-1) bajnokin, végigjátszotta a mérkőzést. Hétfőn a csapatával edzett, kedden az is kiderült, hogy a Real Madriddal elutazott Németországba.

Hatalmas szüksége lesz rá Álvaro Arbeloa vezetőedzőnek és csapatának, amely a Bernabeuban kapott ki 2-1-re a Bayerntől, azaz Münchenben kellene megfordítania a BL-negyedöntő párharcát.

A repülőgépről leszálló francia jól láthatóan tapasszal érkezett meg, s minden valószínűség szerint ott lesz a kezdőcsapatban. A királyi klub bázisáról való elinduláskor rögzített felvételen tisztán látható, hogy milyen állapotban van a fejsérülése.

Kylian Mbappé, a gólgyáros

A 27 éves francia támadó a második idényét tölti a Real Madridban, amellyel – ahogy párizsi időszakában sikertelenül – az első BL-győzelmére hajt. Az idényben több sérülés is hátráltatta, sajtóhírek szerint a térdét félre is kezelték, így is elképesztő számokat produkál:

38 mérkőzésen 39 gólt szerzett, a Bajnokok Ligájában tíz fellépésén 14-szer talált be!

Az odavágón ő szerezte 0-2-nél azt a találatot, ami reményt ad a csapatának az idegenbeli visszavágó előtt. Érthető tehát, hogy miért kell „összedrótozva” is játszania. Elképzelhető, hogy ő lesz a Real nyerőembere, ugyanakkor a félelmetes szezont futó Bayern München ellen egyedül ő sem elegendő ahhoz, hogy idegenben nyerjen a spanyol együttes. Két alapember biztosan nem áll rendelkezésre: Aurélien Tchouaméni eltiltott, Thibaut Courtois kapus sérült.

A párosítás döntőnek is beillő, ám csak az egyik csapat őrizheti meg az esélyét, hogy eljusson a budapesti fináléba.