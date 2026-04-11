A kifütyült Real Madrid edzője dühében olyat mondott a VAR-ról, mint még senki

Kiakadt Álvaro Arbeloa, miután az egyre mélyülő gödörbe kerülő királyi gárda a Gironával sem bírt. A Real Madrid hazai pályán 1-1-re végzett a kiscsapat ellen a La Liga 31. fordulójában péntek este, a szurkolók füttyel tüntettek az együttes ellen. A Real Madrid edzője a VAR-ban találta meg a hibát, és még a Holdat is belekeverte az elégedetlenségébe.

2026. 04. 11. 7:02
Vinícius miatt nem aggódik, de a VAR miatt kiakadt a Real Madrid edzője Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Zsinórban a harmadik meccsét sem tudta megnyerni a Real Madrid. Sorrendben a Mallorca elleni bajnoki és a Bayern München ellen a Bajnokok Ligájában elszenvedett, egyaránt 2-1-es vereségek után következett a Girona elleni 1-1 hazai pályán. Az ellenfél a 12. helyen áll a La Ligában, így a Barcelona ellen elviekben a bajnoki címért harcoló Realnak vereséggel ért fel az újabb pontvesztés, ami miatt a Santiago Benabéu közönsége füttyel tüntetett. Álvaro Arbeloa, a csapat edzője ugyanakkor a VAR-ban találta meg a bűnbakot.

A Real Madrid edzője, Álvaro Arbeola kiakadt a VAR miatt a Girona elleni meccsen (Fotó: NurPhoto/Guillermo Martinez)

Várható volt, hogy a Real Madrid háza táján belekötnek majd a játékvezetésbe, ugyanis a mérkőzés utolsó fél órájában Kylian Mbappé kétszer is gyanús körülmények között esett el a tizenhatoson belül. Különösen a második esetnél várhatták a hazaiak, hogy a VAR közbenjárásával tizenegyeshez jutnak, de hiába.

Arbeloa: Ez még a Holdon is tizenegyes, csak a VAR-nál nem

A lefújást követő sajtótájékoztatón a Real Madrid edzője olyan kreatívan osztotta ki a VAR-t, amilyet ritkán hallani:

Miért nem lépett közbe a VAR? Csak akkor alkalmazzák, ha a szeszélyeiknek megfelel. A VAR akkor avatkozik be, amikor akarják, de amikor nem akarják, akkor egyszerűen másfelé néznek. A Mbappé ellen elkövetett szabálytalanság tiszta tizenegyes volt. Itt a Földön, de még a Holdon is.

A Real Madrid edzője hozzátette:

– Ez csak a régi nóta, a helyzet nem újdonság. Ugyanaz történt, mint mindig. A mai nap csak megerősíti a hitemet, hogy ebben a szezonban folyamatosan árt nekünk a játékvezetés.

 

A Real Madrid edzője nem aggódik Mbappé és Vinícius miatt

A kritikák kereszttüzébe került Kylian Mbappé és Vinícius Júnior is, akiknek a góljai elmaradoznak az utóbbi időben. A francia csatár a La Ligában február eleje óta nem volt eredményes, a brazil sztár pedig március eleje óta csak az Atlético Madrid ellen talált a kapuba a bajnokságban.

– Vinícius és Mbappé a világ három legjobb játékosa közül kettő, hogyan aggódhatnék miattuk? Csapatként kell fejlődnünk, különösen az olyan ellenfelek ellen, amelyek védekezésben zártak – reagált Arbeloa.

A bajnokságban jelenleg hat pont a hátrány az éllovas Barcelona mögött, amely ezt ebben a fordulóban kilencre növelheti. Arbeloa nem adja fel:

Mi a Real Madrid vagyunk. Harcolni fogunk a végsőkig. Csak akkor fogom úgy érezni, hogy elvesztettük a bajnokságot, ha matematikailag már nem leszünk esélyesek, addig pedig minden pontért harcolni fogunk.

Szerdán a BL-negyeddöntő visszavágóján is fordítani szeretne a Bayern München ellen a hazai 2-1-es vereség után.

– Az lehet a mi éjszakánk a Bayern ellen. Mindet beleadunk, kétszáz százalékot nyújtunk. Meggyőződésem, hogy mindannyian magabiztosan, a győzelemért utazunk Münchenbe. Ez egy nagy csata lesz – jelentette ki Arbeloa.

A Real Madrid edzőjének optimizmusát nem osztják a klub szurkolói, a madridi közösnség ugyanis kifütyülte a csapatot a Girona elleni meccs végén:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
