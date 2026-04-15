„Nem lepett meg, hogy ez most ellenünk szólt” – Slot kifakadt a Liverpool kiesése után

A Liverpool hazai pályán is 2-0-ra kapott ki a PSG-től a Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján, így 4-0-s összesítéssel búcsúzott a sorozattól. Arne Slot a lefújás után elmondta, noha csapatával elégedett volt, a játékvezetéssel már kevésbé volt az.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 4:45
A Liverpool edzője nem volt megelégedve a játékvezető tevékenységével Fotó: Paul Ellis Forrás: AFP
Arne Slot együttese mindent megtett, ám hiába volt több lehetősége is – különösen a második félidőben –, nem tudott betalálni, Ousmane Dembélé pedig a hajrában duplázott, így a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool számára véget ért a Bajnokok Ligája mostani kiírása.

Fotó: Franck Fife/AFP

– Az odavágón többet kaptunk, mint amit megérdemeltünk azzal, hogy csak 2-0-ra kaptunk ki, ami hasonló volt a tavalyihoz, amikor 1-0-ra nyertünk Párizsban – kezdte értékelését Slot. – Ami szintén ugyanaz volt, mint tavaly, hogy hazai pályán sokkal kevesebbet kaptunk, mint amit megérdemeltünk. Meg kellett volna nyernünk azt a meccset, és ma is nyernünk kellett volna. Ez a PSG minőségét is mutatja, hogy nem kaptak gólt a helyzeteinkből, Ousmane Dembélé befejezése pedig megmagyarázza, miért nyerte meg az Aranylabdát, és miért nyerte meg a PSG tavaly a Bajnokok Ligáját, valamint miért van jó esélye idén is megnyerni.

– A múlt hét kemény és nagyon nehéz volt, de megmutattuk, hogy egy hét alatt rengeteget tudunk fejlődni. Nagy dicséret a játékosoknak azért, ahogyan ma teljesítettek. Mentek előre akkor is, amikor 1-0-s hátrányba kerültünk. Bőven elegendő helyzetet alakítottunk ki, de ahogy ez ebben az idényben már sokszor előfordult… két gólt kellett volna szereznünk, de egyet sem szereztünk. Most a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért kell játszanunk. Nagyon csalódottak vagyunk, mert a második félidő bizonyos szakaszaiban érezni lehetett, hogy gólt szerezhetünk. Ugyanakkor a jövő biztató. Megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa bajnokával.

Arne Slot szerint hibásan vonták vissza a büntetőt

A holland tréner a Liverpoolnak megítélt tizenegyesről is elmondta a véleményét, melyet a VAR végül visszavont.

– A múlt héten is volt két eset, ahol talán egy kicsit szerencsések voltunk, bár az elsőnél, amit a VAR végül visszavont, egyértelműen nem volt kontakt, és a labdát játszották meg. A második lehetett volna tizenegyes, de ha a játékvezető nem adja meg, akkor szerintem a VAR-nak sem kellene felülbírálnia. Ebben az idényben ítéltek már ellenünk néhány ilyen tizenegyest, és fel is tudnám sorolni mindet – kezdve a Brentford elleni idegenbeli meccsel és a Leeds elleni idegenbeli találkozóval, ahol igen, volt kontakt, de ezekért sosem adnál tizenegyest. Viszont ha egyszer megadják a büntetőt, akkor általában a VAR azt mondja: „láttam kontaktot”, és ilyenkor a pályán hozott döntésnek kellene érvényben maradnia.

Nem lepett meg, hogy ez most ellenünk szólt.

A PSG-t irányító Luis Enrique szerint intenzív meccset játszott két olyan csapat, melyek nagyszerű futballra képesek.

– Megtiszteltetés az Anfielden játszani. Az első félidő inkább a miénk volt, mert kontrolláltuk a meccset és tudtunk néhány helyzetet kialakítani. A második félidőben viszont más volt a helyzet: sokat szenvedtünk, magas letámadást alkalmaztak és sok kockázatot vállaltak. Nehéz volt, de kétszer is átjátszottuk a letámadásukat és két gólt szereztünk. Ha meg akarod nyerni az ilyen mérkőzéseket, nagy intenzitással kell védekezni. Megmutattuk mindenkinek, hogy képesek vagyunk a labdával játszani, de amikor nincs nálunk, anélkül is képesek vagyunk jól teljesíteni. Az előző idényben mindenki azt gondolta, hogy nem nyerhetjük meg a Bajnokok Ligáját, mert nagyon fiatalok vagyunk. Most már mindenki tudja, hogy mi vagyunk a bajnokok, de még fejlődnünk kell. Ez a célunk. A két mérkőzés alapján megérdemelten jutottunk tovább.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Kedd

  • Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-2 (0-0), gólszerző: O. Dembélé (72., 91.)
    Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
  • Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1-2 (1-2), gólszerzők: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Ferrán Torres (24.), kiállítva: Eric García (Barcelona, 79.)
    Továbbjutott: az Atlético Madrid, 3-2-es összesítéssel.

Szerda

  • Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
    Az első mérkőzésen: 1-0.
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00
    Az első mérkőzésen: 2-1.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
