„Nem lepett meg, hogy ez most ellenünk szólt” – Slot kifakadt a Liverpool kiesése után

Arne Slot együttese mindent megtett, ám hiába volt több lehetősége is – különösen a második félidőben –, nem tudott betalálni, Ousmane Dembélé pedig a hajrában duplázott, így a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool számára véget ért a Bajnokok Ligája mostani kiírása.

Arne Slot csapata kettős vereséggel búcsúzott a Bajnokok Ligájától Fotó: Franck Fife/AFP

– Az odavágón többet kaptunk, mint amit megérdemeltünk azzal, hogy csak 2-0-ra kaptunk ki, ami hasonló volt a tavalyihoz, amikor 1-0-ra nyertünk Párizsban – kezdte értékelését Slot. – Ami szintén ugyanaz volt, mint tavaly, hogy hazai pályán sokkal kevesebbet kaptunk, mint amit megérdemeltünk. Meg kellett volna nyernünk azt a meccset, és ma is nyernünk kellett volna. Ez a PSG minőségét is mutatja, hogy nem kaptak gólt a helyzeteinkből, Ousmane Dembélé befejezése pedig megmagyarázza, miért nyerte meg az Aranylabdát, és miért nyerte meg a PSG tavaly a Bajnokok Ligáját, valamint miért van jó esélye idén is megnyerni.

– A múlt hét kemény és nagyon nehéz volt, de megmutattuk, hogy egy hét alatt rengeteget tudunk fejlődni. Nagy dicséret a játékosoknak azért, ahogyan ma teljesítettek. Mentek előre akkor is, amikor 1-0-s hátrányba kerültünk. Bőven elegendő helyzetet alakítottunk ki, de ahogy ez ebben az idényben már sokszor előfordult… két gólt kellett volna szereznünk, de egyet sem szereztünk. Most a Bajnokok Ligája-indulás kiharcolásáért kell játszanunk. Nagyon csalódottak vagyunk, mert a második félidő bizonyos szakaszaiban érezni lehetett, hogy gólt szerezhetünk. Ugyanakkor a jövő biztató. Megmutattuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt Európa bajnokával.

Arne Slot szerint hibásan vonták vissza a büntetőt

A holland tréner a Liverpoolnak megítélt tizenegyesről is elmondta a véleményét, melyet a VAR végül visszavont.

– A múlt héten is volt két eset, ahol talán egy kicsit szerencsések voltunk, bár az elsőnél, amit a VAR végül visszavont, egyértelműen nem volt kontakt, és a labdát játszották meg. A második lehetett volna tizenegyes, de ha a játékvezető nem adja meg, akkor szerintem a VAR-nak sem kellene felülbírálnia. Ebben az idényben ítéltek már ellenünk néhány ilyen tizenegyest, és fel is tudnám sorolni mindet – kezdve a Brentford elleni idegenbeli meccsel és a Leeds elleni idegenbeli találkozóval, ahol igen, volt kontakt, de ezekért sosem adnál tizenegyest. Viszont ha egyszer megadják a büntetőt, akkor általában a VAR azt mondja: „láttam kontaktot”, és ilyenkor a pályán hozott döntésnek kellene érvényben maradnia.

Nem lepett meg, hogy ez most ellenünk szólt.

A PSG-t irányító Luis Enrique szerint intenzív meccset játszott két olyan csapat, melyek nagyszerű futballra képesek.