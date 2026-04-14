Igazságot tett az UEFA Kovács István és a Barcelona ügyében

Hazai pályán szedett össze kétgólos hátrányt az Atlético Madrid ellen, innen próbál meg fordítani ma este a Barcelona a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. A katalánok vezetőedzője részben Kovács István játékvezetőt és a VAR-szobát okolta a vereségért, olyannyira, hogy a Barca még panaszt is tett az európai szövetségnél a szerinte igazságtalan ítéletek miatt. Az UEFA a keddi BL-visszavágó előtt döntött az ügyben.

Magyar Nemzet
2026. 04. 14. 15:35
Hansi Flick már nyugodt, de az első mérkőzés után kifakadt Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
Várható volt, hogy Hansi Flick nem lesz jó hangulatban, miután csapata, a Barcelona hazai pályán 2-0-ra bukta el az Atlético Madriddal szemben a Bajnokok Ligája negyeddöntőjét. Ennél azonban többről volt szó, a német edző dühöngött, a VAR-szoba és Kovács István játékvezető felelősségét emlegette.

Fotó: AFP

A Barcelona több, szerinte igazságtalan ítéletet is felrótt a bíróknak, például Pau Cubarsí kiállítását is sérelmezte, de egy másik eset miatt tett panaszt az UEFA-nál. Az 54. percben, 0-1-es állásnál az Atlético kapusa, Juan Musso játékba hozta a labdát, az akkor már sárga lapos csapattársa, Marc Pubill mégis megfogta azt, hogy ő végezze el a kirúgást – az erdélyi játékvezető mégsem ítélt ezért az esetért büntetőt és újabb sárga lapot sem.

 

Az UEFA elutasította a Barcelona panaszát

Bár nemegyszer előfordult már, hogy ilyen helyzetben tizenegyest végezhetett az ellenfél, most Kovácshoz és a videóbíróhoz hasonlóan az európai szövetségnél sem láttak szabálytalanságot. Hozzá kell tenni, még ha igazat is adtak volna a Barcelonának, az sem változtatott volna az eredményen. De nem adtak. „A 2026. április 8-án, szerdán lejátszott FC Barcelona–Atlético Madrid UEFA Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzése után az FC Barcelona óvást nyújtott be egy játékvezetői döntés miatt. 2026. április 13-án az UEFA ellenőrző, etikai és fegyelmi testülete az óvást elfogadhatatlannak nyilvánította.”

Természetesen a visszavágó előtti hétfői sajtótájékoztatón is felmerült a téma. Diego Simeone akkor annyival intézte el a kérdést, hogy ő nem akar a játékvezetőkkel foglalkozni. Flick az elmondása szerint már megnyugodott, és hozzátette, csak remélni tudja, ezúttal remélhetőleg a Barcelona oldalára billen majd a mérleg nyelve.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

(zárójelben az első mérkőzések eredménye)

kedd:

  • Atlético Madrid (spanyol)–FC Barcelona (spanyol) 21.00 (az első mérkőzésen: 2-0)
  • Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (0-2)

szerda:

  • Arsenal (angol)–Sporting (portugál) 21.00 (1-0)
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (2-1)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

