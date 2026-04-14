Igazságot tett az UEFA Kovács István és a Barcelona ügyében

Várható volt, hogy Hansi Flick nem lesz jó hangulatban, miután csapata, a Barcelona hazai pályán 2-0-ra bukta el az Atlético Madriddal szemben a Bajnokok Ligája negyeddöntőjét. Ennél azonban többről volt szó, a német edző dühöngött, a VAR-szoba és Kovács István játékvezető felelősségét emlegette.

Kovács István több döntését sem értették a Barcelona játékosai és edzője. Fotó: AFP

A Barcelona több, szerinte igazságtalan ítéletet is felrótt a bíróknak, például Pau Cubarsí kiállítását is sérelmezte, de egy másik eset miatt tett panaszt az UEFA-nál. Az 54. percben, 0-1-es állásnál az Atlético kapusa, Juan Musso játékba hozta a labdát, az akkor már sárga lapos csapattársa, Marc Pubill mégis megfogta azt, hogy ő végezze el a kirúgást – az erdélyi játékvezető mégsem ítélt ezért az esetért büntetőt és újabb sárga lapot sem.

Az UEFA elutasította a Barcelona panaszát

Bár nemegyszer előfordult már, hogy ilyen helyzetben tizenegyest végezhetett az ellenfél, most Kovácshoz és a videóbíróhoz hasonlóan az európai szövetségnél sem láttak szabálytalanságot. Hozzá kell tenni, még ha igazat is adtak volna a Barcelonának, az sem változtatott volna az eredményen. De nem adtak. „A 2026. április 8-án, szerdán lejátszott FC Barcelona–Atlético Madrid UEFA Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzése után az FC Barcelona óvást nyújtott be egy játékvezetői döntés miatt. 2026. április 13-án az UEFA ellenőrző, etikai és fegyelmi testülete az óvást elfogadhatatlannak nyilvánította.”

Természetesen a visszavágó előtti hétfői sajtótájékoztatón is felmerült a téma. Diego Simeone akkor annyival intézte el a kérdést, hogy ő nem akar a játékvezetőkkel foglalkozni. Flick az elmondása szerint már megnyugodott, és hozzátette, csak remélni tudja, ezúttal remélhetőleg a Barcelona oldalára billen majd a mérleg nyelve.