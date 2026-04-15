Rablás és őrültség: nem finomkodtak a játékosok a Barcelona BL-kiesése után

A Barcelona ugyan 2-1-re nyert az Atlético Madrid otthonában, de 3-2-es összesítéssel kiesett a BL negyeddöntőjében. A katalánok a párharc mindkét mérkőzésén kaptak piros lapot, a meccseket sérülten, tehetetlenül figyelő Raphinha szerint rablás történt. A Barcelona brazil játékosa az Atlético szurkolóinak is mutogatott, Juan Musso, az Atlético kapusa viszont visszaszólt neki a nyilatkozata miatt.

Koczó Dávid
2026. 04. 15. 6:49
Juan Musso, az Atlético Madrid kapusa jól védett a Barcelona ellen, s elege van abból, hogy a katalánok a játékvezetőt okolják Fotó: AFP/Javier Soriano
Raphinha dühös volt és tehetetlen. A Barcelona brazil sztárja sérülése miatt lemaradt az Atlético Madrid elleni BL-negyeddöntős párharcról, amely úgy alakult, ahogy „szokott”. A két csapat 2014 és 2016 után harmadszor találkozott a Bajnokok Ligája ezen fázisában, s bármennyire is mindig a Barcelona tűnt esélyesebbnek, harmadszor is az Atlético jutott tovább. A legutóbbi két alkalommal Diego Simeone csapata meg sem állt a fináléig, most Raphinha a lefújás után mutogatott a madridi drukkereknek, hogy ki fognak esni az elődöntőben.

Raphinha (középen) nem játszhatott az Atlético ellen, szerinte a Barcelona rablás áldozata lett a BL-ben, Musso kapus visszaszólt a piros lapok miatt panaszkodó katalánoknak Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Raphinha nem csak a gesztusokon keresztül vezette le a dühét, nyilatkozott is.

Raphinha: rablás, borzasztó játékvezetés

A Barcelona játékosai leginkább azt kifogásolták, hogy mindkét meccsen VAR-vizsgálat után kaptak piros lapot: Barcelonában Pau Cubarsí, a madridi visszavágón Eric García.

– Elrabolták a meccset, a játékvezetés borzasztó volt. Nem is tudom, mennyi szabálytalanságot követett el az Atlético, és egyetlen sárga lapot sem kapott – dühöngött a brazil. A meccsen egyébként az Atlético tizenöt, a Barcelona nyolc szabálytalanságát fújta le a francia Turpin.

BL: Az Atlético kapusa megunta a Barcelona panaszkodását

A rablásról szóló nyilatkozattal szembesítették Juan Musso kapust is, aki remekül pótolta a párharcban Jan Oblakot. Az argentin kapus epésen felelt.

– Őrültség ezt rablásnak beállítani. 

Úgy tesznek, mintha nyolc büntetőt elvettek volna tőlük. Mindkét meccsen utolsó emberes szabálytalanságot követtek el.

Ha büntetőt akarnak amiatt, ami Fermínnel történt: sajnálom, hogy megsérült. Ilyen a mozdulat, ha lábbal védek – utalt a meccs vérfagyasztó ütközésére Musso, aki hangsúlyozta: nem lehet véletlenül a Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutni, s ha már ott vannak, a finálét is elérnék.

Az Atlético Madrid ellenfele a budapesti döntőbe jutásért az Arsenal vagy a Sporting lesz, előbbi 1-0-s előnyből várja a párharc londoni visszavágóját.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Kedd

  • Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0-2 (0-0), gólszerző: O. Dembélé (72., 91.)
    Továbbjutott: a Paris Saint-Germain, kettős győzelemmel, 4-0-s összesítéssel.
  • Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1-2 (1-2), gólszerzők: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Ferrán Torres (24.), kiállítva: Eric García (Barcelona, 79.)
    Továbbjutott: az Atlético Madrid, 3-2-es összesítéssel.

Szerda

  • Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1)
    Az első mérkőzésen: 1-0.
  • Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00
    Az első mérkőzésen: 2-1.

A mérkőzések jegyzőkönyveit ide kattintva nézheti meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
