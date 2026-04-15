Rablás és őrültség: nem finomkodtak a játékosok a Barcelona BL-kiesése után

Raphinha dühös volt és tehetetlen. A Barcelona brazil sztárja sérülése miatt lemaradt az Atlético Madrid elleni BL-negyeddöntős párharcról, amely úgy alakult, ahogy „szokott”. A két csapat 2014 és 2016 után harmadszor találkozott a Bajnokok Ligája ezen fázisában, s bármennyire is mindig a Barcelona tűnt esélyesebbnek, harmadszor is az Atlético jutott tovább. A legutóbbi két alkalommal Diego Simeone csapata meg sem állt a fináléig, most Raphinha a lefújás után mutogatott a madridi drukkereknek, hogy ki fognak esni az elődöntőben.

Raphinha (középen) nem játszhatott az Atlético ellen, szerinte a Barcelona rablás áldozata lett a BL-ben, Musso kapus visszaszólt a piros lapok miatt panaszkodó katalánoknak Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Raphinha nem csak a gesztusokon keresztül vezette le a dühét, nyilatkozott is.

El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀#UCL pic.twitter.com/amy7tGrcdN — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) April 14, 2026

Raphinha: rablás, borzasztó játékvezetés

A Barcelona játékosai leginkább azt kifogásolták, hogy mindkét meccsen VAR-vizsgálat után kaptak piros lapot: Barcelonában Pau Cubarsí, a madridi visszavágón Eric García.