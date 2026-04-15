Rablás és őrültség: nem finomkodtak a játékosok a Barcelona BL-kiesése után
A Barcelona ugyan 2-1-re nyert az Atlético Madrid otthonában, de 3-2-es összesítéssel kiesett a BL negyeddöntőjében. A katalánok a párharc mindkét mérkőzésén kaptak piros lapot, a meccseket sérülten, tehetetlenül figyelő Raphinha szerint rablás történt. A Barcelona brazil játékosa az Atlético szurkolóinak is mutogatott, Juan Musso, az Atlético kapusa viszont visszaszólt neki a nyilatkozata miatt.
Raphinha dühös volt és tehetetlen. A Barcelona brazil sztárja sérülése miatt lemaradt az Atlético Madrid elleni BL-negyeddöntős párharcról, amely úgy alakult, ahogy „szokott”. A két csapat 2014 és 2016 után harmadszor találkozott a Bajnokok Ligája ezen fázisában, s bármennyire is mindig a Barcelona tűnt esélyesebbnek, harmadszor is az Atlético jutott tovább. A legutóbbi két alkalommal Diego Simeone csapata meg sem állt a fináléig, most Raphinha a lefújás után mutogatott a madridi drukkereknek, hogy ki fognak esni az elődöntőben.
– Elrabolták a meccset, a játékvezetés borzasztó volt. Nem is tudom, mennyi szabálytalanságot követett el az Atlético, és egyetlen sárga lapot sem kapott – dühöngött a brazil. A meccsen egyébként az Atlético tizenöt, a Barcelona nyolc szabálytalanságát fújta le a francia Turpin.
BL: Az Atlético kapusa megunta a Barcelona panaszkodását
A rablásról szóló nyilatkozattal szembesítették Juan Musso kapust is, aki remekül pótolta a párharcban Jan Oblakot. Az argentin kapus epésen felelt.
– Őrültség ezt rablásnak beállítani.
Úgy tesznek, mintha nyolc büntetőt elvettek volna tőlük. Mindkét meccsen utolsó emberes szabálytalanságot követtek el.
Ha büntetőt akarnak amiatt, ami Fermínnel történt: sajnálom, hogy megsérült. Ilyen a mozdulat, ha lábbal védek – utalt a meccs vérfagyasztó ütközésére Musso, aki hangsúlyozta: nem lehet véletlenül a Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutni, s ha már ott vannak, a finálét is elérnék.
Az Atlético Madrid ellenfele a budapesti döntőbe jutásért az Arsenal vagy a Sporting lesz, előbbi 1-0-s előnyből várja a párharc londoni visszavágóját.
Atlético Madrid (spanyol)–Barcelona (spanyol) 1-2 (1-2), gólszerzők: Lookman (31.), illetve Yamal (4.), Ferrán Torres (24.), kiállítva: Eric García (Barcelona, 79.) Továbbjutott: az Atlético Madrid, 3-2-es összesítéssel.
Szerda
Arsenal (angol)–Sporting CP (portugál) 21.00 (tv: Sport1) Az első mérkőzésen: 1-0.
Bayern München (német)–Real Madrid (spanyol) 21.00 Az első mérkőzésen: 2-1.
