Háromszor vezetett a Real Madrid Münchenben, Szoboszlai korábbi csapattársa lett a hős

Tavaly mindkét nagy klub számára a negyeddöntő jelentette a végállomást. A tizenötszörös BEK/BL-győztes Real Madridot az Arsenal 5-1-gyes összesítéssel ütötte ki, a hatszoros aranyérmes Bayern München szoros csatában 4-3-ra maradt alul az Interrel szemben. Az egyértelmű, hogy nem repestek az örömtől a felek, hogy egymással kell játszaniuk, de legalább az biztos volt, az egyikük bejut az elődöntőbe. Ahhoz a rekordgyőztes madridiaknak a 2-1-es hazai vereség után Németországban kellett megfordítaniuk a párharcot.

Arda Güler vezetést szerzett a Real Madridnak Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Bekezdett a Real Madrid

Az odavágón szépítő gólt szerző, ám pénteken fejsérülést szenvedett Kylian Mbappé vállalta a játékot. A Real Madrid így a Lunyin – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy – B. Diaz, Valverde, Bellingham, Güler, Vinícius, Mbappé összeállításban kezdett. A Bayern München a Neuer – Stanisics, Upamecao, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovics – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane kezdőtizeneggyel állt fel.

Kevesebb mint egy perc alatt ledolgozta a hátrányát a vendégcsapat! Az első találkozón bravúrok sorozatát bemutató Manuel Neuer kapus egy csel után eladta a labdát a tizenhatoson kívül, Arda Güler 35 méterről az üres kapuba belsőzött (0-1).

Manuel Neuer az első félidőben a Real Madrid kezére játszott Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Újabb kapushibák

Elképesztő hibát követett el a 40 esztendős német. A nem éppen jó példáját gyorsan követte kollégája, Andrij Lunyin. A Real Madrid kapujában Thibault Courtois sérülése miatt helyet kapó 27 ukrán kapus bemutatta azt a „bravúrt”, hogy melléütött a labdának.

A 6. percben Joshua Kimmich szöglete pont a kapu közepe felé ívelődött, Lunyin tétovázott, ütemet tévesztett, s ki tudja, kire, mire várt, a berobbanó Alekszandar Pavlovics közvetlen közelről a hálóba fejelt (1-1).

A folytatásban is többször bizonytalannak tűnt Lunyin, ám a 26. percben nagyot nyújtózva kipiszkálta Kimmich ravasz ballábas csavarását. Bezzeg Manuer Neuer nem tudta hárítani Arda Güler szabadrúgását a 29. percben.