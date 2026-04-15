Háromszor vezetett a Real Madrid Münchenben, Szoboszlai korábbi csapattársa lett a hős

A Real Madrid 4-3-ra kikapott a Bayern München vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjének visszavágóján, így 6-4-es összesítéssel kiesett. A hazai pályán 2-1-es vereséget szenvedett spanyolok az első félidőben háromszor is vezetést szereztek, kétszer Manuel Neuer kapus hathatós közreműködésével. Harry Keane és a bajorok kétszer is válaszoltak, így összesítésben döntetlenre állt a párharc. A Real Madrid a hajrára emberhátrányba került, amit Luis Díaz és Michael Olise egy-egy bombagóllal kihasznált.

P.Fülöp Gábor
2026. 04. 15. 23:11
Real Madrid Bayern Munich's Colombian forward #14 Luis Diaz celebrates with Bayern Munich's French defender #02 Dayot Upamecano (R) after scoring the equalizing 3-3 goal during the UEFA Champions League quarter-final second leg football match between FC B
Luis Díaz (balra) eldöntötte a Real Madrid elleni párharcot a végén Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND Forrás: AFP
Tavaly mindkét nagy klub számára a negyeddöntő jelentette a végállomást. A tizenötszörös BEK/BL-győztes Real Madridot az Arsenal 5-1-gyes összesítéssel ütötte ki, a hatszoros aranyérmes Bayern München szoros csatában 4-3-ra maradt alul az Interrel szemben. Az egyértelmű, hogy nem repestek az örömtől a felek, hogy egymással kell játszaniuk, de legalább az biztos volt, az egyikük bejut az elődöntőbe. Ahhoz a rekordgyőztes madridiaknak a 2-1-es hazai vereség után Németországban kellett megfordítaniuk a párharcot.

Arda Güler vezetést szerzett a Real Madridnak Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Bekezdett a Real Madrid

Az odavágón szépítő gólt szerző, ám pénteken fejsérülést szenvedett Kylian Mbappé vállalta a játékot. A Real Madrid így a Lunyin – Alexander-Arnold, Militao, Rüdiger, Mendy – B. Diaz, Valverde, Bellingham, Güler, Vinícius, Mbappé összeállításban kezdett. A Bayern München a  Neuer – Stanisics, Upamecao, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovics – Olise, Gnabry, L. Díaz – Kane kezdőtizeneggyel állt fel. 

Kevesebb mint egy perc alatt ledolgozta a hátrányát a vendégcsapat! Az első találkozón bravúrok sorozatát bemutató Manuel Neuer kapus egy csel után eladta a labdát a tizenhatoson kívül, Arda Güler 35 méterről az üres kapuba belsőzött (0-1). 

Manuel Neuer az első félidőben a Real Madrid kezére játszott Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Újabb kapushibák

Elképesztő hibát követett el a 40 esztendős német. A nem éppen jó példáját gyorsan követte kollégája, Andrij Lunyin. A Real Madrid kapujában Thibault Courtois sérülése miatt helyet kapó 27 ukrán kapus bemutatta azt a „bravúrt”, hogy melléütött a labdának. 

A 6. percben Joshua Kimmich szöglete pont a kapu közepe felé ívelődött, Lunyin tétovázott, ütemet tévesztett, s ki tudja, kire, mire várt, a berobbanó Alekszandar Pavlovics közvetlen közelről a hálóba fejelt (1-1). 

A folytatásban is többször bizonytalannak tűnt Lunyin, ám a 26. percben nagyot nyújtózva kipiszkálta Kimmich ravasz ballábas csavarását. Bezzeg Manuer Neuer nem tudta hárítani Arda Güler szabadrúgását a 29. percben. 

Tény, hogy a 29 éves török remekül tekert a Bayern kapujára mintegy 22 méterről, de az érthetetlen, hogy a kapus miért nem vetődött, majd miután elérte, miért nem ütötte ki a labdát, amit a bal felső sarokba segített... (1-2). 

Úgy tűnt, Manuel Neuer odaér Arda Güler szabadrúgására, mégis gól lett Fotó: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

Villantak a gólvágók

Összesítésben tehát meccsnullra álltak a csapatok. A bajor gárda nem váratta sokáig a szurkolóit. A 38. percben Harry Kane mozgott el okosan a védőktől, az előretörő Upamecano mélységi passzával befordult, s könnyedén a bal alsó sarokba helyezett (2-2). 

Az angol sztárcsatár szezonbeli 50. gólját szerezte, a BL-ben a 12-ediket! Kylian Mbappé pedig az elitligában a 15, a szezonban a 40. találatát jegyezte, amikor a 42. percben góllal fejezett be egy ellentámadást Vinícius begurításából (2-3).

 Az akció abból indult, hogy Rüdiger felrúgta Stanisicset, a VAR nem vizsgálódott, a reklamáló Bayern-edző, Vincent Kompany reklamálásért sárga lapot kapott. 

Óvatosabb játék, kevés kockáztatás

A második félidő vendégvezetésről, összesített 4-4-ről indult. Mbappé először a párharc során előnyhöz juttathatta volna a Real Madridot, középre tartó kapáslövését Neuer reflexmozdulattal kiütötte. Lüktető volt a játék, ám már a biztos védekezést előtérbe helyezve, megfontoltabban támadtak a riválisok. A 75. percben a Bayern járt közel a gólhoz, Upamecano közelről azonban mellé fejelt nagy helyzetben. Előtte és utána Olise próbálkozott jobbról befelé cselezve, de Lunyin kipiszkálta a labdáját a léc alól, másodszor kevéssel fölé lőtt. 

Camavinga (balra) kiállítása indította el a lavinát Fotó: TOM WELLER / DPA

Drámai hajrá

A 86. percben Eduardo Camavingát a második sárga lapja után kiállította Slavko Vincsics játékvezető. Emberelőnyben a müncheniek beszorították a madridiakat, és Luis Díaz bődületes, kicsit Militaón megpattanó bombagóljával a 89. percben egyenlítettek (3-3), nem volt szükség hosszabbításra.

A 90+4. percben Michael Olise harmadik nekifutásra már gólra váltotta a szokásos, befelé cselezős figuráját, a kapufa segítségével ő is hatalmas találatot szerzett, s a meccset is megnyerte a bajoroknak (4-3). A lefújás után a bíróra támadó Arda Güler is piros lapot kapott.

A Bayern München kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel búcsúztatta a Real Madridot a labdarúgó Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az elődöntőben a Liverpoolt búcsúztató címvédő, a Paris Saint-Germain lesz az ellenfele. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

