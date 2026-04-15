Megszenvedett a továbbjutásért az Arsenal Londonban

Az angol bajnokságot vezető Arsenal 1-0-ra győzött a múlt héten a Sporting otthonában, így továbbra is veretlen portugál riválisával szemben, de nem mondhatni, hogy Mikel Arteta együttese kirobbanó formában lenne. Az Arsenal múlt szombaton ugyanis 2-1-re kikapott a Premier League-ben a vendég, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth-tól, és már csak hat pont a hátránya a tavaszra megtáltosodó Manchester City előt. A két angol csapat rangadóját vasárnap rendezik majd, de előtte az Ágyúsoknak egygólos előnyről "hozniuk kellett a kötelezőt" a vendég portugál együttes ellen az Emirates Stadionban. Maradjunk annyiban, hogy a szerda esti összecsapás nem volt egy sétagalopp a londoniak számára...

Az Arsenal gyengén játszott az első félidőben a Sporting ellen. Fotó: BEN STANSALL / AFP

Gyenge volt az Arsenal az első félidőben

Arteta négy változtatást eszközölt a Lisszabonban kezdő csapatban, Mosquera jobbhátvédként kapott helyet. Hincapie, Eze és Martinelli is bekerült az Ágyúsok tizenegyébe – utóbbi átlagosan 63 percenként szerez gólt ebben a BL-szezonban, hat góljával vezeti a sorozat góllövőlistáját. Riccardo Calafiori, Bukayo Saka és a csapatkapitány, Martin Odegaard is sérült volt Mikel Arteta csapatában.

Az első negyedórában nem forogtak veszélyben a kapuk, bár az Arsenalnál többet volt a labda és a hazaiak próbálták a széleken megbontani a portugál védelmet.

A 18. percben Saliba adta el a labdát a hazaiak tizenhatosa előtt, Hjulmand Trincaóhoz passzolt, a portugálok támadójának életerős lövése pedig alig kerülte el bal alsó sarkot.

Egy perc múlva Gyökeres Viktor került helyzetbe, majd egy gyengén elvégzett Arsenal-szabadrúgás után kontrázhatott a Sporting, de Martinelli végül leszerelte a labdával kiugratott Catamót.

Bár a Sporting nem játszik veszélyesebben, de a kontráik és a hosszú keresztlabdáik révén gyakran átjátsszák az Arsenal védőit, bár ez igazán nagy helyzetben csak egyszer mutatkozott meg. A Sporting legutóbb 1970 szeptemberében nyert idegenben a BEK vagy a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, azóta 10 mérkőzésből egyet sem sikerült nyerniük (3 győzelem, 7 vereség). Legutóbb 21 évvel ezelőtt nyertek Angliában, idegenben a Middlesbrough ellen.