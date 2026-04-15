Megszenvedett a továbbjutásért az Arsenal Londonban

Szerda este angol-portugál csatát rendeztek Londonban a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az Arsenal egygólos előnnyel várta a hazai visszavágót a Sporting ellen, és az első félidő végén a portugálok Catamo révén majdnem megszerezték a vezetést, de végül a támadó lövése csak a kapufán csattant. A második félidőben az Arsenal mindent megtett, hogy gólt szerezzen a lelkes portugálok ellen, de végül maradt a 0-0, s ezzel Mikel Arteta együttese megőrizte a Portugáliában megszerzett egygólos előnyét és bejutott a BL-elődöntőjébe.

Magyar Nemzet
2026. 04. 15. 23:05
Az Arsenal megszenvedett a Sporting ellen Fotó: ADRIAN DENNIS Forrás: AFP
Az angol bajnokságot vezető Arsenal 1-0-ra győzött a múlt héten a Sporting otthonában, így továbbra is veretlen portugál riválisával szemben, de nem mondhatni, hogy Mikel Arteta együttese kirobbanó formában lenne. Az Arsenal múlt szombaton ugyanis 2-1-re kikapott a Premier League-ben a vendég, Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth-tól, és már csak hat pont a hátránya a tavaszra megtáltosodó Manchester City előt. A két angol csapat rangadóját vasárnap rendezik majd, de előtte az Ágyúsoknak egygólos előnyről "hozniuk kellett a kötelezőt" a vendég portugál együttes ellen az Emirates Stadionban. Maradjunk annyiban, hogy a szerda esti összecsapás nem volt egy sétagalopp a londoniak számára...

Gyenge volt az Arsenal az első félidőben

Arteta négy változtatást eszközölt a Lisszabonban kezdő csapatban, Mosquera jobbhátvédként kapott helyet. Hincapie, Eze és Martinelli is bekerült az Ágyúsok tizenegyébe – utóbbi átlagosan 63 percenként szerez gólt ebben a BL-szezonban, hat góljával vezeti a sorozat góllövőlistáját. Riccardo Calafiori, Bukayo Saka és a csapatkapitány, Martin Odegaard is sérült volt Mikel Arteta csapatában.

Az első negyedórában nem forogtak veszélyben a kapuk, bár az Arsenalnál többet volt a labda és a hazaiak próbálták a széleken megbontani a portugál védelmet. 

A 18. percben Saliba adta el a labdát a hazaiak tizenhatosa előtt, Hjulmand Trincaóhoz passzolt, a portugálok támadójának életerős lövése pedig alig kerülte el bal alsó sarkot.

 Egy perc múlva Gyökeres Viktor került helyzetbe, majd egy gyengén elvégzett Arsenal-szabadrúgás után kontrázhatott a Sporting, de Martinelli végül leszerelte a labdával kiugratott Catamót. 

Bár a Sporting nem játszik veszélyesebben, de a kontráik és a hosszú keresztlabdáik révén gyakran átjátsszák az Arsenal védőit, bár ez igazán nagy helyzetben csak egyszer mutatkozott meg. A Sporting legutóbb 1970 szeptemberében nyert idegenben a BEK vagy a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, azóta 10 mérkőzésből egyet sem sikerült nyerniük (3 győzelem, 7 vereség). Legutóbb 21 évvel ezelőtt nyertek Angliában, idegenben a Middlesbrough ellen.

Az Arsenal csatára Eberechi Eze próbálkozik kapuralövéssel, de a Sporting védői állták a sarat. Fotó: BEN STANSALL / AFP

A 43. percben gólt szerezhettek volna a lendületesebben játszó vendégek:  Araujo remek beadása után a hosszú oldalon érkezett Catamo, akinek kapáslövése után a labda a jobb kapufát súrolva hagyta el a játékteret. A félidőt Eze húszméteres lövése zárta le, ami jócskán a portugál kapu felett repült ki a nézőtérre. Az első félidőben nem született gól.

Nem tudtak gólt rúgni a hazaiak

Alig három perc telt a második félidőből, és betalálhatott volna a Sporting:  Hjulmand passza után Araujo szép csellel játszotta tisztára magát a tizenhatos sarkánál, de az uruguay balhátvéd jobblábas lövése elkerülte az Arsenal kapuját. Arteta az 56. percben lecserélte a szürkén játszó Gyökeres Viktort, a csatár helyére Kai Havertz állt be. A 63. percben a londoniak addig legjobbja Madueke sérült meg, így a támadó helyére a mindössze tizenhat éves Max Dowman érkezett. Alig három perccel később Mosquera szabálytalankodott Araujóval szemben, de a bíró sípja néma maradt, a VAR-vizsgálat is elmaradt.

Az utolsó tizenöt percben az Arsenal szögletből veszélyeztetett, de Havertz fejese elkerülte a kaput. 

Az utolsó tíz perchez érve Mikel Arteta együttesének 13 lövéséből csak 1 találta el a Sporting kapuját, és sokatmondó volt az is, hogy egyetlen nagy helyzetet sem sikerült kialakítani a londoniaknak a portugál kapu előtt. 

A 81. percben a csereként beálló Trossard fejese a kapufán csattant, az utolsó tíz percben mindent megtett az Arsenal, hogy gólt szerezzen. A meccs végül 0-0-val zárult, így Mikel Arteta csapata megőrízte egygólos előnyét és továbbjutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe, ahol az Atlético Madriddal találkoznak majd az Ágyúsok.

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó

Arsenal (angol)-Sporting Lisboa (portugál) 0-0 (0-0)

Továbbjutott: Arsenal 1-0-ás összesítéssel

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

