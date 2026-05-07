Visszalép a miniszteri jelöléstől Magyar Péter sógora

A Liverpool nem várt vereséget szenvedett, a szurkolók kivételesen nem bánják

Az Anfieldet is utolérte az infláció, ugyanis a klub a következő szezontól emeli a jegyárakat. Ám a tervekkel ellentétben – a Liverpool vezetői eredetileg 5 százalékot terveztek –, a Vörösök szurkolóinak tiltakozásai és a Supporters Boarddal folytatott tárgyalások hatására a klub módosította korábbi terveit a 2026/27-es szezontól kezdődő áremelésekről, és csak 3 százalékkal kerülnek majd többe a hazai meccsek belépői.

2026. 05. 07. 20:31
A Liverpool szurkolói elérték, hogy kedvenceik meccsére megfizethető áron jussanak be Fotó: Carl Recine Forrás: Getty Images Europe
– Az elmúlt napokban a szurkolói testületek tiltakozásokat és a tárgyalásokat követően a klub új javaslatot tett, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megtaláljuk a hosszútávú megoldásokat és a jegyárak megfizethetőek maradjanak. Megértjük, hogy a következő szezonban várható jegyáremelés miatti csalódottság egyesek számára továbbra is fennáll, de biztosítani szeretnénk a szurkolókat, hogy folytatjuk a tárgyalásokat a klubbal, és mindent megteszünk, hogy a jövőben más megoldásokat találjunk – olvasható a szurkolók nyilatkozata a közösségi oldalukon.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

