A madridiak játékosa vállalja a következményeket, minden szükséges döntésben együttműködik, amit a jövőben vele kapcsolatban hoznak majd meg.
Valverde megtörte a csendet – mi történt valójában a Real Madrid botrányos edzésén?
Áll a bál a Real Madrid csapatánál, az elmúlt napokban óriási balhékról lehetett hallani a királyi gárda háza táján. A csapat szerdai edzésén Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni kis híján egymásnak esett, az uruguayi középpályás meg is sérült a vita hevében. Valverde szólalt meg először az eset után, a középpályás a közösségi oldalán tett közé egy posztot, amelyben a nehéz és frusztráló szezonjukat okolta a francia csapattársával kialakult incidenssel kapcsolatban.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!