Varga Barnabás olyat tett görög bajnokként, amit még soha

Az AEK Athén 2-1-re legyőzte a Panathinaikoszt a görög labdarúgó-bajnokságban vasárnap, így két fordulóval az idén vége előtt megnyerte a pontvadászatot, miután két legnagyobb riválisa, az Olimpiakosz és a PAOK 1-1-re végzett egymással. Az athéniaknál végig a pályán volt a télen érkezett Varga Barnabás is, akinek találatát a VAR végül elvette. A magyar válogatott csatára a társaival együtt „betört" a meccs utáni sajtótájékoztatóra, ahol előbb kifütyülték Marko Nikolicsot, majd a nevét skandálva éltették az AEK szerb vezetőedzőjét.

Molnár László
2026. 05. 11. 7:22
Varga Barnabás jól teljesített első fél szezonjában az AEK csapatánál, hisz rúgott hat gólt, adott két gólpasszt és bajnok lett Forrás: Instagram.com/aekfc_official
Az a bizonyos bajnoki a szlovén Zavrč ellen:

Nikolics: Ez pályafutásom legboldogabb pillanata

A görög sajtó az AEK Athén győzelmét „történelmi visszatérésként” és „drámai diadalként” jellemzi, miután a csapat az utolsó percekben fordította meg a bajnoki címet érő rangadót. A görög újságírók méltatják a szerb edzőt, amiért 

stabilizálta a védelmet és beépítette az új igazolásokat: például Varga Barnabást és Joao Máriót.

– Megérdemelt győzelmet arattunk, így két fordulóval a szezon vége előtt lettünk bajnokok egy erős bajnokságban. Csodálatos. Természetesen nagyon boldog vagyok. Nyertem már bajnoki címet más országokban is, de ez most a karrierem egyik legboldogabb pillanata. Ezt a napot örökre a szívembe zárom. Nem én fordítottam meg a meccset, hanem a játékosok. Amikor a cserejátékosok gólt szereznek, okosnak tűnik az edző, de ez nem teljesen így van. Tiszteletre méltó erőfeszítés volt mindenkitől, a játékosok megérdemelték a bajnoki címet – fogalmazott Nikolics, majd megérkeztek a játékosai a sajtótájékoztatóra...

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

