Varga Barnabás olyat tett görög bajnokként, amit még soha

Az a bizonyos bajnoki a szlovén Zavrč ellen:

Nikolics: Ez pályafutásom legboldogabb pillanata

A görög sajtó az AEK Athén győzelmét „történelmi visszatérésként” és „drámai diadalként” jellemzi, miután a csapat az utolsó percekben fordította meg a bajnoki címet érő rangadót. A görög újságírók méltatják a szerb edzőt, amiért

stabilizálta a védelmet és beépítette az új igazolásokat: például Varga Barnabást és Joao Máriót.

– Megérdemelt győzelmet arattunk, így két fordulóval a szezon vége előtt lettünk bajnokok egy erős bajnokságban. Csodálatos. Természetesen nagyon boldog vagyok. Nyertem már bajnoki címet más országokban is, de ez most a karrierem egyik legboldogabb pillanata. Ezt a napot örökre a szívembe zárom. Nem én fordítottam meg a meccset, hanem a játékosok. Amikor a cserejátékosok gólt szereznek, okosnak tűnik az edző, de ez nem teljesen így van. Tiszteletre méltó erőfeszítés volt mindenkitől, a játékosok megérdemelték a bajnoki címet – fogalmazott Nikolics, majd megérkeztek a játékosai a sajtótájékoztatóra...