Rendkívüli

Esküt tett Magyarország új kormánya

svédországAlexander Isakvbgraham potterGyökeres Viktorlabdarúgás

Már a svéd vb-keret kihirdetése előtt robbant a bomba – Gyökeres, Isak és Nanasi sorsa is eldőlt

Már egy hónap sincs hátra a labdarúgó-világbajnokságig, és a tornára kijutott válogatottak szövetségi kapitányai sorra jelentik be, hogy milyen keretekkel készülnek a vb-re. Kedden délután a svéd válogatott szakvezetője, Graham Potter is nyilvánosságra hozta a keretét, amelyben egy magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgó kapott helyet: Gyökeres Viktor helye megkérdőjelezhetetlen volt. Sebastian Nanasi és Anton Salétros nem megy a vb-re.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 16:54
Solnában Gyökeres Viktor 88. percben szerzett gólja jelentette a vb-részvételt a svédeknek Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A svédek a vb-sorsolásra nem panaszkodhatnak. Az F csoportba kerültek, ahol Hollandia, Japán és Tunézia szerepel még. Ez azért első ránézésre nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, szóval a svédek akár be is sétálhatnak a legjobb 32 közé.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbudapest

Mindig, minden ugyanaz…

Bayer Zsolt avatarja

Commodus az elmúlt években lényegesen többször járt a karmelitában, mint bármelyikünk. Ott könyörgött a szeretetért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.