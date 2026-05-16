Soron kívüli újból megerősítette az S&P: Romániában baj van
Megerősítette változatlan negatív kilátással Románia hosszú és rövid futamidejű, devizában és hazai valutában denominált szuverén adósságának "BBB mínusz/A-3" szintű besorolását az S&P Global Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntés indoklásában kiemelte: az idei évre összeállított felülvizsgálati menetrendtől eltérő, soron kívüli lépésről van szó, amelyet a romániai kormányválság indokol.
