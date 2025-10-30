A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szövetséges katonai repülőgépeket vezényelt a levegőbe az ukrajnai orosz vadászgépek feltételezett tevékenységére reagálva. A műveletek célja az volt, hogy garantálják a biztonságot az úgynevezett „érzékeny területekkel” határos térségekben – közölte a műveleti parancsnokság az X közösségi oldalon.
Baj van: lengyel vadászgépek szálltak fel Oroszország miatt + videó
A lengyel hadsereg harci készültségbe helyezte saját és szövetséges vadászgépeit, miután feltételezett orosz légitevékenységet észleltek Ukrajna irányából.
Lengyel és szövetséges repülőgépek kezdték meg a bevetést a légterünkben… Két vadászgépet és egy nagy hatótávolságú, korai előrejelző repülőgépet riasztottunk, a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig fokozott készültségbe helyeztük
– áll a közleményben.
A lengyel hadsereg rendszeresen beszámol az ilyen jellegű bevetésekről, amelyek jellemzően egy időben történnek az ukrajnai légiriadókkal. Ezek a műveletek egyébként jelentős költséget jelentenek a lengyel adófizetők számára. A nemzetvédelmi minisztérium hivatalos adatai szerint egy lengyel F–16-os vadászgép egyórás repülése 76–77 ezer zlotyba kerül (ez nagyjából 21 ezer dollár) – írja a Life.ru.
A tegnap esti támadássorozat az elmúlt hetek egyik legintenzívebbje volt: körülbelül kétszáz robbanásról és becsapódásról érkezett jelentés Ukrajna legalább 15 régiójából.
A legsúlyosabban Zaporizzsja, Vinnicja, Hmelnickij, Lviv, Ivano-Frankivszk, Odessza, Csernyihiv és Szumi megyék érintettek. Négy hőerőművet és egy titkos bunkert – amely az ukrán fegyveres erők tisztjeinek adott otthont – „megtorló csapások” értek.
Borítókép: F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)
