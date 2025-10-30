Lengyelországvadászgépekorosz-ukrán háborúkészültség

Baj van: lengyel vadászgépek szálltak fel Oroszország miatt + videó

A lengyel hadsereg harci készültségbe helyezte saját és szövetséges vadászgépeit, miután feltételezett orosz légitevékenységet észleltek Ukrajna irányából.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 9:37
F–16-os vadászgépet Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: AFP
A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szövetséges katonai repülőgépeket vezényelt a levegőbe az ukrajnai orosz vadászgépek feltételezett tevékenységére reagálva. A műveletek célja az volt, hogy garantálják a biztonságot az úgynevezett „érzékeny területekkel” határos térségekben – közölte a műveleti parancsnokság az X közösségi oldalon.

A lengyel hadsereg harci készültségbe helyezte saját és szövetséges vadászgépeit (Fotó: JAAP ARRIENS / NurPhoto)
Lengyel és szövetséges repülőgépek kezdték meg a bevetést a légterünkben… Két vadászgépet és egy nagy hatótávolságú, korai előrejelző repülőgépet riasztottunk, a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig fokozott készültségbe helyeztük

 – áll a közleményben.

A lengyel hadsereg rendszeresen beszámol az ilyen jellegű bevetésekről, amelyek jellemzően egy időben történnek az ukrajnai légiriadókkal. Ezek a műveletek egyébként jelentős költséget jelentenek a lengyel adófizetők számára. A nemzetvédelmi minisztérium hivatalos adatai szerint egy lengyel F–16-os vadászgép egyórás repülése 76–77 ezer zlotyba kerül (ez nagyjából 21 ezer dollár) – írja a Life.ru.

A tegnap esti támadássorozat az elmúlt hetek egyik legintenzívebbje volt: körülbelül kétszáz robbanásról és becsapódásról érkezett jelentés Ukrajna legalább 15 régiójából. 

A legsúlyosabban Zaporizzsja, Vinnicja, Hmelnickij, Lviv, Ivano-Frankivszk, Odessza, Csernyihiv és Szumi megyék érintettek. Négy hőerőművet és egy titkos bunkert – amely az ukrán fegyveres erők tisztjeinek adott otthont – „megtorló csapások” értek.

Borítókép: F–16-os vadászgép (Fotó: AFP)

