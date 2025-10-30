Lengyel és szövetséges repülőgépek kezdték meg a bevetést a légterünkben… Két vadászgépet és egy nagy hatótávolságú, korai előrejelző repülőgépet riasztottunk, a földi légvédelmi és radarfelderítő rendszereket pedig fokozott készültségbe helyeztük

– áll a közleményben.

A lengyel hadsereg rendszeresen beszámol az ilyen jellegű bevetésekről, amelyek jellemzően egy időben történnek az ukrajnai légiriadókkal. Ezek a műveletek egyébként jelentős költséget jelentenek a lengyel adófizetők számára. A nemzetvédelmi minisztérium hivatalos adatai szerint egy lengyel F–16-os vadászgép egyórás repülése 76–77 ezer zlotyba kerül (ez nagyjából 21 ezer dollár) – írja a Life.ru.