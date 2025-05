Késett a busz vagy a vonat? Így kérheti a kártérítést

Más új funkciók is érkeznek

Az alkalmazás – amelyet eddig több mint 50 ezren töltöttek le – ezen túl is bővült új funkciókkal és a jövőben még több hasznos funkció is bekerül a rendszerbe. Az új alkalmazás bevezetése mellett a korábbi applikáció is elérhető és használható marad – ismertette Hegyi Zsolt. A MÁV-Csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán részletezte: a MÁV+ induláskor gyors bérletvásárlást tett lehetővé az utasok számára. Most pedig megérkezett az első nagyobb frissítés: így már elérhető a jegyvásárlás funkció is.

Sőt, most először Magyarországon, a kombinált menetjegy vásárlás is

– hangsúlyozta. Az alkalmazás megtervezi az utazást az induló és a célállomás között, és egyben adja ki a jegyet akkor is, ha az utas vonatot és buszt is igénybe vesz. Az applikáció tehát átszállás esetén is egyben kezeli az utazást, kényelmesen és egyszerűen – magyarázta Hegyi Zsolt. A jegy digitálisan bemutatható az applikációban de igény szerint egyben és külön-külön is nyomtatható lesz, tehát mostantól a buszjegy is kinyomtatható – tette hozzá.

A vezérigazgató ígérete szerint az új MÁV+ alkalmazás a jövő évre nemcsak utoléri, de le is hagyja a korábbi MÁV alkalmazást.

A későbbiekben pedig még több hasznos új funkcióval bővül majd az alkalmazás, mint a városi termékek vagy a nemzetközi ajánlatok áttekintése és megvásárlása, illetve nyáron érkezik a klímás járatokkal való útvonaltervezést segítő funkció is.