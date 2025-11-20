Kocsis Máté szerint a baloldal most Tisza néven indul + videó

Az a párt, amelyiknek baloldaliak a szakértői, az a párt, amelyiknek baloldali a programja, az a párt, amelynek baloldaliak a jelöltjei, az egy baloldali párt – jelentette ki Facebook-videójában Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője szerint teljesen mindegy, hogyan alakult át a magyar baloldal az elmúlt 15 évben, milyen néven működtek, baloldali programjuk volt, és ez így van most is, amikor aktuálisan Tiszának hívják őket.