FranciaországUkrajnaEurópai Unió

Franciaország katonái Ukrajnába indulhatnak, itt a dátum

A nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt Pierre Schiele arról beszélt, hogy a francia haderő készen áll. Franciaország egy Ukrajnába küldendő 2026-os békefenntartó misszió lehetőségét vizsgálja.

Magyar Nemzet
2025. 10. 25. 10:52
Fotó: FREDERIC DIDES Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Franciaország készen áll egy esetleges 2026-os misszióra. A nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt Pierre Schiele tábornok arról beszélt, hogy Franciaország szárazföldi erői készek csapatokat küldeni Ukrajnába – írja az Origo

Franciaország készen áll katonákat küldeni Ukrajnába
Franciaország készen áll katonákat küldeni Ukrajnába 
(Fotó: VERONIQUE TOURNIER / Hans Lucas)

A 24TV cikke szerint a tábornok a bizottság kérdései kapcsán megerősítette, hogy a hadsereg készen áll egy békefenntartó misszióra. 

Készen állunk szárazföldi erőket telepíteni a biztonsági garanciák keretein belül, ha ez Ukrajna érdekében szükségessé válik

– fogalmazott a tábornok a bizottság előtt. 

Schiele megjegyezte, hogy a hadsereg három riasztási szintre képes reagálni, beleértve egy kontingens esetleges ukrajnai telepítését. Megemlített egy „országos vészhelyzeti szintet” 7000 katonával, akik öt napon belül készen állnak a bevetésre, kifejezetten „nemzeti szuverén küldetésekre”, valamint a NATO Szövetséges Gyorsreagálású Erőinek (ARF) szolgálatára.

A hírek szerint Franciaország hónapok óta komolyként értékeli az „orosz fenyegetést” nemzeti, európai és nemzetközi szinten, mind a frontvonalakon, mind az információs térben.

A francia fegyveres erők korábbi vezérkari főnöke, Thierry Burkhardt júliusban megjegyezte, hogy a Kreml Franciaországot tekinti egyik kiemelt célpontjának. Utódja, Fabien Mandon szintén bírálta Oroszországot, hangsúlyozva a francia hadsereg újrafegyverzésének szükségességét.

A hajlandók koalíciója tehát nem csak Oroszország további szankcionálásra, de a katonák küldésére is készen áll. 

Borítókép: A francia hadsereg egy gyakorlaton (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij vadászrepülőbe szállt + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkislány

Ami elég hosszú ideje tart...

Bayer Zsolt avatarja

Meya Åberg, gyere ide hozzánk. Itt nem fognak megerőszakolni fekete barbárok!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu