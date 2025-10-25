Franciaország katonái Ukrajnába indulhatnak, itt a dátum

Franciaország készen áll egy esetleges 2026-os misszióra. A nemzetgyűlés védelmi bizottsága előtt Pierre Schiele tábornok arról beszélt, hogy Franciaország szárazföldi erői készek csapatokat küldeni Ukrajnába – írja az Origo.

Franciaország készen áll katonákat küldeni Ukrajnába

(Fotó: VERONIQUE TOURNIER / Hans Lucas)

A 24TV cikke szerint a tábornok a bizottság kérdései kapcsán megerősítette, hogy a hadsereg készen áll egy békefenntartó misszióra.

Készen állunk szárazföldi erőket telepíteni a biztonsági garanciák keretein belül, ha ez Ukrajna érdekében szükségessé válik

– fogalmazott a tábornok a bizottság előtt.