Ukrajnában a legnagyobb maffia az állam

Egyszerre undorító és ijesztő egy súlyos fájdalomtól szenvedő társadalom számára, hogy egy rohadt rendszer belsőségeit kell néznie, amely rendszernek ráadásul érte kellene dolgoznia

– írja a szerző.

Az újságíró szerint ezek után nem lehet meglepő, ha „európát irritálni fogja” az ügy, hiszen a kontinens négy éve folyamatosan megszavazza a pénzügyi támogatásokat, az ukrán vezetés azonban „megpróbálja megragadni Istent a szakállánál fogva” és eközben „hasznot húz a polgárok szenvedéséből”. A legrémisztőbb a szerző szerint az, hogy ki tudja, hol van még a vége.

Ukrajnában virágzik a maffia

Való igaz, hogy az emberek többsége maximum a kilencvenes évekből emlékszik hasonló leírásokra, mint amiket a nyomozó hatóságok az elmúlt napokban nyilvánosságra hoztak. Becenevek egész sora, pénzmosásra fenntartott cégháló, suttogott összegek és furcsa véletlenek. A botrány Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársától, Timur Mindicstől indult, azonban a felsejlő hálózat és az elnökig nyúló szálak lényegében megmutatják: Ukrajnában a legnagyobb maffiaszervezet – jelenleg úgy fest – az állam maga.