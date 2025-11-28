Ukrajnaukrajnai korrupcióZelenszkij

Ukrajnában a legnagyobb maffia az állam

Elképesztő korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát, amelynek szálai egészen a kormányzatig és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökig érnek. Az ukrán Nemzeti Antikorrupciós Hivatal (NABU) folyamatosan hozza nyilvánosságra az újabb és újabb részleteket.

Magyar Nemzet
2025. 11. 28. 15:00
Fotó: SERGEI SUPINSKY Forrás: AFP
 Becenevek, cégek, elsuttogott összegek és millió dollárok tarkítják az ország eddigi legnagyobb korrupciós ügyét. 

Ukrajnában a kormányzatig érnek a friss korrupciós botrány szálai
Fotó: SERGEI SUPINSKY / AFP

A ZN hasábjain Inna Vedernyikova, a portál belpolitikai szerkesztője kemény hangú cikkben foglalta össze a friss korrupciós botrány legújabb részleteit és azt is ami mögötte van. A szerző cikkében hangsúlyozza: nehéz azt látni, hogy az orosz telegram csatornákon ünnepelnek. Vedernyikova szerint a háború borzalmai mellett az utolsó dolog, amire az ukránoknak szükségük volt, az ez a korrupciós botrány

Egyszerre undorító és ijesztő egy súlyos fájdalomtól szenvedő társadalom számára, hogy egy rohadt rendszer belsőségeit kell néznie, amely rendszernek ráadásul érte kellene dolgoznia

– írja a szerző. 

Az újságíró szerint ezek után nem lehet meglepő, ha „európát irritálni fogja” az ügy, hiszen a kontinens négy éve folyamatosan megszavazza a pénzügyi támogatásokat, az ukrán vezetés azonban „megpróbálja megragadni Istent a szakállánál fogva” és eközben „hasznot húz a polgárok szenvedéséből”. A legrémisztőbb a szerző szerint az, hogy ki tudja, hol van még a vége. 

Ukrajnában virágzik a maffia 

Való igaz, hogy az emberek többsége maximum a kilencvenes évekből emlékszik hasonló leírásokra, mint amiket a nyomozó hatóságok az elmúlt napokban nyilvánosságra hoztak. Becenevek egész sora, pénzmosásra fenntartott cégháló, suttogott összegek és furcsa véletlenek. A botrány Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közeli üzlettársától, Timur Mindicstől indult, azonban a felsejlő hálózat és az elnökig nyúló szálak lényegében megmutatják: Ukrajnában a legnagyobb maffiaszervezet – jelenleg úgy fest – az állam maga. 

A Mindics-felvételekből készült leiratok szerint ugyanis több kormánytag is érintett lehet. 

A friss felvételeken Ihor Mironjuk ( becenevén „Rakéta”), az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója – aki egyébként átesett az SBU különleges ellenőrzésén – és Dmitro Basov („Tenor”) , az Energoatom biztonsági ügyvezető igazgatója beszélget arról, hogy milyen módon szedték ki a pénzt az Energoatomnak beszállító vállalatokból. A nyomozás szerint csak az operatív megfigyelés során százmillió dollár áramlott át a háttérirodán. 

Egy másik felvételen Mindics ( más néven „Carlson” ) a „mosoda” könyvelőjének, Alexander Zukermannak ( „Sugarman” ) a fülébe súgja , hogy mekkora összegeket kellene adni „Che Guevarának” (Csernisovnak ) egy bizonyos építkezés folytatásához.

Jól láthatóan tehát egy jól szervezett és jó politikai kapcsolatokkal rendelkező hálózatot látunk itt működés közben, azonban a szálak feltehetőleg a legmagasabb polcig érnek. 

Zelenszkijnek van mitől félni 

Nagy kérdés, hogy az ezerórányi nyomozati felvétel mit fog még kideríteni. Annyi azonban bizonyos, hogy már több minisztert is kapcsolatba hoztak Mindiccsel, köztük a védelmi minisztert, Rusztem Umerovot is. A politikai vonalat látszik megerősíteni, hogy az ügy kapcsán felmentették az energiaügyi minisztert, Herman Haluscsenkot. 

Ami azonban még ennél is beszédesebb, hogy Mindics még a házkutatások előtt elhagyta az országot és Izraelbe menekült.  

Sokak szerint ez arra utal, hogy Mindics befolyása valóban Zelenszkij köréig ért, és még azelőtt leadták neki a drótot, mielőtt bevihették volna. Nem véletlen, hogy az ukrán legfelsőbb bíróság megelőző intézkedéseket fontolgat a fogvatartottakkal szemben. A vádlottakat egyenként küldik előzetes letartóztatásba, 25 és 120 millió hrivnya közötti óvadék ellenében.

Zelenszkijnek azonban a ZN szerkesztője szerint van mitől tartania, hiszen Mindicset nem valószínű, hogy kiadják Ukrajnának, azonban az Egyesült Államokkal már lehet, hogy más lesz a helyzet. Az FBI (Szövetségi Nyomozóiroda) pedig a pletykák szerint már aktívan nyomoz az ukrajnai kormányzatnak juttatott pénzek ügyében. Mindicsnek pedig úgy fest, lenne miről beszélni.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

