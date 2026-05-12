Elképesztő: tálibokat visz Brüsszelbe az Európai Bizottság

Hiába hallgatott hetekig Brüsszel, most már hivatalos: az Európai Bizottság tárgyalásokat készít elő az afgán tálib vezetéssel. A politikailag rendkívül kényes egyeztetésekre akár már a következő hetekben sor kerülhet az uniós fővárosban.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 8:03
Uniós zászlók a brüsszeli európai negyedben (Fotó: MTI)
A bejelentés többhetes brüsszeli hallgatásnak vetett véget azzal kapcsolatban, hogy a nyár előtt egy tálib delegáció érkezhet a belga fővárosba Svédország és az Európai Bizottság meghívására, hogy az Afganisztánba történő visszaküldésekről tárgyaljanak.

Az Európai Bizottság szóvivője hétfőn az Euractivnak azt mondta: 

a migrációért felelős főigazgatóság, a DG HOME a svéd igazságügyi minisztériummal közösen dolgozik egy „lehetséges technikai egyeztetés” előkészítésén afgán tisztviselőkkel Brüsszelben.

A Bizottság eddig nem erősítette meg, hogy valóban készülnek ilyen tárgyalások. A mostani nyilatkozat ugyanakkor első alkalommal ismeri el hivatalosan azt is, hogy Svédország aktív szerepet játszik egy esetleges tálib delegáció brüsszeli látogatásának megszervezésében.

A szóvivő nem közölte, hogy a meghívókat már elküldték-e. Uniós tisztviselők azonban korábban, áprilisban azt mondták az Euractivnak, hogy a meghívók kiküldése hamarosan várható, és a találkozót akár már jövő hónapban megtarthatják.

Johan Forssell svéd migrációs miniszter már a múlt hónapban megerősítette, hogy Stockholm támogatja a tárgyalások előkészítését.

Az Európai Bizottság korábban már elismerte, hogy technikai szintű kapcsolatban áll a tálib vezetéssel a kitoloncolások ügyében. Ennek része volt egy januári kabuli látogatás is, amelyen uniós és belga tisztviselők vettek részt.

A tervezett brüsszeli tárgyalások kizárólag technikai jellegűek lesznek, politikai képviselet nélkül, hogy elkerüljék annak benyomását, hogy az Európai Unió diplomáciailag elismeri Afganisztán jelenlegi tálib vezetését.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
