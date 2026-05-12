Elképesztő: tálibokat visz Brüsszelbe az Európai Bizottság

A bejelentés többhetes brüsszeli hallgatásnak vetett véget azzal kapcsolatban, hogy a nyár előtt egy tálib delegáció érkezhet a belga fővárosba Svédország és az Európai Bizottság meghívására, hogy az Afganisztánba történő visszaküldésekről tárgyaljanak.

Az Európai Bizottság szóvivője hétfőn az Euractivnak azt mondta:

a migrációért felelős főigazgatóság, a DG HOME a svéd igazságügyi minisztériummal közösen dolgozik egy „lehetséges technikai egyeztetés” előkészítésén afgán tisztviselőkkel Brüsszelben.

A Bizottság eddig nem erősítette meg, hogy valóban készülnek ilyen tárgyalások. A mostani nyilatkozat ugyanakkor első alkalommal ismeri el hivatalosan azt is, hogy Svédország aktív szerepet játszik egy esetleges tálib delegáció brüsszeli látogatásának megszervezésében.