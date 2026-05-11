Egyre duzzad az Ursula von der Leyen körüli botrány

Az Ellenőrző Számvevőszék tíz tagállamban (Ausztria, Bulgária, Észtország, Franciaország, Németország, Lettország, Málta, Hollandia, Románia és Spanyolország) végzett mintavizsgálata alapján megállapította, hogy ez a rendszer „jelentős hiányosságokat” okoz a nyomon követhetőségben és az átláthatóságban.

Ivana Maletic, a jelentésért felelős ECA-tag egyenesen úgy fogalmazott: „Az uniós polgároknak joguk van tudni, hogy ki kapja a közpénzeket, és mire fordítják azokat valójában.” Maletic szerint a jelenlegi gyakorlat alááshatja a közpénzekbe vetett bizalmat.

Zajaczkowska-Hernik bejegyzése kiemeli, hogy a lengyel Nemzeti Helyreállítási Terv (KPO) egyelőre nem szerepel a vizsgálatban, ám „félelmetes belegondolni”, mit mutatna egy hasonló ellenőrzés a jelenlegi lengyel kormány (Donald Tusk) alatt.

A politikus szerint a mechanizmus „nyilvánvalóan teret ad a hatalmas csalásoknak és visszaéléseknek”, és ezt követően Von der Leyen korábbi ügyeire (Pfizergate, választási beavatkozások, Mercosur-szerződés) utalva követelte a bizottság elnökének és teljes testületének lemondását. „Ez a bizottság már régóta a botrányok, a szerződések megsértésének és a jogállamiság megsértésének fészke” – írta.

A blog szerint az ügy nem előzmények nélküli.

Az ECA korábban több jelentésben is kritizálta az RRF teljesítményalapú modelljét, a kettős finanszírozás kockázatát és az ellenőrzési hiányosságokat. A mostani jelentés éppen akkor látott napvilágot, amikor az EU a következő hétéves költségvetésről tárgyal, és több intézmény is az RRF-modellt kívánná alapul venni a jövőbeli eszközöknél.

Brüsszeli források szerint a bizottság vitatja az ECA egyes megállapításait, és hangsúlyozza, hogy a mérföldkő-alapú rendszer gyorsította a források kifizetését, és hozzájárult a gazdasági helyreállításhoz. Ugyanakkor elismerik, hogy a nyomon követhetőség javítása szükséges.

Zajaczkowska-Hernik posztja azonban rámutat egy mélyebb, politikai problémára: miközben az uniós intézmények folyamatosan a jogállamiságról és átláthatóságról prédikálnak, saját legnagyobb pénzügyi programjukban éppen ezek a szempontok szenvednek csorbát. Az ügy várhatóan tovább élezheti a feszültségeket az Európai Parlamentben, különösen a konzervatív és euroszkeptikus frakciók és a néppárti–liberális–baloldali nagykoalíció között – összegzett a Tűzfalcsoport.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)