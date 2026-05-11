Betelt a pohár: a svédek elsöprő többsége támogatja az állampolgárság szigorítását

A svéd kabinet azzal indokolja a lépést, hogy az ország egyre komolyabb integrációs problémákkal, növekvő bűnözéssel és a társadalmi kohézió gyengülésével szembesül. Az elmúlt években különösen a migrációval összefüggő közbiztonsági kérdések kerültek a politikai viták középpontjába.
A svéd kormány bekeményít
A svéd irányváltás egész Európában figyelmet keltett. Több országban is úgy látják, hogy hasonló kihívásokkal kell szembenézni, ezért sokan kiemelt érdeklődéssel követik Stockholm szigorító intézkedéseit.
A jobboldali koalíciós kormány, amelyet a Svéd Demokraták támogatnak, 2022-ben került hatalomra azzal az ígérettel, hogy szigorúbban lép fel a bevándorlás és a bűnözés ellen.
Ha nem vesszük kézbe ezt az árnyéktársadalmat, akkor megerősödik és bebetonozódik
– mondta korábban Johan Forssell migrációs miniszter egy sajtótájékoztatón.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!