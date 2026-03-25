Jelentési kötelezettség és biometrikus adatgyűjtés: keményít a svéd kormány a migrációs szabályokon

Az új törvény hat hatóság – köztük a Svéd Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Svéd Társadalombiztosítási Ügynökség és a Svéd Adóhatóság – számára tenné kötelezővé, hogy jelentsék a rendőrségnek azokat a bevándorlókat, akikről úgy vélik, hogy illegálisan tartózkodnak az országban.

Észszerűtlen az a helyzet, amikor egy hatóság olyan információval rendelkezik, amelyre a Svéd Migrációs Ügynökségnek vagy a rendőrségnek szüksége van a kiutasítási döntések végrehajtásához, de a jelenlegi titoktartási szabályok miatt nem oszthatja meg azt a végrehajtó hatóságokkal

– mondta Ingemar Kihlstrom, a kormánykoalíció partnerének, a Kereszténydemokratáknak a migrációs politikai szóvivője.

Az, hogy a hatóságoknak kötelező lenne jelenteniük az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókat, vitát váltott ki, és a törvényt Svédországban „besúgótörvényként” emlegetik.