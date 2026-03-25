Jelentési kötelezettség és biometrikus adatgyűjtés: keményít a svéd kormány a migrációs szabályokon
A svéd kormány előrelépett egy olyan törvényjavaslattal, amely kötelezné a hatóságokat az illegálisan az országban tartózkodó bevándorlók rendőrségi jelentésére. A kabinet szerint az intézkedés az úgynevezett árnyéktársadalom felszámolását szolgálja, amely több mint százezer embert érinthet, ugyanakkor a javaslat komoly kritikákat váltott ki, több szakszervezet is ellenzi. A törvény elfogadása esetén július közepén léphet hatályba.
A jobboldali koalíciós kormány, amelyet a Svéd Demokraták támogatnak, 2022-ben került hatalomra azzal az ígérettel, hogy szigorúbban lép fel a bevándorlás és a bűnözés ellen.
A kormány a szeptemberi parlamenti választások előtt több területen is gyors ütemben kíván keresztülvinni egy sor reformot. A kormány szerint több mint százezer ember élhet Svédországban megfelelő dokumentumok nélkül, amit „árnyéktársadalomnak” nevezett.
Ha nem vesszük kézbe ezt az árnyéktársadalmat, akkor megerősödik és bebetonozódik
– mondta Johan Forssell migrációs miniszter egy sajtótájékoztatón.
Az új törvény hat hatóság – köztük a Svéd Állami Foglalkoztatási Szolgálat, a Svéd Társadalombiztosítási Ügynökség és a Svéd Adóhatóság – számára tenné kötelezővé, hogy jelentsék a rendőrségnek azokat a bevándorlókat, akikről úgy vélik, hogy illegálisan tartózkodnak az országban.
Észszerűtlen az a helyzet, amikor egy hatóság olyan információval rendelkezik, amelyre a Svéd Migrációs Ügynökségnek vagy a rendőrségnek szüksége van a kiutasítási döntések végrehajtásához, de a jelenlegi titoktartási szabályok miatt nem oszthatja meg azt a végrehajtó hatóságokkal
– mondta Ingemar Kihlstrom, a kormánykoalíció partnerének, a Kereszténydemokratáknak a migrációs politikai szóvivője.
Az, hogy a hatóságoknak kötelező lenne jelenteniük az okmányokkal nem rendelkező bevándorlókat, vitát váltott ki, és a törvényt Svédországban „besúgótörvényként” emlegetik.
Több szakszervezet tiltakozott, és egyes, eredetileg érintett ágazatok végül mentességet kaptak.
A kormány és a Svéd Demokraták egyetértenek abban, hogy az egészségügy, az iskolák, a szociális szolgáltatások és a könyvtárak mentesüljenek az információszolgáltatási kötelezettség alól
– mondta Kihlstrom.
Az Akademikerförbundet SSR, amely az érintett hatóságok dolgozóit képviseli, úgy véli, hogy a törvényjavaslat visszaütne.
„A kormány az árnyéktársadalom felszámolását tűzte ki célul, de fennáll a veszélye, hogy éppen az ellenkező hatást éri el. A javaslat egy nagyobb árnyéktársadalmat hozhat létre, ahol az emberek a feljelentéstől való félelem miatt kerülik a kapcsolatot a hatóságokkal” – mondta közleményében Heike Erkers, a szakszervezet elnöke.
Az intézkedést több más javaslattal együtt terjesztették elő, például a migránsok biometrikus adatainak fokozott gyűjtésével, amelyek célja a kitoloncolások számának növelése. Amennyiben a parlament elfogadja, a változtatások július 13-án lépnek hatályba.
Borítókép: A svéd rendőrség illegális migránsokat állít elő Malmőben (Fotó: AFP)
