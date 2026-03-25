Őrizetbe vették a londoni antiszemita támadás feltételezett elkövetőit

A biztonsági kamerák rögzítették, ahogy a maszkot viselő tettesek éghető folyadékkal leöntik, majd felgyújtják a négy mentőautót. A járművek teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk károkat okoztak a környező épületekben.

A brit kormány négy új mentőautót adományozott a felgyújtott négy mentő pótlására a londoni zsidó szervezetnek. A Scotland Yard egyelőre nem nyilvánította terrorcselekménynek a gyújtogatást, a jelenleg érvényes hivatalos rendőrségi tájékoztatás antiszemita indíttatású támadásként határozza meg a bűncselekményt. A rendőrség ugyanakkor közölte azt is, hogy az incidens körülményei miatt a vizsgálat irányítását átvette az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL).

A szerdai tájékoztatás szerint a két feltételezett elkövetőt is a CTPL nyomozói vették őrizetbe Londonban.

March 23, 2026

A 45 és a 47 éves férfit életveszély okozásának szándékával elkövetett gyújtogatással vádolják, és mindkettőjük otthonában házkutatás kezdődött. Helen Flanagan, a CTPL főparancsnoka a tájékoztatáshoz fűzött nyilatkozatában fontos áttörésnek minősítette az őrizetbevételeket, de hangsúlyozta: a biztonsági kamerák felvételei alapján a gyújtogatásban legalább három ember vett részt, és folytatódik a nyomozás a bűncselekmény összes elkövetőjének felkutatására és őrizetbevételére.

Iszlamista szervezet áll a háttérben

Mark Rawley, a Scotland Yard főparancsnoka a háromszázezres lélekszámú brit zsidó lakosság polgári védelmére és az antiszemita támadások nyilvántartására alakult szervezet, a Community Security Trust (CST) hétfő esti éves rendezvényén felszólalva úgy fogalmazott: egyelőre korai lenne közvetlenül Irán számlájára írni a gyújtogatást, de a londoni rendőrség vizsgálja egy olyan iszlamista csoport felelősségét, amely gyaníthatóan kötődik a teheráni rezsimhez.

Kedden a Harakat Asab al-Jamin al-Iszlamija (az Igaz Emberek Társaságának Iszlám Mozgalma) nevű, iráni bázisú iszlamista szervezet bejelentette, hogy a tagjai gyújtották fel a londoni zsidó szervezet mentőautóit.

A csoport a Telegramon videófelvételt is közzétett a gyújtogatásos támadásról, jóllehet a felvétel hitelességét hivatalos források egyelőre nem erősítették meg. A CST rendezvényén elmondott beszédében a Scotland Yard főparancsnoka elmondta: a brit elhárító szolgálatok az elmúlt időszakban húsz olyan nagy-britanniai merényletkísérletet hiúsítottak meg, amelyeket az iráni állam kezdeményezett.