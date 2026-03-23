Nagy-BritanniaLondonantiszemita támadásantiszemitizmus

A londoni antiszemita támadás ellen tüntetnek

Újabb politikai botrány elé néz Nagy-Britannia, miután Londonban több Hatzola mentőautót is felgyújtottak ismeretlenek. Az antiszemita indíttatású támadás után már most tüntetnek a brit fővárosban, ahol a zsidó közösségek egy része úgy érzi, a kormány közel sem tesz eleget védelmükben.

Magyar Nemzet
2026. 03. 23. 22:28
Fotó: TOBY MELVILLE Forrás: POOL
Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Londonban ismeretlenek több Hatzola mentőautót is felgyújtottak az éjszaka során. A támadás egyértelműen antiszemita indíttatású volt, és akár egy komoly politikai lavinát is elindíthat – írja a Sky News

Keir Starmer brit miniszterelnök fogadta a zsidó szervezetek vezetőit az antiszemita támadás után, azonban sokak szerint ez kevés
Keir Starmer brit miniszterelnök fogadta a zsidó szervezetek vezetőit az antiszemita támadás után, azonban sokak szerint ez kevés 
Fotó: TOBY MELVILLE / POOL

A Hatzola nevet több, sürgősségi orvosi ellátást biztosító önkéntes zsidó szervezet is használja, amelyek általában azokban a nagyvárosokban aktívak, ahol nagy számban élnek zsidó közösségek. 

Az éjszaka folyamán London Golders Green kerületrészében három ismeretlen négy, Hatzola szervezethez tartozó mentőautót gyújtott fel. 

A három gyanúsított ellen jelenleg is hajtóvadászat folyik, a rendőrség pedig vizsgálja a térfigyelő kamera felvételeit, amelyek azt a pillanatot mutatják, amikor az egyik mentőautót felgyújtják az ismeretlenek. A rendőrség közlése szerint a felvételen három csuklyás alak látható, akik folyadékot öntenek a mentőautókra, majd felgyújtják azokat. 

A rendőrség egyúttal közölte, hogy mindenképp kivizsgálják azt a csoportot, ami a támadást magára vállalta a közösségi médiában. A Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) nevű csoport az iráni háború kezdete óta van jelen, a név pedig hasonlít az Iránnal szövetséges iraki milíciák névére, amelyek közül néhányat az Egyesült Államok már terrorszervezetnek nyilvánított.

Az elmúlt hetekben a csoport vállalta a felelősséget európai zsidó intézmények elleni támadásokért, többek között Rotterdamban, Amszterdamban és Liége-ben. Bár a támadást egyelőre nem nyilvánították terrorcselekménynek, a nyomozást a rendőrség terrorelhárítási osztálya vezeti. 

Az incidens azonban érezhetően politikai felfordulást okozott. Habár a brit miniszterelnök Keir Starmer az incidens után szinte azonnal találkozott a zsidó közösségek vezető tagjaival és a Hatzola képviselőivel, valamint támogatásukról biztosította őket, azonban sokak szerint ez bőven nem elég. A brit kormány állítása szerint mindent megtesz a gyűlölet-bűncselekmények visszaszorítása ellen, azonban a számok egyértelműen romló helyzetről tanúskodnak. 

Golders Greenben időközben elkezdtek gyülekezni a tüntetők, akik gyűlölet megállításáért és a kormány keményebb fellépéséért tüntetnek. A tüntetők többször is azt skandálták: „szégyen Starmer!”.

A brit munkáspárti kormányt már többször is éles kritika érte, miután a bevándorlás növekedésével párhuzamosan az antiszemitizmus is megerősödött az országban. Emellett többen is aggodalmukat fejezték ki az iszlám politikai térnyerése miatt is. Yossi Pincus, önkéntes vezető mentős és a támadás célpontjává vált északnyugat-londoni Hatzola szervezet bejegyzett vezetője azt mondta, hogy az antiszemitizmus „országos szinten jelenlévő probléma”, amely egyre növekszik és amellyel a kormánynak foglalkoznia kéne. 

Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője szintén arról beszélt, hogy szerinte „a zsidó emberek nem szavakat, hanem tetteket akarnak látni”.

A londoni rendőrség egyébként létrehozott egy online portált, ahol bárki megoszthatja a birtokában lévő videofelvételeket, amelyeken látható, hogy mi történt „az incidens előtt, alatt vagy után”, ezzel is segítve a nyomozást. 

Borítókép: Keir Starmer brit miniszterelnök fogadja a zsidó szervezetek vezetőit a támadás után (Fotó: AFP)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu