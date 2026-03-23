A londoni antiszemita támadás ellen tüntetnek

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Londonban ismeretlenek több Hatzola mentőautót is felgyújtottak az éjszaka során. A támadás egyértelműen antiszemita indíttatású volt, és akár egy komoly politikai lavinát is elindíthat – írja a Sky News.

Keir Starmer brit miniszterelnök fogadta a zsidó szervezetek vezetőit az antiszemita támadás után, azonban sokak szerint ez kevés

A Hatzola nevet több, sürgősségi orvosi ellátást biztosító önkéntes zsidó szervezet is használja, amelyek általában azokban a nagyvárosokban aktívak, ahol nagy számban élnek zsidó közösségek.

Az éjszaka folyamán London Golders Green kerületrészében három ismeretlen négy, Hatzola szervezethez tartozó mentőautót gyújtott fel.

A három gyanúsított ellen jelenleg is hajtóvadászat folyik, a rendőrség pedig vizsgálja a térfigyelő kamera felvételeit, amelyek azt a pillanatot mutatják, amikor az egyik mentőautót felgyújtják az ismeretlenek. A rendőrség közlése szerint a felvételen három csuklyás alak látható, akik folyadékot öntenek a mentőautókra, majd felgyújtják azokat.

A rendőrség egyúttal közölte, hogy mindenképp kivizsgálják azt a csoportot, ami a támadást magára vállalta a közösségi médiában. A Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) nevű csoport az iráni háború kezdete óta van jelen, a név pedig hasonlít az Iránnal szövetséges iraki milíciák névére, amelyek közül néhányat az Egyesült Államok már terrorszervezetnek nyilvánított.