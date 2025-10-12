  • Magyar Nemzet
  • A radikális iszlám stratégiája a beépülés, ami hatalmas veszélyt jelent Európára
A radikális iszlám stratégiája a beépülés, ami hatalmas veszélyt jelent Európára

Omar Haijawi-Pirchner, az osztrák Biztonsági és Hírszerzési Igazgatóság vezetője szeptemberben váratlanul bejelentette, hogy év végével lemond tisztségéről – „magánokokból”, ahogyan azt közölték. Alig néhány héttel később egy komoly botrány rázta meg a szervezetet: egy alkalmazott állítólag titkos információkat adott át a szélsőséges Muszlim Testvériségnek. Szakértők arra figyelmeztetnek: a radikális iszlám szervezetek beépülése az állami biztonsági szervekbe hatalmas kockázatot jelent a nemzeti és az európai biztonságra nézve.

Magyar Nemzet
2025. 10. 12. 13:59
Illusztráció Fotó: PAUL ZINKEN Forrás: DPA
A leleplezett alkalmazottat a radikális muszlim szervezet, a Muszlim Testvériség kémjeként azonosították, felfüggesztették és feljelentették. Sajtóinformációk szerint az érintett egyiptomi származású. Rajta keresztül titkos információk jutottak el a testvériséghez. Hetekig figyelték, majd egy alkotmányellenes csoporttal való találkozás után végül elfogták. Az osztrák belügyminisztérium ebben az esetben igyekezett megnyugtatni az embereket, pedig a radikális iszlám térnyerése veszélyes – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. 

06 June 2025, Berlin: The upper floor of the Khadija Mosque is decorated with the words "Eid Mubarak" (Feast of Sacrifice - congratulations) as two women walk past. The women were praying here shortly before the Muslim festival of Eid al-Adha. The Feast of Sacrifice is the most important festival in Islam. It commemorates Abraham's willingness to sacrifice his son at God's command. Photo: Annette Riedl/dpa (Photo by Annette Riedl / dpa Picture-Alliance via AFP) A radikális iszlám stratégiája a beépülés, ami hatalmas veszélyt jelent Európára
A radikális iszlám stratégiája a beépülés, ami hatalmas veszélyt jelent Európára. Fotó: AFP

A hírszerzés 2021-es átszervezése során bevezetett belső ellenőrzési mechanizmusok hatékonyak voltak, és jelentősen hozzájárultak a szabálytalanságok feltárásához – közölték, hozzátéve: a leleplezett alkalmazott nem férhetett hozzá hírszerzési információkhoz.

Azonban a magyarázat nem tudta elterelni a figyelmet arról, hogy az eset kínos helyzetbe sodorta a hatóságot, és kétségeket ébresztett annak működőképességét illetően.

A szervezetet 2021-ben hozták létre a 2020. november 2-i bécsi terrortámadás következményeként. Akkor a régi Szövetségi Alkotmányvédelmi és Terrorizmusellenes Hivatal heves kritikát kapott, mert elmulasztott figyelembe venni döntő fontosságú figyelmeztető jeleket. Karl Nehammer (ÖVP) belügyminiszter alatt újjáalakították az állambiztonsági szolgálatot, amelynek véget kellett vetnie a politikai befolyásolásnak, és helyre kellett állítania a bizalmat Ausztria biztonsági szervei iránt.

Ahelyett, hogy a növekvő iszlamista fenyegetésre koncentrált volna, a Biztonsági és Hírszerzési Igazgatóság (DSN) kezdetben elsősorban a koronavírus elleni tiltakozó csoportokra összpontosított – amit még az iszlamista körökben is gúnyos megjegyzésekkel fogadtak.

2023-ban egy DSN-tisztviselő névtelen interjúja felháborodást keltett: az interjúban azt követelte, hogy a hamis híreket büntessék, ami gyakorlatilag a szólásszabadság végét jelentette volna. A belügyminisztériumnak nyilvánosan cáfolnia kellett ezt. Ez kommunikációs katasztrófa volt, amely tovább erősítette a hatóság kompetenciájával kapcsolatos kétségeket.

 

A beépülés mint stratégia

A bécsi politológus, Nina Scholz is aggodalmát fejezi ki:

A radikális iszlám szervezetek beépülése az állami biztonsági szervekbe hatalmas kockázatot jelent a nemzeti és az európai biztonságra nézve

– mondta.

Scholz a Muszlim Testvériség ideológiai programjára utal, amely kiterjedt hálózattal rendelkezik Európában és az Egyesült Államokban. Nem titkolt céljuk a Nyugat fokozatos iszlamizálása – pártok, intézmények és nem kormányzati szervezetek behálózásával. – Szerintük Európát az intézmények áttörésével kell átalakítani – hangsúlyozta Scholz, hozzátéve: a testvériség a története során több terrorista szervezetet is alapított, például a Hamászt.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP) 

